Tutto Milan Live - Galliani corteggia Matip. Niang: "Milan? Una seconda famiglia, voglio diventare il migliore"

NIANG: "QUI MI SENTO A CASA"M'Baye Niang si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con France Football. Tanti i temi trattati: il presente al Milan e il futuro ancora in bilico, i sogni e le aspettative per i prossimi anni, gli obiettivi della squadra, Mihajlovic e le bravate commesse del passato. "Il Milan è la mia casa, la mia seconda famiglia - ha commentato -. Mi sento benissimo qui, tutti mi hanno sempre dimostrato il loro sostegno. Ho trovato i miei primi gol in rossonero dopo un sacco di infortuni. Ho sempre pensato che avrei confermato la buona stagione scorsa col Genoa. Ho avuto la possibilità di rimanere e devo continuare così. Sapevo di essere più forte". Sulle "leggerezze" commesse in passato è stato molto autocritico: "Ho fatto tanti errori, sono tutti miei rimpianti personali. I dirigenti mi hanno sempre sostenuto, anche in passato con i miei sbagli. Io penso sempre positivo, magari quelle bravate mi hanno forgiato. Oggi sono molto più responsabile, sono maturato". Anche su Mihajlovic ha commenti positivi: "Mi ha messo a mio agio. Mi è sempre piaciuto, fin dal primo giorno. E a lui piacciono i giovani, vuole lavorare con noi. Mi sono subito reso conto che è l'allenatore di cui avevo bisogno, quello che mi avrebbe aiutato a brillare. Ha una parte di responsabilità del mio successo". Ma il futuro? "Voglio diventare il migliore. Prima devo sistemare alcune cose nel mio gioco, poi dovrò aiutare il Milan ad andare in Champions League. E poi c'è la Nazionale. Sogno la maglia della selezione francese", ha concluso.

PIACE MATIP PER LA DIFESAIl Milan è alla ricerca di un partner per Romagnoli. Secondo Calciomercato.com , i rossoneri starebbero seguendo Joel Matip dello Schalke 04, classe 1993 in scadenza di contratto e con la voglia di un'esperienza all'estero. Piace anche Vinko Soldo della Dinamo Zagabria.

GALLIANI: "LA FORMAZIONE LA FA MIHAJLOVIC"Adriano Galliani ha allontanato le insinuazioni sul futuro di Mihajlovic. "Se abbiamo un buon rapporto? Avevate dei dubbi? La formazione di Coppa Italia? E' ovvio che decide lui, fa lui l'allenatore”, ha detto l'ad del Milan. Su Berlusconi: "Sta bene, l'ho sentito mezz'ora fa ed è tornato a casa, di questo Milan è contento ma non mi piace mai riferire le cose che mi dice".

I CONVOCATI DI MIHAJLOVICQuesti i 23 convocati di mister Mihajlovic per la sfida di domani, Carpi-Milan.

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri(97)

DIFENSORI: Abate, Alex, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso

ATTACCANTI: Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano, Niang

EL SHAARAWY NON CONVOCATO DAL MONACO, RISCATTO A RISCHIO?Piccolo caso El Shaarawy nel Principato di Monaco, dove Leonardo Jardim non ha convocato l'attaccante azzurro per la trasferta a Bastia. L'allenatore ha parlato di scelta tecnica ma pare che si sia creata una frattura nello spogliatoio tra il clan dei (numerosi) portoghesi e il resto della rosa. Il Faraone per ora ha collezionato 22 presenze (molte delle quali non dall'inizio, segno di mancanza di fiducia da parte di Jardim), il riscatto obbligatorio (17 milioni di euro) da parte dei monegaschi è previsto a 25: situazione da seguire in ottica Milan.

IL CRUZEIRO VUOLE SEEDORFIl Cruzeiro sta pensando di affidare la panchina a Clarence Seedorf, sotto contratto con il Milan fino al 2016. Secondo goal.com, il direttore sportivo del club brasiliano Thiago Scuro è sbarcato a Milano per convincere l'olandese.