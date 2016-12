28 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Galliani: "Che bello non aver preso gol" Lʼad rossonero: "La classifica ora è più interessante"





MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

GALLIANI: "CHE BELLO NON AVER PRESO GOL"Adriano Galliani è felice per la seconda vittoria di fila: "La classifica è cambiata rispetto a due settimane fa. Bene il secondo tempo, il Milan mi è piaciuto. La nota più positiva è non aver preso gol. Adesso domenica abbiamo uno scontro con la Lazio che è molto difficile". E su Bonaventura: "Si era procurato una distorsione alla caviglia e sono stati fatti miracoli tra medici e fisioterapisti. E' stato un piccolo miracolo". Per poi concludere: "Si vince e si perde, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto il minimo sindacale. Non dobbiamo deprimerci eccessivamente quando si perde ed esaltarci molto quando si vince".

STADIO PRIVATO, LA QUESTIONE IN TRIBUNALESfuma definitivamente il sogno dello stadio di proprietà nella zona milanese del Portello. Milan e Fondazione Fiera non hanno trovato un accordo e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi ha deciso di citare in giudizio l'ente che detiene i diritti sul terreno in questione. Secondo il club rossonero, che vuole un risarcimento, i tempi per la scelta del vincitore del bando sarebbero stati troppo lunghi ed è mancata l'autorizzazione ad esplorare il sottosuolo per l'eventuale bonifica.

I CONVOCATI PER MILAN-CHIEVOAl termine della rifinitura, Mihajlovic ha pubblicato la lista dei convocati per il turno infrasettimanale contro il Chievo. Assenti annunciati Balotelli, Menez e Niang, che dovrebbe tornare a disposizione da domenica. Questi i 24 convocati: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez; Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso; Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

DE JONG: "RISPETTO IL MISTER, MA VOGLIO GIOCARE""Non è vero che sono arrabbiato con il mister, accetto le sue scelte ma ovviamente non sono felice di restare in panchina. Il calcio è così, aspetterò le mie opportunità". In conferenza, Nigel De Jong dice la sua sullo scarso impiego in questo primo scampolo di stagione. Il problema non è il 4-4-2 approntato da Mihajlovic: "È un modulo che mi piace molto e in cui mi sono sempre trovato bene, poi dipende sempre da partita e giocatori a disposizione". De Jong rassicura poi sulla tenuta dello spogliatoio: "C'è un bello spirito nel gruppo dopo la vittoria di domenica. Dobbiamo continuare su questa strada"

MONTOLIVO: "TIFOSI DELUSI, MA NON MANCA IL SOSTEGNO"Non sarà un gara come le altre per Riccardo Montolivo: "Contro il Chievo ho segnato il mio primo gol in maglia rossonera - ricorda in conferenza - È vero che non segno da un po'". Il capitano è poi tornato sui striscioni esposti dalla Sud contro il Sassuolo: "C'è delusione tra i tifosi e capiamo la contestazione, però durante la gara non ci fanno mai mancare il loro sostegno. Domani speriamo di essere trascinati anche da loro"

MIHAJLOVIC: "CREDO ANCORA NELLA CHAMPIONS"Sinisa Mihajlovic vuole dare seguito, con il Chievo domani sera, alla vittoria contro il Sassuolo: "Sì, dobbiamo avere continuità e dobbiamo cacciare via la paura. La squadra può ancora andare in Champions. La Juve crede nella rimonta ed è dietro di noi, quindi noi possiamo crederci". Poi, dà una notizia per il futuro: "Quando recupereremo tutti, giocheremo con il 4-4-2. La squadra ora è più compatta. Balo? Non so quando torna".

LUNEDI' 26 OTTOBRE

BOATENG, VICINO L'ACCORDO PER GENNAIOIl Milan e Kevin Prince Boateng lavorano per il ritorno "ufficiale" del ghanese. Secondo TMW, le parti sono vicine a un accordo per sei mesi con opzione per la stagione successiva. La firma avverrà per forza di cose a gennaio, visto che la risoluzione con lo Schalke 04 è stata firmata a mercato già chiuso.

BERTOLACCI: "STO MEGLIO, VOGLIO DARE RISPSTE AL PRESIDENTE"Dopo il buon spezzone di gara contro il Sassuolo, Andrea Bertolacci non ne fa una questione di ruolo: "Sono abituato a giocare in più posizioni - ha detto a Milan Channel - ma ieri a fare la differenza è stato l'atteggiamento: mi sento meglio e sto esprimendo le mie qualità". Anche per dare una risposta a Berlusconi: "Mi fa piacere che il presidente mi stia vicino, quando sono sceso in campo ho pensato anche a lui". Bertolacci analizza poi il prossimo avversario: "Il Chievo è una squadra organizzata, corre molto. Serviranno la mentalità giusta e trame migliori, forse qualche vittoria aiuterà anche il gioco".

AG. DIEGO LOPEZ: "NESSUN PROBLEMA CON SINISA"L'agente di Diego Lopez calma le acque dopo le incomprensioni con il tecnico rossonero: "Siamo tranquilli per la situazione, Diego è sereno - ha dichiarato Manuel Garcia Quillon a Calciomercato.com - Vuole solo lavorare, allenarsi e riconquistarsi il posto. Non c'è alcun problema con la società e con Mihajlovic". Contro il Chievo probabile la conferma di Donnarumma.



GATTUSO: "DE JONG MIO SUCCESSORE. BERLUSCONI, INVESTI"È stato il guerriero del centrocampo rossonero per oltre dieci anni, ora Gennaro Gattuso ha designato i suoi successori: "Nella mediana rossonera mi piace molto De Jong: a differenza mia è un leader silenzioso, ma ha tutte le qualità per diventare un uomo chiave". In maglia azzurra, Gattuso ha le idee chiare: "Il vero trascinatore può essere De Rossi".

L'ex numero 8 ha poi indicato la via per tornare al successo ad alti livelli: "Per arrivare lontano in Champions servono campioni in una rosa di 22/23 giocatori di prim'ordine. Se il Milan e le italiane vogliono ritornare a competere in Europa, dobbiamo ricominciare a investire. Il calcio italiano sta aspettando che la crisi economica finisca, ha bisogno di nuovi stadi e che grandi patron del calibro di Berlusconi, Agnelli o Moratti facciano investimenti sostanziosi".

AG. BACCA: "PUO' GIOCARE IN QUALSIASI SCHEMA"Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, ha parlato del suo assistito a Milannews: "Il suo rendimento non mi stupisce, ha una grande intelligenza tattica. Ha un ottimo rapporto con i tifosi e con la squadra. Non ha preferenze se giocare con Luiz Adriano o in un altro sistema di gioco, si adatta alle decisioni del mister e cerca di aiutare i compagni".