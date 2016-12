Tutto Milan Live - Il presidente Berlusconi: "Chi vince parla, chi perde sta zitto"

BROCCHI: "DONNARUMMA E' FORTISSIMO" L'allenatore della Primavera del Milan, Cristian Brocchi, dice la sua su Gianluigi Donnarumma, e lo fa tramite Instagram: "Tutti dicono la loro. Incosciente a volte, la sua giovane età gli fa prendere rischi, coi piedi esagera etc etc. Sbaglierà come hanno sbagliato tutti. Io dico la mia: semplicemente fortissimo. Grande Donnarumma".

NIANG: "FALLO SU STURARO? SCELTA DELL'ARBITRO""Sapevamo che Lichsteiner avrebbe spinto tanto e quindi ho cercato molto di aiutare la squadra. Il ginocchio? Nei prossimi giorni vediamo se è solo una botta o altro. Dovevo attaccare, ma sapendo che se avessi perso il pallone sarebbero ripartiti in modo molto pericoloso, ho cercato di far girare la palla per aggirare il blocco Juventus. Contatto con Sturaro? Abbiamo giocato insieme, fischiare questo contatto è stata una scelta, ne vediamo tanti in tutte le partite. Forse la prossima volta l'arbitro non lo fischierà. Il nostro obiettivo stagionale non cambia, già da sabato dobbiamo reagire contro la Sampdoria e lavoreremo per fare una grande partita". Così M'Baye Niang ai microfoni di Premium Sport.