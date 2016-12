Tutto Milan Live - "Ibra in rossonero? E' improbabile, ma..."

18 novembre 2015 Tutto Milan Live - "Ibra in rossonero? Eʼ improbabile, ma..." Jennifer Wegerup: "Zlatan non rimarrà al Psg, per tornare a Milano serve un grande progetto"





MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

JENNIFER WEGERUP: "IBRA-MILAN? CAPITOLO CHIUSO, MA..."E' ancora tutto da decifrare il futuro di Ibrahimovic, il cui contratto col Psg scadrà a fine stagione e quasi certamente non sarà rinnovato. Lo svedese è stato più volte accostato al Milan, con cui i rapporti restano ottimi anche se un ritorno resta improbabile. "Zlatan mi ha confidato di considerare il Milan un capitolo chiuso, ora ha altri obiettivi nella vita - dice Jennifer Wegerup, storica confidente di Ibra, a SpazioMilan.it -. L'estate scorsa ci ha pensato poi ha capito che non stava per nascere un nuovo grande Milan. E' normale che Zlatan abbia questi grandi sentimenti nei confronti del Milan, ma tornarci è un altro discorso perché al momento non c'è un grande progetto di un grande Milan, lo abbiamo potuto constatare anche quest'estate. Se cambierebbe idea con un Milan in Champions League? Mai dire mai, magari con un grande Milan tornerebbe per giocare ancora un anno o due in Europa. Ma al momento mi risulta molto improbabile. Siamo stati insieme di recente ed era molto sincero quando mi ha escluso un ritorno. Lui è ancora un giocatore di grandissimo livello, non può tornare a vestire rossonero per aiutare gli altri e stare male. Per come è messo attualmente il Milan quella del ritorno al momento non è un'opzione percorribile”. Con Ancelotti, invece, le cose sarebbero state diverse: "Zlatan non è stupido. A giugno si parlava di un grande al Milan, di Mr. Bee e soprattutto di Carlo Ancelotti. In quel caso forse sarebbe arrivato. Poi è andata come è andata e Zlatan ha capito che non era il momento di tornare. Galliani lo ha chiamato a giugno. Hanno parlato ma Ibrahimovic non ha dato mai la disponibilità per un trasferimento al Milan, altrimenti adesso vestirebbe la maglia rossonera, anche se il PSG non voleva lasciarlo andare via". Lo svedese ha altri progetti in mente: " Credo che non rimarrà a Parigi. Pensa agli Stati Uniti, a una carriera concentrata più sugli sponsor e la pubblicità".

MEXES IN GRUPPO, DEFATICANTE PER ROMAGNOLISquadra al lavoro in vista del big match di sabato sera. A Milanello l'allenamento è durato un'ora e mezzo con una prima parte dedicata al riscaldamento con corsa ed esercizi per gli arti inferiori seguita poi da torello e possesso palla 4vs4 con 3 jolly in due gruppi. Poi esercitazioni tecnico-tattiche. In seguito tattica tutto campo con sagome, infine partitella tattica. Mexes ha lavorato interamente con il gruppo, così come Poli, dopo il leggero attacco febbrile di ieri.Con la squadra anche Abate, Montolivo, Antonelli, De Sciglio, Bonaventura e Cerci. Per Calabria e Romagnoli defaticante.



VERSO LA JUVENotizie da Milanello, riferisce Carlo Pellegatti: "Abate è recuperato ed è a disposizione di Mihajlovic per la sfida alla Juve. Non così Bertolacci, al momento fuori causa. Si attende il ritorno di Honda, Bacca e Zapata. Per sabato sera, Miha dovrebbe schierare il 4-3-3: con Bonaventura e Cerci a supporto di Luiz Adriano".

A GENNAIO TORNA L'IPOTESI WITSELUn ultimo tentativo, difficile, per Vazquez. Poi, se Zamparini come promesso terrà duro, si tornerà a sondare il terreno con lo Zenit per Witsel. Tutto subordinato alla classifica: con il Milan in lotta per la zona Champions, il club proverà a dare a Mihajlovic il trequartista tanto richiesto. Già ad agosto il belga fu a un passo dal venire in Italia: la trattativa non andò in porto perché lo Zenit pretendeva l'obbligo di riscatto, il Milan il semplice diritto. Con l'anno nuovo se ne riparlerà. Classifica permettendo.



MARTEDI' 17 NOVEMBRE

BERTOLACCI PIU' NO CHE SI'Il Milan tiene sotto stretta osservazione il recupero di Bertolacci. Le cure per risolvere il problema muscolare procedono come da programma, ma ipotizzare oggi il recupero per Juventus-Milan è prematuro, perché non si vogliono correre rischi. Ci sarà un consulto, nelle prossime ore, per decidere. Al momento è più no che sì.

AG.LOPEZ: "VUOLE RESTARE AL MILAN"Il procuratore di Diego Lopez, Manuel Garcia Quilon, è tornato a parlare del suo assistito ai microfoni di Milannews negando ogni possibilità di partenza: “Diego sta recuperando dall'infortunio, lavora per eliminare il problema e sta già meglio. Via a gennaio? Non so nulla di questo, vuole solo recuperare per restare al Milan".

CALABRIA: "SOGNO DI RESTARE AL MILAN A LUNGO"Intervistato da VivoAzzurro, Davide Calabria torna a parlare del Milan, del suo esordio e dei obiettivi futuri: "Con i rossoneri ho fatto due provini, il primo a sei anni, il secondo a nove. A dieci anni mi hanno preso. All'inizio ero mediano davanti alla difesa, poi sono passato mezz'ala. Ho fatto anche l'esterno alto e negli ultimi anni ho giocato sia terzino sinistro che destro. Il mio idolo è ovviamente Paolo Maldini e stare in questa squadra è un'orgolgio incredibile, spero di riuscire a vincere il più possibile con loro".

LESIONE AL FLESSORE, NIENTE JUVE PER DE JONGIl Milan non potrà Contare su Nigel De Jong per la sfida di sabato contro la Juventus. Il centrocampista olandese "nel corso dell'allenamento di ieri ha riportato una lesione del flessore della coscia sinistra. Il calciatore - comunica il club rossonero - verrà rivalutato nei primi giorni della prossima settimana". Un problema in più per Mihajlovic, che proverà a recuperare Bertolacci, ai box per un problema muscolare accusato nel match contro la Lazio. La sua presenza è in forte dubbio.

MONTOLIVO, RINNOVO VICINOPrima di Natale, Riccardo Montolivo dovrebbe firmare il rinnovo del contratto per altri tre anni. L'accordo tra il Milan e il suo capitano è stato trovato da tempo: lo riporta il Corriere dello Sport.

NOCERINO VERSO IL BOLOGNAAntonio Nocerino a gennaio dovrebbe andare in prestito al Bologna, raggiungendo così Roberto Donadoni, che lo ha allenato a Parma nella scorsa stagione.

DOMATTINA CONSULTO IN GERMANIADomattina Mario Balotelli partirà per un consulto medico in Germania, concordato con Milan e Liverpool e con il professor Holmich che lo ha visitato a Copenaghen la settimana scorsa. Come riferisce Carlo Pellegatti da Milanello, dopo il consulto verrà presa una decisione per l'operazione. Che potrebbe avvenire mercoledì o al massimo giovedì.

BALOTELLI VERSO L'OPERAZIONEMario Balotelli va verso l'operazione. L'intervento chirurgico dovrebbe essere la soluzione scelta per provare a guarire la pubalgia che affligge da oltre un mese l'attaccante rossonero. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la decisione, presa dal Milan in accordo con il Liverpool, sembra essere questa, come si deduce dalle parole di Galliani. "La decisione l'abbiamo presa ma non la comunico io - ha detto l'ad a margine del Premio Facchetti - , tutto quello che facciamo è in comune accordo con il Liverpool, lascerei parlare i medici". Per lui il 2015 è già finito.