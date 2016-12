19 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Miha, caccia ai 3 punti. E si rivede Balo Con Sassuolo e Chievo lʼobbligo del successo. SuperMario da domani in gruppo

GALLIANI SI SPIEGA COSI'Come sta il Milan dopo l'1-1 col Torino? Adriano Galliani in Lega prova a spiegarsi andando a raccogliere, nella sua memoria, la frase di un grande del calcio del passato, Guido Mazzetti: "Chi vince parla, chi perde tace". Ma il Milan ha pareggiato. "Ah, sì... Ci devo pensare, un buon pareggio... Ma vale quel detto".

BALOTELLI, CHI SI RIVEDEDomani la squadra si ritrova a Milanello: lavoro e pensieri sul derby di mercoledì con l'Inter per il Trofeo Luigi Berluusconi, a San Siro, alle 18. E SuperMario è pronto per allenarsi con gli altri, per la prima volta, dopo tre settimane di allenamenti personalizzati per debellare la pubalgia. Un ritorno che ci si aspetta, un ritorno che potrebbe coincidere con un momento meno sfortunato e negativo da parte di tutta la squadra.

MIHA DEVE VINCERE CONTRO SASSUOLO E CHIEVOLa situazione per Sinisa Mihajlovic non è sicuramente facile: 10 punti in 8 gare sono pochi per una squadra che ambisce ad arrivare tra le prime 5, dopo aver investito 90 milioni di euro. Adriano Galliani ha difeso il tecnico serbo prima del match contro il Torino, ma ora Miha deve assolutamente vincere contro Sassuolo e Chievo.

CERCI: "PUGNALATO ALLE SPALLE DAI TIFOSI GRANATA""I fischi della Maratona sono una pugnalata alle spalle che mai mi sarei aspettato". Alessio Cerci ha accusato il colpo, non si aspettava un'accoglienza tanto ostile da parte dei tifosi granata. "Martin Luther King diceva che non ci può essere profonda delusione dove non c'è un amore profondo - spiega sul proprio profilo Facebook - Allora provo a consolarmi così, lavoro e vado avanti anche stavolta". La curva torinista non gli ha perdonato l'addio nell'estate 2014, quando chiese esplicitamente la cessione all'Atletico Madrid. "Se trovi la password, Cerci può essere un giocatore straordinario - aveva commentato a caldo il suo ex tecnico, Giampiero Ventura - Mi spiace per i fischi, è davvero un bravo ragazzo".