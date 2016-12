3 settembre 2015 Tutto Milan live, Mihajlovic: "Chi gioca poco ha dimostrato perché va così" Il tecnico rossonero piuttosto arrabbiato dopo il test a Mantova

MIHAJLOVIC: "ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO"Sinisa Mihajlovic, intervistato a bordo campo da Premium Sport, non ha certo nascosto la sua rabbia e la sua delusione per l'atteggiamento di molti dei suoi giocatori durante il test amichevole col Mantova: “Se noi pensiamo di vincere perché ci chiamiamo Milan, non andiamo da nessuna parte. Era una partita che ci serviva per mettere minuti nelle gambe, quando uno non gioca, non si deve lamentare perché è il campo a dire perché non gioca. E stasera molti hanno dimostrato di non meritare di giocare. Perplessità? In tutti i reparti. Forse l'attacco è quello con meno problemi. Dietro abbiamo giocato con due Primavera, ma non abbiamo scuse. Hanno giocato quelli che hanno giocato di meno, e stasera si è visto perché han giocato meno. Non ce l'ho con qualcuno in particolare, è riferito a tutti. Balotelli? Abbiamo giocato che una squadra di Serie C, si vede che non è in condizione e deve migliorare. Deve crescere tanto, così come tanti altri, altrimenti non giocano. Era una partita importante per vedere chi aveva giocato meno. La partita non è stata positiva, mi aspetto molto di più da alcuni di loro. Oggi ho visto su chi posso contare e su chi no. Ora abbiamo dieci giorni per preparare il derby, che sarà un'altra partita. È inutile lamentarsi se non si gioca, è il campo che parla".



BALOTELLI: "STO BENE, SONO CARICO"A fine primo tempo del test amichevole col Mantova Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Attesa per me? Ma, io sono molto tranquillo. Contento per il gol e per l'assist. Come sto fisicamente? Bene!"

KAKA?: "MARIO SAPRA' RISORGERE"Il ritorno e il debutto stasera di Balotelli visti da Kakà, attraverso Goal.com: "Mario è un giocatore di grande talento, non c'è dubbio, ma deve capire che questo non è un momento facile per lui. E' necessario che trovi le giuste motivazioni per aiutare la squadra con il suo talento. Mario è un giocatore che può cambiare una partita in qualsiasi momento, mi auguro che possa dare una mano al Milan nella nuova stagione".

LA FIFA "BLOCCA" MASTOURLa Fifa non ha dato l'ok al Malaga per presentare (e far giocare) il 17enne Mastour, prelevato in prestito (biennale) dal Milan per 5 milioni. Il motivo? La Fifa ha intensificato i controlli sui trasferimenti di giocatori minorenni e questi controlli durano giorni, non ore. LO ha rivelato Marca, e As ha precisato che la scorsa stagione il Real Madrid per poter tesserare Odegaard lo scorso gennaio dovette attendere 17 giorni: il 21 gennaio l'acquisto, e solo l'8 febbraio la possibilità di giocare, seppure con la seconda squadra.

RAIOLA: "IBRA E' ORGOGLIOSO DI ESSERE STATO CERCATO DAL MILAN"Le presunte parole di Ibrahimovic ("Il Milan è disperato") hanno fatto discutere. Contattato da ACMilan.com, l'agente Mino Raiola ha voluto precisare: "Zlatan ha detto: il Milan mi ha cercato disperatamente. E cioè, fortemente. Una accezione chiaramente positiva, non negativa, non si è mai sognato di etichettare il Milan. Tanto è vero che ha aggiunto un concetto molto importante che rafforza ulteriormente il senso del suo pensiero ma che in Italia è stato purtroppo o non riportato o ignorato spero non volutamente. Zlatan infatti ha aggiunto che era molto fiero che il Milan lo avesse cercato, significa che lui è ancora un giocatore importante perché il Milan, sono sempre parole di Zlatan, è una società di grande livello".

DEBUTTO PER BALOTELLIAlle 19 ci sarà il nuovo debutto di Balotelli con la maglia del Milan. Per Mihajlovic un test importante contro il Mantova (formazione di Lega Pro) per fare qualche esperimento in vista del derby contro l'Inter di domenica 13 settembre. A far compagnia a Supermario in attacco, nel 4-3-1-2, ci sarà Cerci: entrambi devono mettere minuti nelle gambe. A centrocampo spazio a Montolivo che, dopo due panchine, ha grande voglia di riscatto candidandosi già per una maglia da titolare contro i nerazzurri. Qualche problemino in difesa dove ci saranno i giovani Mondonico e Zucchetti: una buona occasione per testarli. Ma tutti si attendono il primo gol di Supermario. L'amichevole sarà trasmessa in esclusiva assoluta e in alta definizione su Premium Sport: appuntamento alle 19 per la diretta dallo "Stadio Martelli" di Mantova. La telecronaca del match sarà affidata a Roberto Ciarapica, con il commento tecnico di Giancarlo Camolese. A bordo campo Dario Donato.

LA LISTA PER IL CAMPIONATOEcco i 23 giocatori che Mihajlovic potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni



Giocatori over 21 formati in Italia: Abbiati, De Sciglio, Ely, Abate, Antonelli, Poli, Montolivo, Bertolacci.

Giocatori over 21: Lopez, Mexes, Zapata, Alex, Suso, Nocerino, Kucka, Bonaventura, De Jong, Menez, Adriano, Honda, Cerci, Balotelli, Bacca





NOCERINO: "HO LA FIDUCIA DEL MISTER. DERBY? SAREMO PRONTI"Antonio Nocerino, ai microfoni di Milan Channel, ha parlato della condizione fisica sua e della squadra, soprattutto in vista del derby della prossima settimana: "Ci prepariamo al meglio per affrontare quella che sicuramente sarà una bella partita, saremo pronti per quest'occasione. Ci vuole ancora un po' di tempo per trovare la brillantezza giusta, ma più si va avanti e meglio stiamo. Bacca e Luiz Adriano? Mi hanno colpito, sono due ottimi giocatori. Nazionale? Voglio mettere in difficoltà Conte, facendomi trovare sempre pronto".

AGENTE MEXES: "RIMASTO PER VOLERE DI BERLUSCONI"L'agente di Mexes, Olivier Jouanneaux, ha parlato del mancato trasferimento del suo assistito alla Fiorentina, spiegando quali siamo stati i motivi che non hanno portato la trattativa alla chiusura positiva: "Philippe non sentiva la piena fiducia di Mihajlovic, l'interesse della Fiorentina è stato accolto con grande favore. Sul piano contrattuale la società viola gli proponeva cifre più basse ma un contratto più lungo rispetto a quello in essere con il Milan. Mexes aveva detto sì, tuttavia il presidente Berlusconi non l'ha voluto liberare perché è affezionato a Philippe".

IBRA: "IL MILAN MI VOLEVA? ERA UN PO' DISPERATO"Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel ritiro della nazionale svedese prima del match di qualificazione ad Euro 2016 contro la Russia: “Galatasaray? Come ho già detto in precedenza, dell'interesse degli altri club se ne occupa il mio agente Mino Raiola. Sicuramente mi fa piacere ma questa domanda dovreste farla a lui. Il Milan? Non lo so, io mi trovo bene a Parigi. Quest'estate ho deciso di riposarmi e basta. Ma so che il Milan era un pò disperato. Malmöe in Champions? E' un grande risultato per il Malmöe e per la Svezia. Per me sarà un momento di gioia e di grande emozione".



MIHAJLOVIC RISCOPRE MONTOLIVO Riccardo Montolivo. Ecco quello che potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan: sì, perchè con un mercato che non ha visto arrivare a Milanello il rinforzo a centrocampo tanto voluto da Mihajlovic, un po' per necessità e un po' per ritrovata fiducia si rialzano le quotazioni dell'ex giocatore viola. In un inizio di campionato in cui è stata proprio la zona mediana del campo a denunciare i maggiori problemi, i piedi buoni e l'intelligenza tattica di Montolivo - non a caso un pupillo della dirigenza rososnera - possono tornare a essere estremamente preziosi.

GALLIANI: "WITSEL? PECCATO, SPERAVO NEL PRESTITO"Adriano Galliani a Coverciano ha ricevuto oggi il premio alla carriera intitolato a Nereo Rocco e, non poteva essere altrimenti, ha dovuto fronteggiare una raffica di domande sul mercato del Milan: "E' stata campagna lunga con otto giocatori acquistati oltre ai due ragazzi della Primavera Donnarumma e Calabria che sono saliti in Prima Squadra" ha dichiarato l'ad rossonero. "Per Witsel ci abbiamo provato, dovevamo investire più di 25 milioni, speravamo di averlo in prestito con diritto di riscatto e non con obbligo ma non è stato possibile. L'Inter? Ha fatto tanti colpi ma anche molte partenze significative: non faccio commenti perchè nel calcio a chi è assegnato lo scudetto d'agosto quasi mai arriva quello di maggio... Mexes? C'è stata una trattativa che poi non è andata in porto". Poi su Balotelli: "Un approccio straordinario, è cambiato radicalmente, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via da Milanello. Se continuerà ad avere l'approccio della prima settimana da noi andrà bene, è la sua ultima occasione della carriera e non credo le sprecherà".



BERTOLACCI: "DIMOSTERO' DI VALERE I 20 MLN SPESI PER ME"In Nazionale, con la testa agli impegni azzurri, e un retropensiero rivolto al Milan, al mercato che si è chiuso ieri e al peso di una valutazione, quella che lo ha portato in rossonero, che però Andrea Bertolacci sembra non avvertire. Almeno nelle risposte date ai cronisti al seguito dell'Italia: "Sono cose che dite voi - ha infatti dichiarato l'ex giocatore del Genoa - io penso solo a me, a dare il massimo, a migliorare costantemente. Sono sereno, e non mi pesano i 20 milioni spesi per il mio cartellino. Lo avete detto voi che vengo da una stagione di alto livello...". Il 24enne prodotto del settore giovanile della Roma non è assolutamente pentito di avere scelto il Milan: "Sono tifoso rossonero fin da bambino, nella mia vecchia camera sono ancora appese le foto di Roberto Baggio. E comunque sfido chiunque a dire no a un club tanto prestigioso, anzi alla squadra più importante d'Italia. La mia è stata una scelta di testa e di cuore".

MANTOVA-MILAN SU PREMIUMGiovedì 3 settembre il Milan scenderà in campo allo Stadio Martelli di Mantova per un amichevole proprio contro il Mantova, squadra militante nel girone A della Lega Pro e che farà il suo debutto in campionato domenica 6 settembre alle ore 20.45 in casa contro il Renate. Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 19.00 su Mediaset Premium, mentre successivamente sarà possibile vedere in differita il match sul canale tematico rossonero, Milan Channel.

WITSEL: SPERAVO DI PARTIREIl Milan su Witlsel ci ha provato. Se non fino all'ultimo, quasi. E il centrocampista belga in forza allo Zenit, il giorno dopo la chiusura del mercato, ha confessato: "Io speravo finalmente di partire". Parole della sua speranza di arrivare al Milan (c'era anche il Tottenham, questo è vero). Speranza svanita dinanzi al no dello Zenit: i 3 milioni più 22 (diritto di riscatto) proposti dal Milan non andavano bene. Alla prossima.

SORIANO, SPERANZA ROSSONERA PER GENNAIO La decisione di Soriano di accettare il Napoli è arrivata in tarda serata e non c'è stato il tempo necessario per mettere tutto nero su bianco. La volontà del centrocampista della Sampdoria era quella di aspettare fino all'ultimo la chiamata di Galliani e di Mihajlovic. Ora resterà in blucerchiato, ma a gennaio potrebbe tornare di moda per i rossoneri.