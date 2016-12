Tutto Milan Live - Galliani: "La formazione la fa Mihajlovic"

12:15 -



SABATO 5 DICEMBRE

GALLIANI: "LA FORMAZIONE LA FA MIHAJLOVIC"

Adriano Galliani ha allontanato le insinuazioni sul futuro di Mihajlovic. "Se abbiamo un buon rapporto? Avevate dei dubbi? La formazione di Coppa Italia? E’ ovvio che decide lui, fa lui l’allenatore”, ha detto l'ad del Milan. Su Berlusconi: "Sta bene, l’ho sentito mezz’ora fa ed è tornato a casa, di questo Milan è contento ma non mi piace mai riferire le cose che mi dice”.

I CONVOCATI DI MIHAJLOVIC

Questi i 23 convocati di mister Mihajlovic per la sfida di domani, Carpi-Milan.

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri(97)

DIFENSORI: Abate, Alex, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso

ATTACCANTI: Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano, Niang

EL SHAARAWY NON CONVOCATO DAL MONACO, RISCATTO A RISCHIO?

Piccolo caso El Shaarawy nel Principato di Monaco, dove Leonardo Jardim non ha convocato l'attaccante azzurro per la trasferta a Bastia. L'allenatore ha parlato di scelta tecnica ma pare che si sia creata una frattura nello spogliatoio tra il clan dei (numerosi) portoghesi e il resto della rosa. Il Faraone per ora ha collezionato 22 presenze (molte delle quali non dall'inizio, segno di mancanza di fiducia da parte di Jardim), il riscatto obbligatorio (17 milioni di euro) da parte dei monegaschi è previsto a 25: situazione da seguire in ottica Milan.

IL CRUZEIRO VUOLE SEEDORF

Il Cruzeiro sta pensando di affidare la panchina a Clarence Seedorf, sotto contratto con il Milan fino al 2016. Secondo goal.com, il direttore sportivo del club brasiliano Thiago Scuro è sbarcato a Milano per convincere l'olandese.

VENERDI' 4 DICEMBRE

ELY TORNERA' IN B

Rodrigo Ely non sta trovando più spazio nel Milan di Mihajlovic. Secondo il Corriere dello Sport per il difensore brasiliano si profila un ritorno in Serie B, in particolare al Cesena. Gli emiliani sarebbero fortemente interessati al giocatore per poter fare il salto di qualità nel reparto arretrato.

CALABRIA: "VOGLIO RICAMBIARE LA FIDUCIA"

Davide Calabria ha parlato a Milan Channel ritornando sul momento positivo della sua squadra e ringraziando Mihajlovic per gli attestati di stima nei suoi confronti: "Vogliamo continuare così. Puntiamo in alto, alle prime posizioni, ma non basta quanto fatto finora, dobbiamo migliorare. Con il 4-4-2 abbiamo più equilibrio, ora ci attendono gare difficili. Mihajlovic mi sta dando fiducia e spero di ripagarla. Nazionale? Speriamo di puntare all'Europeo e di vincerlo".

PASQUAL PIACE AL MILAN

A Firenze scrivono che Pasqual, 34 anni il prossimo marzo, poco utilizzato da Paulo Sousa con la Fiorentina, piace a Milan e Sampdoria. Manuel Pasqual è a Firenze dal 2005, fa parte anche del gruppo azzurro di Antonio Conte, ultima presenza il 3 settembre, Italia-Malta 1-0. Il suo contratto col club viola scade il 30 giugno 2016.

AG. BOATENG: "MIHAJLOVIC HA DATO L'OK"

Kevin Prince Boateng è a un passo dal ritorno al Milan. La conferma è arrivata da più parti, anche dall'agente Federico Pastorello a Fantagazzetta.com: "Non è un'operazione conclusa ma si va in questa direzione. Lo Schalke ha aperto un dialogo per la rescissione, ma la cosa importante è che Mihajlovic abbia dato il suo ok. Senza quello non si potrebbe fare nulla". Sei mesi di contratto o qualcosa di più non è ancora stato deciso: "Non abbiamo ancora discusso con Galliani, ci sarà tempo e modo. Prima è necessario che Milan e Schalke trovino l'accordo".

HONDA IN RUSSIA , LA 10 A BOATENG

L'avventura di Keisuke Honda al Milan è ormai agli sgoccioli. Stando a Tuttosport, l'ex Cska Mosca a gennaio dovrebbe lasciare l'Italia. Destinazione più probabile la Russia, ma sulle sue tracce c'è anche il West Ham. A Milanello il suo posto verrà preso da Kevin-Prince Boateng, che erediterà anche la maglia numero 10.

HONDA IN RUSSIA , LA 10 A BOATENG

L'avventura di Keisuke Honda al Milan è ormai agli sgoccioli. Stando a Tuttosport, l'ex Cska Mosca a gennaio dovrebbe lasciare l'Italia. Destinazione più probabile la Russia, ma sulle sue tracce c'è anche il West Ham. A Milanello il suo posto verrà preso da Kevin-Prince Boateng, che erediterà anche la maglia numero 10.

ANTONELLI, PROBLEMA ALLA COSCIA SINISTRA

Antonelli salterà il Carpi a causa di un problema muscolare. A riportare la notizia direttamente il club rossonero con un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che nel corso dell’allenamento di ieri Luca Antonelli ha riportato una lieve lesione all’adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei primi giorni della prossima settimana".

MR BEE, NESSUN INTOPPO

Prosegue senza intoppi il lavoro di Mr Bee per l'acquisizione del 48% del Milan. Come già noto, nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri a Pechino con una società finanziaria e una società di beni di consumo. Nelle ultime ore, invece, ci sono dei rumors sul presunto coinvolgimento del broker thailandese nell'affare per il 13% della City Football Group che detiene il Manchester City. Voci assolutamente prive di fondamento. L'unico collegamento con le due operazioni è il fatto che siano curate dalla stessa banca, la Citic Capital. Tra dieci giorni sono attese novità importanti, come non è da escludere un altro viaggio di Mr Bee in Italia.

BOATENG PRIMO COLPO DI GENNAIO

Kevin Prince Boateng a gennaio sarà nuovamente un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Il ghanese, che da inizio ottobre si sta allenando a Milanello con la squadra di Mihajlovic, ha convinto tutti e sarà tesserato. Un colpo a parametro zero visto che il giocatore offensivo sta per rescindere con lo Schalke 04 come riporta La Gazzetta dello Sport.



BALOTELLI BRUCIA LE TAPPE E PUNTA IL VERONA

Mario Balotelli è tornato a correre e non vede l'ora di essere nuovamente convocato. Supermario ha bruciato le tappe dopo l'operazione per guarire dalla pubalgia del 18 novembre scorso. L'attaccante rossonero ha segnato una data ben precisa in calendario: 13 dicembre quando a San Siro arriverà il Verona. Deciderà lo staff medico che predica calma e pazienza. Balo potrebbe tornare così a dispozione per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e per la trasferta di Frosinone, ultima partita dell'anno solare.



MERCOLEDI' 2 DICEMBRE

BALOTELLI TORNA A CORRERE

"Finalmente", "Non servono parole": con due foto su Instagram e altrettanti sorrisi, Mario Balotelli ha mostrato a tutti che il pieno recupero dopo l'operazione per pubalgia è solo questione di giorni. SuperMario è tornato a correre con i compagni a Milanello, le possibilità che Mihajlovic lo abbia di nuovo a disposizione prima di fine anno aumentano di giorno in giorno.

LA FIORENTINA NON MOLLA MEXES

Dopo il corteggiamento estivo, la Fiorentina starebbe sempre pensando a Philippe Mexes per il mercato di gennaio. Sul difensore rossonero ci sarebbe anche un paio di squadre di Premier League, ma la preferenza del francese resterebbe comunque Firenze. Lo riporta La Nazione.

DE JONG IN GRUPPO

L'allenamento del mattino è iniziato sul campo rialzato: riscaldamento atletico, corsa ed esercizi arti inferiori per chi non ha giocato ieri dal primo minuto, defaticante per gli altri. De Jong in gruppo coi compagni.