25 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Galliani: "Dobbiamo fare molto di più" Lʼad rossonero: "Era da Udine che non vincevamo, contavano i 3 punti"

DOMENICA 25 OTTOBRE

GALLIANI: "DOBBIAMO FARE MOLTO DI PIU'"Al termine del match contro il Sassuolo, Adriano Galliani è stato intervistato da Milan Channel. "Abbiamo vinto ed è stato molto molto importante. Dobbiamo vincere con il Chievo, ci riagganceremmo a un gruppettino più avanti di noi. Era da Udine che non vincevamo, contavano i 3 punti". Sulla presenza di Berlusconi: "Il presidente è molto presente, ha molta voglia. Ha investito tanto, sta facendo uno sforzo economico notevolissimo e noi dobbiamo fare molto di più. Gioiamo, ma fra 3 giorni siamo di nuovo in campo". Sull'esclusione di Diego Lopez: "Piena fiducia in Diego Lopez, capisco che sia un po' amareggiato, ma deve rispettare la scelta dell'allenatore"

DIEGO LOPEZ: "RISPETTO SCELTE DEL MISTER"Diego Lopez ha parlato dell'esclusione contro il Sassuolo. "Sono Tranquillo e sereno, ho fiducia nel mio lavoro. Sono qui da un anno e mezzo, ho giocato quasi quaranta partite con il Milan e il bilancio è positivo - ha detto ai microfoni di Premium Calcio -. Ho sempre cercato di stare alla testa di questo gruppo. Rispetto le decisioni dell'allenatore, così come rispetto questo grande club. Appoggio il mio compagno".

LUIZ ADRIANO: "SEMBRAVA LA PALLA NON VOLESSE ENTRARE""La prima cosa importante sono i tre punti. E' stata una gara difficile e sembrava che il pallone non volesse entrare. Poi alla fine è arrivato il gol e abbiamo vinto. Per prima cosa bisogna pensare al bene della squadra e del gruppo. Poi se gioco titolare o no, poco importa. L'importante è conquistare i tre punti". Così il match winner Luiz Adriano ai microfoni di Milan Channel.

CERCI: "IL CAMBIO DI MODULO MI AGEVOLA"Alessio Cerci ha parlato a Premium Calcio al fischio finale del match: "Guardiamo partita dopo partita. Oggi era importante la vittoria e ce l'abbiamo fatta. Anche a Torino credo di aver fatto bene. Oggi meglio, pian piano sto ritrovando la condizione. Voglio ringraziare i tifosi, perché durante la partita ci hanno aiutato e sostenuto. Il cambio di modulo mi aiuta, il 4-3-3 è quello migliore per me, perché posso giocare da esterno, cioè il mio ruolo naturale".

BERLUSCONI NEGLI SPOGLIATOIDopo essersi complimentato con Eusebio Di Francesco e parlato con Squinzi (patron degli emiliani), Silvio Berlusconi è andato negli spogliatoi del Milan per elogiare il gruppo dopo la vittoria per 2-1. Poi, il presidente rossonero ha lasciato San Siro.

BONAVENTURA: "QUESTA VITTORIA CI VOLEVA"Al termine del match ha parlato Bonaventura ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo fatto fatica, in undici contro dieci ci siamo fatti rimontare. Oggi non era importante essere belli ma vincere, anche giocando male. A tratti abbiamo fatto bene, era una vittoria che ci voleva. Ora dobbiamo cambiare mentalità e dare tutti di più. Vincere deve essere una normalità per noi. Oggi c'è stato un bello spirito, ma non abbiamo fatto ancora niente: ci sono tante partite. Abbiamo fatto una buona partita, ma una squadra matura deve controllare meglio. Donnarumma? Ha fatto il suo, era la prima partita a 16 anni e non li si può chiedere tantissimo. Non dobbiamo caricarlo di responsabilità. Va aiutato, ha grandi doti. In porta siamo a posto, c'è anche Diego Lopez che è un gran portiere". E sul suo ruolo nello spogliatoio: "Non voglio fare il leader, devo solo dare il massimo dando l'esempio a chi è più giovane. La situazione non è bella e lo devono capire tutti, perché questa maglia merita tanto e dobbiamo ritenerci fortunati a indossarla. Dobbiamo risalire in classifica".

GALLIANI: "DONNARUMMA HA BRUCIATO LE TAPPE"Adriano Galliani ha fatto il punto della situazione in casa Milan a qualche minuto dal match contro il Sassuolo ai microfoni di Premium Sport: “Donnarumma titolare? E' una scelta dell'allenatore lui sta facendo benissimo in allenamento. Certamente vedere un portiere di 16 anni esordire è una cosa straordinaria. Io ricordo un altro esordio di un altro Gianluigi che sia chiama Buffon di cognome che esordì a 17 anni in Parma Milan. Ringrazio Bianchessi che è il nostro talent scout del settore giovanile che mi mandò delle relazioni incredibili su questo portiere quando aveva 13 anni. Sono due anni che è con noi ed ha bruciato le tappe. Mihajlovic in bilico? Non c'è nessun tipo di problema con lui, abbiamo fiducia nell'allenatore poi giustamente tutti i tecnici del mondo sanno che dipendono dai risultati. Noi crediamo in lui, abbiamo fiducia in lui, poi il calcio lo conosciamo tutti"

DIEGO LOPEZ, ROTTURA CON MIHAJLOVICChe la situazione fosse delicata lo si sapeva da tempo. Come da giorni, tutto sommato, si sussurrava quello che poi accadrà: Donnarumma, anni 16, titolare con il Sassuolo e, di conseguenza, panchina per Diego Lopez. Una scelta, quella di Mihajlovic, che il portiere spagnolo non ha gradito affatto. Persone vicine al numero uno rossonero lo segnalano furioso. Silenzioso, questo sì, ma furioso. La crepa, insomma, si è aperta.

SABATO 24 OTTOBRE

BACCA RECUPERATO, GIOCA DALL'INIZIOSinisa Mihajlovic recupera Carlos Bacca per la partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Il tecnico serbo si affida così al colombiano per ritrovare la vittoria. L'attaccante partirà dall'inizio e al suo fianco giocheranno Bonaventura e uno tra Honda e Cerci.

I CONVOCATI CONTRO IL SASSUOLOMihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara interna contro il Sassuolo. Tra i giocatori a disposizione c'è anche Bertolacci, che negli ultimi giorni si era allenato a parte per superare la contusione rimediata nel Trofeo Berlusconi. Questi i 24 scelti dal tecnico serbo: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez; Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso; Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano.