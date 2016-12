Tutto Milan Live - Mihajlovic: "Berlusconi? L'ho sentito dopo la gara con la Juve"

24 novembre 2015 Tutto Milan Live - Mihajlovic: "Berlusconi? Lʼho sentito dopo la gara con la Juve" E sul torneo: "Soddisfatto per la prestazione. Il migliore? Dico Locatelli"





MARTEDI' 24 NOVEMBRE

MIHAJLOVIC: "BERLUSCONI? L'HO SENTITO DOPO LA JUVE"Sinisa Mihajlovic riparte dal triangolare vinto al San Nicola contro Bari e Inter. "Penso che la prestazione sia stata buona. Abbiamo giocato bene e fatto girare bene palla, sono contento per la prestazione: quando si vince in queste situazioni è normale, quando perdi è una catastrofe. Passeremo al 4-4-2? Lo avete scritto voi, non ne avevo mai parlato. Il migliore in campo? Hanno fatto tutti bene, se devo dirne uno, allora dico Locatelli: è un ragazzo promettente della Primavera, gioca semplice, è bravo ma deve migliorare un po'". E su Berlusconi, Mihajlovic ha concluso: "Sì, ci siamo sentiti dopo Torino, ci sentiamo sempre, ma non abbiamo parlato della partita".

IL MILAN PENSA A INLER PER GENNAIOSecondo TuttoSport il Milan starebbe pensando a Gokhan Inler per rinforzare il centrocampo. Lo svizzero ex Napoli infatti non sta trovando molto spazio con il Leicester di Ranieri e gradirebbe tornare in Italia per non perdere l'Europeo in Francia. Oltretutto non è un mistero che i rossoneri abbiano qualche problema proprio in mezzo al campo e un regista in più potrebbe far comodo.

CALENDARIO IN DISCESA FINO A NATALECammino in discesa fino a Natale per il Milan. Mihajlovic non può sbagliare e spera di portare a casa il bottino pieno: 12 punti in quattro partite. Cosa non impossibile visto che i rossoneri, prima della sosta, dopo la Sampdoria dovranno affrontare Carpi, Bologna e Frosinone che al momento sono le ultime tre in classifica. Un'occasione imperdibile per il tecnico rossonero per blindare la sua panchina e guardare al 2016 con più ottimismo. L'obiettivo è quello di arrivare a Natale con 32 punti in classifica. Sarebbe un bel regalo per il presidente Silvio Berlusconi.



LUNEDI' 23 NOVEMBRE

VENERDI' A MILANELLO INCONTRO BERLUSCONI-MIHAJLOVICCome riporta La Repubblica, venerdì a Milanello è fissato un incontro tra gli sponsor con Sivio Berlusconi, la figlia Barbara e Adriano Galliani. Per il patron rossonero sarà l'occasione di parlare faccia a faccia con Sinisa Mihajlovic. Berlusconi è insoddisfatto dei risultati e del gioco troppo difensivo.