10 dicembre 2015 Tutto Milan Live - Honda, addio possibile già a gennaio Il giapponese piace in Premier. Balotelli e Bertolacci verso la convocazione

GIOVEDI' 10 GENNAIO

HONDA VIA GIA' A GENNAIOChiuso dal nuovo 4-4-2 di Mihajlovic, l'avventura di Honda al Milan potrebbe terminare già a gennaio. Il giapponese starebbe pensando di lasciare i rossoneri già a gennaio accettando la corte di diversi club di Premier League senza attendere, come previsto, la fine della stagione.

BALOTELLI E BERTOLACCI VERSO LA CONVOCAZIONEMario Balotelli e Andrea Bertolacci hanno lavorato con il gruppo e potrebbero tornare nella lista dei convocati per la sfida contro il Verona di domenica.

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

BERLUSCONI VENERDI' A MILANELLONuovo pranzo con sponsor per Silvio Berlusconi che venerdì sarà a Milanello con la figlia Barbara ma, a differenza dello scorso incontro di due settimane fa, sarà assente Galliani (impegnato a Milano per l'assemblea della Lega Serie A). Il calendario dei due ad prevede che solo Galliani parteciperà alla festa di Natale del settore giovanile rossonero, evento legato alla parte sportiva, mentre Barbara Berlusconi giovedì sarà a Milanello per un impegno commerciale con i manager di uno sponsor cinese.

BACCA-LUIZ PER IL VERONABalotelli, l'impazienza e la voglia di tornare in campo. Per domenica, Milan-Verona, SuperMario potrebbe gioie per un posto in panchina visto che in campo, da quanto si annota in queste ore, Mihajlovic si affida alla coppia Bacca-Luiz Adriano. /Fuori causa Cerci). Per Balo, il ritorno in campo può esserci giovedì 17, Sampdoria-Milan ottavi di finale di Coppa Italia.

BALOTELLI PUNTA IL VERONADifficile, sia chiaro, ma Mario Balotelli ci spera. L'attaccante rossonero, alle prese con la pubalgia da fine settembre (la sua ultima apparizione risale al 27 settembre in casa del Genoa), sta lavorando duramente a Milanello. E come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche finire tra i convocati di Sinisa Mihajlovic. Saranno decisivi i prossimi tre giorni.

MARTEDI' 8 DICEMBRE