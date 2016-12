21 novembre 2015 Tutto Milan Live - Galliani deluso non passa dagli spogliatoi Lʼad lascia lo Juventus Stadium scuro in volto





SABATO 21 NOVEMBRE

GALLIANI LASCIA LO STADIO SCURO IN VOLTOAdriano Galliani ha lasciato lo Juventus Stadium senza passare dagli spogliatoi. L'ad rossonero era visibilmente deluso per la sconfitta del Milan contro la Juventus.

NIANG: "FALLO SU STURARO? SCELTA DELL'ARBITRO""Sapevamo che Lichsteiner avrebbe spinto tanto e quindi ho cercato molto di aiutare la squadra. Il ginocchio? Nei prossimi giorni vediamo se è solo una botta o altro. Dovevo attaccare, ma sapendo che se avessi perso il pallone sarebbero ripartiti in modo molto pericoloso, ho cercato di far girare la palla per aggirare il blocco Juventus. Contatto con Sturaro? Abbiamo giocato insieme, fischiare questo contatto è stata una scelta, ne vediamo tanti in tutte le partite. Forse la prossima volta l'arbitro non lo fischierà. Il nostro obiettivo stagionale non cambia, già da sabato dobbiamo reagire contro la Sampdoria e lavoreremo per fare una grande partita". Così M'Baye Niang ai microfoni di Premium Sport.

VENERDI' 20 NOVEMBRE

BALOTELLI CARICA IL MILANIl recupero di Balotelli dopo l'operazione procede come previsto. Lo ha spiegato il diretto interessato su Instagram, pubblicando una foto delle ferite: "L'intervento è andato bene, sto facendo del mio meglio per tornare ad allenarmi al massimo. Ringrazio tutti per i messaggi di supporto che ho ricevuto". Poi Mario ha caricato i compagni di squadra in vista della gara con la Juventus: "Sempre forza Milan. Forza ragazzi, specialmente domani...".

ECCO I CONVOCATII 24 convocati di Sinisa Mihajlovic per la gara di domani sera contro la Juventus. Portieri: Abbiati, Donnarumma, Livieri. Difensori: Antonelli, Alex, Abate, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Bonaventura, Nocerino, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso. Attaccanti: Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano, Niang.

MONTOLIVO: "IO ALLA JUVE? SONO IL CAPITANO DEL MILAN"Riccardo Montolivo è pronto alla sfida e contro la Juve e sogna di essere decisivo: "E' un anno e mezzo che non segno. Diciamo che è arrivato il momento, anche se giocando dalla difesa è più complicato". In estate, negli ultimi giorni di mercato, è stato accostato ai bianconeri: "Il capitano del Milan potrebbe passare alla Juve? Io no di certo. Non c'è mai stato nulla. Non ho chiesto di essere ceduto e la società non mi ha messo sul mercato". Il regista rossonero, in un'intervista al Corriere dello Sport e a Il Giornale, carica l'ambiente: "Loro sono più deboli. Battiamoli, non varrà solo per la classifica. Mihajlovic ci dà molto".



BONAVENTURA: "STACCHIAMO LA JUVE"In campo è il jolly, fuori parla da leader: ecco Jack Bonaventura. L'esterno del Milan, in un'intervista a Tuttosport, ha dettato la linea: "Non è una sfida da dentro o fuori perché a fine campionato mancano ancora tante giornate, ma il Milan certe partite non le può e non le deve sbagliare. Bisogna vincere per dare un segnale importante a tutto il campionato: stacchiamo la Juve".



GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

BALOTELLI A MILANELLO A SORPRESADopo l'intervento a Monaco di Baviera, Mario Balotelli si è presentato a Milanello dove ha salutato Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic. L'arrivo dell'attaccante non era previsto e dopo aver salutato anche i compagni ha assistito all'ultima fase dell'allenamento.

GALLIANI A MILANELLOL'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani è arrivato da pochi minuti nel Centro Sportivo di Milanello. A riverlarlo è il sito ufficiale del club.

ROMAGNOLI: "25 MLN? UN PESO, MA CI SI ABITUA"Alessio Romagnoli tramite Milan Channel è tornato a parlare dei rossoneri e del costo del suo cartellino: "Dobbiamo vincere più partite possibili e vincere con la Juventus per continuare la striscia positiva e proseguire nel futuro. Arrivare al Milan a 20 anni con questa cifra addosso so che è un bel sasso da portarsi dietro, però mi sto ambientando bene e sto riuscendo a dare il massimo. Nesta? E' un motivo d'orgoglio e un piacere enorme. E' difficile arrivare a fare quanto ha fatto lui in carriera. Nazionale? "Io sono Under 21, la maglia azzurra è il sogno di ogni calciatore. Io penso a dove sto ora. Quest'anno è un anno importante perchè c'è l'Europeo, ma non ho mai esordito in quella maggiore, quindi molto difficile che venga chiamato, però una piccola speranza c'è".

PEROTTI SE SALTA VAZQUEZNon solo Vazquez nel mirino del Milan. I rossoneri stanno valutando la possibilità di formulare un'offerta al Genoa per Perotti, giocatore già osservato, anche dall'Inter, nella scorsa estate. Preziosi, però, non ha intenzione di regalarlo e lo lascerà partire solo di fronte a un'offerta importante o a una contropartita tecnica di valore

HONDA: "NON LASCIO IL MILAN MA..."Keisuke Honda ha fatto il punto sul suo futuo a "Nikkan Sports": "Non lascerò il Milan per mia volontà. Sono sbarcato a Milano con determinazione incrollabile e se non mi diranno che non sono gradito non mi muoverò. Non sarò certo io a scappare".