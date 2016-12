16 settembre 2015 Tutto Milan live - Mihajlovic-Balotelli, aria da "prima" Sabato sera col Palermo a San Siro Mario dallʼinizio: probabile. Stadio: oggi incontro con Inter e Comune

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

DOMANI BARBARA BERLUSCONI A MILANELLODopo la visita di ieri con il ds Rocco Maiorino, Adriano Galliani anche oggi è stato a Milanello e ha pranzato con Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Domani è attesa a Milanello Barbara Berlusconi per incontrare allenatore e squadra e ufficializzare un nuovo contratto di sponsorizzazione con la Kimbo.

BALOTELLI TITOLARE COL PALERMOL'attesa, si sa, è per Mario Balotelli. Mezz'ora di derby è bastata per alimentare il sospetto, e la voglia, di vederlo in campo dall'inizio sabato sera per Milan-Palermo. Un progetto cui Mihajlovic sta lavorando, al di là della pretesa (un po' di tutti) di vedere il tridente con Bacca e Luiz Adriano. Più logico pensare al modulo tradizionale, con Bonaventura dietro due punte che possono essere, dall'inizio, Bacca e appunto Balotelli.

BERTOLACCI RIENTRA CONTRO IL GENOAAndrea Bertolacci ancora ai box. Il rientro per il centrocampista è previsto per la trasferta di Genova, contro i rossoblù, del 27 settembre, come scrive La Gazzetta dello Sport.

INCONTRO PER SAN SIROSan Siro sarà la casa del Milan ancora per diversi anni dopo la decisione di Silvio Berlusconi di abbandonare il progetto Portello. Oggi è in programma un incontro con il Comune di Milano e l'Inter per parlare appunto del Meazza. A rappresentare i rossoneri ci sarà il direttore operatività stadio Alfonso Cefaliello che parlerà con Fassone e l'assessore allo sport del Comune Chiara Bisconti.

CON BEE NUOVO ASSALTO A WITSELAxel Witsel, obiettivo mancato del mercato estivo del Milan, potrebbe tornare di moda già dalle prossime settimane. Con l'ingresso ufficiale nel club di Mister Bee e con l'entrata di soldi freschi, i rossoneri dovrebbero far ripartire l'assalto al giocatore dello Zenit anticipando i tempi per sbaragliare la concorrenza.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

DE SCIGLIO: "AVREMMO MERITATO DI VINCERE IL DERBY"Il terzino rossonero Mattia De Sciglio, ai microfoni di Milan Channel, è tornato a parlare del derby e della prossima stagione: "Aver perso il derby in questo modo ci ha lasciato tanta delusione per il risultato. Per quanto riguarda il gioco credo meritassimo noi la vittoria. Purtroppo i derby sono partite a sé in cui basta un singolo episodio per capovolgere la partita. Montolivo? E' stato sicuramente importante ritrovarlo, si è visto anche domenica. Ha qualità tecniche e a livello di fluidità di gioco è importante. Balotelli? Sta facendo bene e anche in allenamento si sta dando da fare tanto. Speriamo che continui così perché il Mario visto domenica ci potrà dare una grossa mano in tutta la stagione".

GALLIANI A MILANELLOAccompagnato da Rocco Maiorino, Adriano Galliani è arrivato a Milanello. L'ad rossonero, come ormai da tradizione, pranzerà con Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Segnale della fiducia che il club ripone sul suo tecnico.

MONTO-DE JONG, E' BALLOTTAGGIOLa buona prestazione di Riccardo Montolivo al derby è stato senza dubbio un buon segnale per Sinisa Mihajlovic. Soprattutto nella prima frazione, l'ex Fiorentina ha messo in mostra una buona forma fisica, nonostante non giocasse titolare da diversi mesi. Ma per il tecnico serbo c'è un problema da risolvere che risponde al nome di Nigel De Jong. L'allenatore rossonero, nel suo 4-3-1-2, non reputa compatibili i due mediani e dunque dovrà scegliere chi sarà il titolare e chi la prima alternativa. La gara di domenica contro il Palermo potrà dare indicazioni importanti in tal senso.

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

BERLUSCONI-BEE, VISITA DI CORTESIAMister Bee ha incontrato Silvio Berlusconi a Villa San Martino, ad Arcore. Non per la chiusura della trattativa (entro la fine di settembre il 48% del club rossonero passerà nelle mani del broker thailandese), ma per una semplice visita di cortesia da parte di Taechaubol.I due in serata potrebbero partecipare a Milano alla festa per i 40 anni di Licia Ronzulli, l'esponente di Forza Italia che sta facendo da mediatrice nella trattativa.