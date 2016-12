29 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Il padre di Donnarumma: "Mai rifiutato il Napoli" "Non è mai stato cercato dagli azzurri. Milan scelta giusta"





GIOVEDI' 29 OTTOBRE

L'AGENTE DI ANTONELLI: "FORSE CHIUDE LA CARRIERA AL MILAN"Fabio Parisi, agente di Luca Antonelli, ai microfoni di Milan News ha così parlato del suo assistito: "Chiudere la carriera in rossonero? Non vedo perché non dovrebbe, è nato nel settore giovanile rossonero e ha tutto per farlo".

IL PADRE DI DONNARUMMA: "MAI CERCATO DAL NAPOLI"Alfonso Donnarumma, padre del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha smentito le voci su un possibile interesse in passato del Napoli nei confronti di suo figlio: "C'erano tante squadre che si erano mosse o che ci avevano chiamato per dei provini, ma il Milan è stata sempre la prima scelta visto anche la passione in famiglia per i colori rossoneri. Per questo è stata la scelta migliore in assoluto. Anche in questo caso i consigli del fratello sono stati decisamente utili. A tal proposito, però, vorrei precisare una cosa. Nei giorni scorsi ho letto su alcuni siti web che trattano del Napoli alcune mie parole circa un rifiuto di mio figlio alla società azzurra. È tutto falso, non ho mai detto niente del genere. Gianluigi non ha mai rifiutato gli azzurri per il semplice motivo che lo stesso Napoli non lo ha mai cercato".

PIACE DE PAULIl Milan sta seguendo Rodrigo de Paul, trequartista argentino che fatica a trovare spazio tra le file del Valencia. Sul talento sudamericano ci sono anche Villarreal e Levante. Arrivato nel 2014 al Mestalla e blindato dal Valencia con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, de Paul rappresenta un obiettivo di mercato per gennaio.

WEST HAM SU HONDA, A GENNAIO PRONTI 7 MILIONINon solo Valencia su Keisuke Honda. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, sul dieci rossonero ci sarebbe un deciso inserimento del West Ham: a gennaio i londinesi sarebbero pronti a offrire 7 milioni per strapparlo alla concorrenza degli spagnoli. Arrivato a parametro zero a Milanello nel gennaio 2014, Honda potrebbe quindi fruttare un'importante plusvalenza: resta da sciogliere il nodo ingaggio, gli attuali 2,5 milioni netti percepiti al Milan potrebbero frenare la voglia del giapponese di cambiare aria.

ABATE DA VALUTARESono da valutare le condizioni di Ignazio Abate, uscito malconcio per un problema muscolare al 14' del primo tempo facendo posto a De Sciglio. Il numero 20 rossonero salterà così la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.

CON LA LAZIO ANCORA DONNARUMMA?Contro la Lazio domenica sera potrebbe esserci ancora Donnarumma, portiere classe 1999 che col Chievo ha giocato la seconda gara in serie A. Il tecnico serbo è convinto che in questo momento il giovane portiere gli possa dare più garanzie.

ANTONELLI: "UN GOL INDIMENTICABILE"Questa volta il secondo non si scorda mai. Luca Antonelli festeggia in maniera particolare la rete da tre punti contro il Chievo: "E' stata una sensazione bellissima - ha detto a Milan Channel -, anche perché poi c'è stata la dedica perché divento papà tra qualche mese. Dovrebbe essere una femmina. Sono contentissimo per la vittoria, volevamo fare questi 6 punti di fila e ora prepareremo da domani la Lazio".

DEFATICANTE PER CHI HA GIOCATO COL CHIEVOL'imminenza del match di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio impone al Milan di tornare subito in campo per l'allenamento. Questa mattina la squadra ha lavorato sul campo centrale. Per chi è sceso in campo dal primo minuto contro il Chievo solo lavoro defaticante in palestra. Per il resto della truppa allenamento atletico sul campo.