5 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Galliani, silenzio di riflessione. E Mihajlovic... Parlare di esonero in questo momento non ha senso, il Milan sta già pagando Seedorf e Inzaghi. Cosa non va

LUNEDI' 5 OTTOBRE

AG. BOATENG: "E' STATO ACCOLTO BENISSIMO"L'agente di Boateng, Edoardo Crnjar, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com del suo assistito: "Kevin è felice perché è stato accolto benissimo da tutti e lui è un grande tifoso del Milan. Non smetterà mai di ringraziare Galliani per avergli permesso di allenarsi a casa. Lo Schalke? Il primo anno ha fatto bene, nel complesso è stata comunque un'esperienza positiva. In estate è stato messo sul mercato e abbiamo trattato con tante squadre, anche italiane, ma poi non siamo riusciti a trovare alcun accordo che ci potesse soddisfare e abbiamo deciso di restare fino alla naturale scadenza dell'accordo. Per il momento è a Milano solo per mantenersi in forma e allenarsi, in futuro chissà".

IL PARADOSSO ROSSONEROC'è una statistica curiosa sul Milan. Le tre volte che i rossoneri sono passati in vantaggio (Empoli, Udinese e Palermo) hanno poi vinto. Quando, al contrario, hanno subito il primo gol hanno sempre perso. In tutte e 4 le sconfitte di questa stagione: Fiorentina, Inter, Genoa e Napoli.

SUGGESTIONE DONADONIAl momento non si pone un problema panchina, ma se la situazione dovesse precipitare, il nome più accreditato è Roberto Donadoni: è considerato un allenatore capace di dare il meglio di sé nei momenti peggiori.

E DOPO ALLEGRI, SEEDORF, PIPPO...E dopo Allegri (esonerato il 13 gennaio 2014), Seedorf (esonerato il 30 giugno 2014) e Inzaghi (out il 30 giugno 2015), anche la quarta panchina in 21 mesi più neri che rossi finisce nel vortice del rischio-esonero. E da Casa-Milan, Carlo Pellegatti riferisce quanto segue: "Adriano Galliani è nel suo ufficio e la parola d'ordine è questa: silenzio di riflessione. E' chiaro che Sinisa Mihajlovic finisce nell'occhio del ciclone, ma non scordiamo che il Milan sta pagando altri due allenatori, ovvero Seedorf e Inzaghi e dunque... Qualche cifra: mai il Milan nei suoi 116 anni di storia aveva perso 4-0 a San Siro contro una squadra non milanese (ci era riuscita l'Inter di Mourinho); secondo i dati della Lega, il Milan è una delle squadre che corre di meno, 709 i chilometri percorsi fino a ora, e Miha è stato preso per farla correre... Un anno fa il Milan aveva 5 punti in più, a un punto dal terzo posto... Ora però calma, lavorare e aspettare come dice l'allenatore. E per quanto riguarda la società, silenzio e riflessione".

INCONTRO BARBARA-BOLINGBROKE PER LO STADIODomani sarà una giornata molto importante, in ottica stadio, per Milan e Inter. A Palazzo Marino è in programma un incontro tra Barbara Berlusconi, ad dei rossoneri per la parte commerciale, e Michael Bolingbroke, Ceo dell'Inter, per discutere su San Siro dopo la rinuncia del club di via Aldo Rossi per il nuovo impianto di proprietà al Portello.

DOMENICA 4 OTTOBRE

GALLIANI, SECONDO TEMPO NEGLI SPOGLIATOIContestato dalla tifoseria, l'ad rossonero Adriano Galliani ha guardato il secondo tempo della sfida con il Napoli negli spogliatoi, senza dunque risalire in tribuna.

LA CURVA E' UNA FURIA: "A LAVORARE"La pesante sconfitta contro il Napoli a San Siro non va giù ai tifosi rossoneri, che contestano duramente la squadra. Nel finale della gara la Curva Sud canta: "Vergogna, andate a lavorare. Tirate fuori i c...". Poi ironicamente: "Grazie Galliani". L'ala calda della tifoseria ha poi aspettato i giocatori fuori dal parcheggio del Meazza senza però creare disordini.

BALOTELLI SALTA IL NAPOLI Niente da fare: Mario Balotelli non ha recuperato dal fastidio muscolare e non è stato convocato da Mihajlovic per la sfida contro il Napoli. Ora è emergenza attacco con il solo Cerci possibile alternativa a gara in corso alla coppia Bacca-Luiz Adriano.

INCONTRO BRAIDA-GALLIANI Questa mattina in centro a Milano si sono incontrati Adriano Galliani e Ariedo Braida. Sicuramente si sarà parlato di un possibile ritorno in rossonero del ds ora al Barcellona.

IL MONACO PRONTO A RISCATTARE EL SHAARAWYStephan El Shaarawy non tornerà al Milan. Lo scirve Tuttosport, precisando che il Monaco verserà a rate i 17 milioni pattuiti per il cartellino del giocatore, che ormai è solo a tre presenze dal riscatto automatico.