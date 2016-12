12 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Mexes ancora a parte, ma il rientro è vicino. Recuperato Abate Il francese ha saltato solo la parte atletica, il terzino ha svolto lʼintera sessione in gruppo

LUNEDI' 12 OTTOBRE

SUSO VIA A GENNAIOSembra essere segnato il futuro di Suso al Milan. Per il centrocampista rossonero non c'è infatti spazio negli schemi di Mihajlovic e quasi certamente, stando a MilanNews.it, verrà ceduto a gennaio. Il Milan aveva già cercato una ssitemazione al giocatore questa estate anche in prestito, ma poi, nonostante i molti contatti, non era stata trovata una soluzione.

MEXES LAVORA A PARTE, MA IL RIENTRO È VICINOSeduta pomeridiana per gli uomini di Mihajlovic. Dopo una prima parte dedicata al riscaldamento atletico e al torello, la squadra ha svolto un'esercitazione atletica su sei stazioni. Il lavoro tecnico si è invece concentrato su cross e tiro in porta, per poi chiudere l'allenamente con la tradizionale partitella.

Ignazio Abate ha lavorato con il gruppo, mentre Philippe Mexes ha saltato la fase atletica per seguire un programma personalizzato in palestra.

IL NUOVO MODULO MIHAFin qui, il Milan ha giocato col 4-3-1-2. Le delusioni non sono mancate, fin troppe. La necessità di cambiare è perentoria e dunque si cambia. La cena fra Berlusconi, Galliani e Mihajlovic ha prodotto la scossa e ora tocca a Miha scegliere la strategia più opportuna. Lav ori in corso a Milanello, con quel tanto di mistero che -è d'obbligo- circonda il gruppo. Si cambia, in quale direzione? Si dice 4-4-2, ma c'è chi ipotizza il 4-3-3. Non è la fine del mondo, ma si sa: i numeri, di questi tempi, fanno tendenza e anche sensazione e molto -pare- dipende da Mario Balotelli. Se recupera per Torino oppure no.

HONDA: A GENNAIO SARA' ADDIOKeisuke Honda ha perso il posto da titolare. Il suo avvio di stagione è stato molto deludente e le parole pronunciate sulla società non lo aiuteranno di certo. Così il giapponese è finito ai margini del progetto di Sinisa Mihajlovic e ora vuole cambiare aria già a gennaio. Su di lui ci sono gli occhi della Premier League e della Liga. Nei giorni scorsi è stato il Valencia a fare un sondaggio per di lui.

L'ORA DI MEXESMexes si sta allenando per farsi trovare pronto per sabato sera. Il difensore francese fa parte della rivoluzione di Sinisa Mihajlovic, che spera di contare su di lui per il reparto arretrato. Accanto a Mexes tornerà titolare Romagnoli, che ha scontato contro il Napoli il turno di squalifica.

DOMENICA 11 OTTOBRE

TROFEO BERLUSCONI, A DOMANI La 24.ma edizione del Trofeo Luigi Berlusconi, che vedrà di fronte Milan e Inter mercoledì 21 ottobre a San Siro (ore 18, è un mercoledì di Champions), sarà presentata domani nell'ambito di Expo. A rappresentare i due club, Franco Baresi e Francesco Toldo.

LA SETTIMANA DEL NUOVO MILANDopo la cena e i colloqui col presidente Berlusconi (e Galliani), Sinisa Mihajlovic prepara la settimana del nuovo Milan, ovvero col 4-4-2. Giorni di lavoro e di progetti, con un centrocampo che preveda la presenza di due centrali (due fra Bertolacci, Montolivo e De Jong), Bonaventura su una fascia e chi se lo merita sull'altra, freme Cerci, da considerare Poli.