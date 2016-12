Tutto Milan Live - Galliani a Premium Sport: "Dobbiamo andare in Europa. Volevo Sarri e Conte"

BERTOLACCI: "C'E' TROPPO ACCANIMENTO"Ai microfoni di Premium Sport, Andrea Bertolacci ha analizzato il momento del Milan: "Abbiamo perso quattro punti nelle ultime due gare e dispiace perché avevamo le carte in regola per uscire con un altro risultato. La realtà è questa, dobbiamo rimboccarci le maniche. Mi dispiace aver perso questo mese e mezzo per infortunio, perché ero entrato in forma. Per me era importante mettere minuti, ma era più importante il risultato. Anche in passato, l'inizio di stagione non è mai stato facile per me. Qui non c'è un aria positiva e lo avvertiamo. Dobbiamo far cambiare questo trend, non sono soddisfatti i tifosi ma anche noi non lo siamo. Non sono io che devo dire qual è il modulo giusto, penso che non riusciamo a lavorare serenamente anche per quello che c'è intorno e mi riferisco ai media. C'è troppo accanimento e questo non ci aiuta. Se il mister non riesce a lavorare serenamente, figuratevi noi. Si viene da tre anni difficili e ci sta questa situazione, ma se vogliamo uscirne tutti devono andare sulla stessa lunghezza d'onda".