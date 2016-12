13 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Mexes recupera per il Toro, Balotelli ancora a parte Il francese ha effettuato lʼintera sessione, per SuperMario lavoro differenziato

MEXES TORNA IN GRUPPO, BALO ANCORA A PARTE Secondo allenamento della settimana per gli uomini di Mihajlovic. Durante la sessione, iniziata alle 15, il gruppo ha lavorato sul possesso palla e sui movimenti in fase offensiva. In seguito focus su dribbling 1 vs1 e attacco contro difesa. Per quanto riguarda i giocatori in dubbio per la trasferta di Torino, le buone notizie arrivano dal reparto arretrato: Mexes e Abate hanno svolto l'intera sessione in gruppo mentre Balotelli ha effettuato esercizi personalizzati in mattinata e nel pomeriggio

GALLIANI, IL MILAN: "TUTTO REGOLARE"Il Milan ha immediatamente replicato alla notizia su Adriano Galliani e il Parma attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: "In relazione alle notizie diffuse in ordine all'iscrizione di Adriano Galliani nel registro degli indagati del Tribunale di Parma con riguardo all'acquisto del calciatore Paletta, l'A.C. Milan sottolinea la perfetta regolarità dell'operazione ed è certo che identica sarà la valutazione dei magistrati competenti".

GALLIANI INDAGATO PER IL CRAC DEL PARMASecondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l'ad del Milan Adriano Galliani sarebbe indagato dalla procura di Parma nell'inchiesta per il crac del Parma Fc. L'accusa al dirigente rossonero è concorso in bancarotta fraudolenta: nel mirino degli inquirenti la cessione del difensore Gabriel Paletta. L'ipotesi dei magistrati sarebbe che il Milan a gennaio scorso avrebbe acquistato il difensore italo-argentino 'sottocosto' sborsando solo 2,5 milioni di euro a fronte di una quotazione più elevata. Un passaggio di proprietà così basso "da creare un ulteriore depauperamento del patrimonio societario, contribuendo così ad aggravare il dissesto". La Procura di Parma nei giorni scorsi avrebbe avanzato al gip anche la richiesta di proroga delle indagini. Possibili nuovi avvisi di garanzia che, secondo il quotidiano locale, potrebbero ancora non essere stati notificati ai diretti interessati, compreso quello a Galliani.

MR BEE-FININVEST, PROSEGUONO I CONTATTIProseguono a distanza i contatti tra Mr Bee e Fininvest. Nessuna certezza sulla data del closing per la cessione del 48% delle quote del Milan al broker thailandese: si ipotizza entro la fine di novembre.

SUSO VIA A GENNAIOSembra essere segnato il futuro di Suso al Milan. Per il centrocampista rossonero non c'è infatti spazio negli schemi di Mihajlovic e quasi certamente, stando a MilanNews.it, verrà ceduto a gennaio. Il Milan aveva già cercato una ssitemazione al giocatore questa estate anche in prestito, ma poi, nonostante i molti contatti, non era stata trovata una soluzione.

IL NUOVO MODULO MIHAFin qui, il Milan ha giocato col 4-3-1-2. Le delusioni non sono mancate, fin troppe. La necessità di cambiare è perentoria e dunque si cambia. La cena fra Berlusconi, Galliani e Mihajlovic ha prodotto la scossa e ora tocca a Miha scegliere la strategia più opportuna. Lav ori in corso a Milanello, con quel tanto di mistero che -è d'obbligo- circonda il gruppo. Si cambia, in quale direzione? Si dice 4-4-2, ma c'è chi ipotizza il 4-3-3. Non è la fine del mondo, ma si sa: i numeri, di questi tempi, fanno tendenza e anche sensazione e molto -pare- dipende da Mario Balotelli. Se recupera per Torino oppure no.

HONDA: A GENNAIO SARA' ADDIOKeisuke Honda ha perso il posto da titolare. Il suo avvio di stagione è stato molto deludente e le parole pronunciate sulla società non lo aiuteranno di certo. Così il giapponese è finito ai margini del progetto di Sinisa Mihajlovic e ora vuole cambiare aria già a gennaio. Su di lui ci sono gli occhi della Premier League e della Liga. Nei giorni scorsi è stato il Valencia a fare un sondaggio per di lui.