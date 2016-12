Tutto Milan live - I tifosi alla squadra: "Sudore per meritare il nostro amore"

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

GIOCATORI AI SALUTI

E' durato circa un'ora e mezzo l'incontro dei giocafori coi tifosi dinanzi a casa-Milan, una piazza -come ha detto Galliani- "più grande di piazza Duomo, che dovremo saper riempire. Vincendo". Alle 19,30, i giocatori hanno cominciato a lasciare la festa: domenica c'è il derby e domani un lungo allenamento.

GALLIANI: "QUEI TRE IN CAMPO..."

Ed ecco Adriano Galliani con Carlo Pellegatti: "Ci attende il derby che fa storia a sé. Noi ne abbiamo vinto uno e mezzo, ad agosto: speriamo di continiare. Si è cambiato tanto, Mihajlovic sta facendo un gran lavoro. Saremo protagonisti, noi e l'Inter torneremo in alto. La multa di Balotelli, quella dei vigili? E' toccato ad altri giocatori del Milan, nessuno ne ha parlato. Con Balo si sa... Lui arriva per primo all'allenamento, se ne va per ultimo, rispetta il codice etico e di comportamento. Va benissimo. Se giocherà con Bacca e Luiz Adriano? L'ho chiesto a Mihajlovic e lui ha detto che qualche volta si può fare".

BARBARA: E' LA FESTA DEL POPOLO ROSSONERO

Barbara Berlusconi, vicepresidente del Milan: “Questa è la festa del popolo rossonero, vogliamo incitare la squadra per ottenere i risultati che meritiamo. Sono contenta della risposta dei nostri tifosi”.

MIHA LANCIA IL PALLONE: SU PUNIZIONE

Ed ecco Mihajlovic: "Ci aspetta un anno importante. Siamo tutti convinti di fare bene. Peccato per le prime due partite, pensavamo di fare meglio, ma faremo di sicuro bene: ci rifaremo nel debry e poi avanti". Prima, il lancio del pallone con le firme di tutti i giocatori verso i tifosi, per la felicità di chi lo ha preso. E al coro "chi non salta nerazzurro è", anche un paio di salti di Sinisa, 4 anni interisti e l'amicizia con Mancini che dura da 20 anni.

MONTOLIVO: SIAMO IN DEBITO COI TIFOSI

Le parole del capitano, Riccardo Montolivo: "Sono convinto che lotteremo per le prime posizioni. Siamo in debito coi nostri tifosi, la mia parola che faremo tutto per puntare al massimo. Grazie a tutti".

LA SFILATA DAVANTI AI TIFOSI

Poco dopo le 18, l'arrivo della squadra, guidata da Mihajlovic. E in un clima, ovvio, da stadio, ecco uno per uno la sfilata dei rossoneri vecchi e nuovi, dietro lo slogan dei tifosi "vogliamo lo scudetto", di prospettiva lunga, e "vinciamo il derby", che si gioca domenica. Ci sono i vicepresidenti Adriano Galliani e Barbara Berlusconi.

I TIFOSI: "SUDORE PER MERITARE QUESTO AMORE"

Si sta riempendo la piazza davanti a Casa Milan. I tifosi della Curva Sud, che stanno aspettando la squadra, hanno esposto questo striscione: "Sangue e sudore per meritare questo amore". Foto Twitter SpazioMilan.it



BALOTELLI: "ZAPATA E' MIO FRATELLO"

Sulla strada verso Casa Milan per la presentazione ai tifosi, Mario Balotelli si è divertito a fare un selfie con il "fratello" Zapata, subito postata su Instagram.



OGGI FESTA A CASA-MILAN

Un giovedì speciale per il Milan e il derby alle porte c'entra relativamente. Perché oggi alle 17,30 a Casa-Milan c'è la presentazione ufficiale della squadra, una festa che vedrà coinvolti i tifosi presenti in piazza Gino Valle e che rientra nei quattro giorni di festa di Casa Milan Village.

LUIZ ADRIANO: "SOGNO IL TRIDENTE"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Luiz Adriano si dice entusiasta della sua avventura in rossonero. E suggerisce a Mihajlovic una soluzione tattica: "Tridente io, Mario e Bacca? Sarebbe un ottimo tridente, perché Balotelli ha qualità che ci possono servire tantissimo. Non ci sarebbe alcun problema a giocare tutti e tre insieme. La coppia con Bacca? Con Carlos mi trovo bene. Ogni allenamento che passa l'intesa migliora, e poi parliamo molto". "Al Milan sono passati grandi brasiliani, i miei modelli sono Cafù, Emerson e Ronaldo. Non vedo l'ora del derby. Mihajlovic teso? Non più del solito: lavora molto ed è, come sempre, severo".

DUE DUBBI PER MIHAJLOVIC

Due dubbi di formazione per Mihajlovic in vista del derby. Il primo riguarda la difesa: uno tra Ely e Zapata affiancherà Romagnoli. Poi a centrocampo: Se giocherà Poli, Bonaventura agirà da trequartista. Se invece scenderà in campo Honda, Bonaventura giocherà da mezzala, con Poli in panchina.

MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE

BALOTELLI BACIA LA MAGLIA

Tra Mario Balotelli e il Milan c'è sempre più in sintonia. A pochi giorni dal derby l'attaccante rossonero ha postato su Instagram una foto mentre bacia lo stemma del club cucito sulla sua maglia e la scritta: "Love acMilan ora più che mai. Nel bene e nel male forza Milan".

LE ULTIME DA MILANELLO

BONAVENTURA: "INTER, ATTENTA AL NOSTRO ATTACCO"

Jack Bonaventura allontana le critiche piovute sul Milan dopo le prime giornate di campionato: “Dovevamo trovare la quadratura della squadra, domenica sarà un bel banco di prova. Noi comunque siamo pronti e non credo ci siano grosse differenza tra noi e l’Inter: sarà una grande partita. Scarsa qualità a centrocampo? È ancora presto per dirlo”. Intervistato da Milan Channel, ha risposto così a Stankovic, che vede il Milan favorito per aver vinto le due sfide nel precampionato: “Rispetto alle amichevoli estive hanno preso diversi giocatori nuovi”. Nonostante le sue 4 reti all'attivo contro i nerazzurri ai tempi dell'Atalanta, il trequartista scommette sul duo sudamericano Bacca-Luiz Adriano: “L’Inter deve temere i nostri attaccanti, si sono ambientati subito. Noi invece dovremo stare attenti ai loro nuovi innesti".

ROMAGNOLI PRONTO PER IL DERBY: "NON HO PAURA"

Alessio Romagnoli ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri sull'account Twitter del Milan. E si è detto prontissimo a sfidare l'Inter: "Giocare il derby davanti a oltre 70mila persone è emozionante e stimolante, ma non ho paura. Non vedo l'ora che arrivi domenica per affrontare l'Inter. Il difensore rossonero ha risposto anche alle domande sul suo ambientamento in rossonero: "Qui tutto è perfetto, non mi manca nulla, anzi: Milano mi piace, ma mi manca il mare". Poi un passaggio sui suoi miti: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Beckham e Ronaldinho. E avrei voluto vedere dal vivo Maradona e Van Basten in campo".

ZAPATA ELOGIA MIHAJLOVIC: "CI HA CAMBIATI"

Iniziata la marcia di avvicinamento al derby di domenica sera e Cristian Zapata punta ad una maglia da titolare nella difesa del Milan. Il colombiano avrà di fronte, nell'Inter, Jeyson Murillo con cui fa coppia nella retroguardia in nazionale. "Sappiamo che il derby di Milano è una bellissima partita. Il mio messaggio è che daremo tutto quello che abbiamo per vincere". Zapata si giocherà con Rodrigo Ely il posto da titolare al fianco di Alessio Romagnoli.

MEXES E MAURI IN GRUPPO

Philippe Mexes e José Mauri sono tornati ad allenarsi con il gruppo nella seduta mattutina odierna. Nessuno dei due, però, giocherà dall'inizio il derby di domenica sera

BALLOTTAGGIO ZAPATA-ELY

Dubbio in difesa per Mihajlovic in vista del derby. Chi giocherà al fianco di Romagnoli? Il ballottaggio è tra Zapata e Rodrigo Ely. Il colombiano è favorito, ma arriverà in Italia solo giovedì dopo gli impegni con la Nazionale.

DERBY VERSO IL TUTTO ESAURITO

Si va verso il tutto esaurito per il derby di domenica sera. A tre giorni dalla sfida sono già stati venduti la bellezza di 72mila tagliandi.

MARTEDI' 8 SETTEMBRE

MEXES TORNA A DISPOSIZIONE

Per la sfida contro l'Inter torna a disposizione Philippe Mexes, e Sinisa Mihajlovic aspetta i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali: domani rientreranno Honda, Romagnoli, Ely, Calabria e Kucka, mentre i colombiani Zapata e Bacca saranno di nuovo a Milanello solo giovedì.

BALO-TWEET: "TORNO A FARE CIO' CHE AMO"

Il ritiro della patente per eccesso di velocità sembra già alle spalle. Mario Balotelli ritrova il sorriso e lo fa sapere su Twitter: "Finalmente torno a fare quello che amo".

NIENTE MULTA PER BALOTELLI

Mario Balotelli, cui è stata ritirata la patente per eccesso di velocità, non sarà multato dal Milan. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui SuperMario non avrebbe violato il codice di comportamento siglato con il club rossonero e avrebbe per questo evitato provvedimenti da parte della società.

VERSO IL DERBY: IN CINQUE PER DUE MAGLIE

Cinque giocatori per due maglie. A cinque giorni dal derby, Sinisa Mihajlovic non ha ancora sciolto i dubbi a centrocampo dove, fuori Bertolacci, il tecnico rossonero deve scegliere i due giocatori da affiancare a De Jong e Bonaventura. Le indicazioni che arrivano dal quartier generale rossonero lasciano presupporre che possa toccare a Kucka che, però, sarà reduce dagli impegni con la sua nazionale e non è stato quindi a disposizione di Mihajlovic in questi giorni. Per l'altro posto in mediana il ballottaggio è tra Poli e Montolivo, con il primo favorito, anche se restano in corsa per partire dal primo minuto anche Nocerino e José Mauri.