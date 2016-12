13 novembre 2015 Tutto Milan Live - Galliani a Milanello Alex: "A Torino per vincere contro la Juventus"





GALLIANI A MILANELLOAdriano Galliani è a Milanello. L'ad rossonero pranzerà con Sinisa Mihajlovic e con la squadra. Molti giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali.

ALEX: "A TORINO PER VINCERE"Alex ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e aspetta la gara contro la Juventus, a Torino: "Per noi sarà una partita molto importante, dovremo fare una bella prestazione", le parole del difensore brasiliano ai microfoni di Premium Sport. "Andremo a Torino per vincere perché i tre punti sono fondamentali per noi".

PAPU GOMEZ NEL MIRINODel possibile matrimonio tra il Milan e Vazquez se ne riparlerà dunque solo in estate, ma i rossoneri potrebbero fare un colpo nel reparto offensivo anche a gennaio, si tratta di Alejandro Gomez dell'Atalanta, che è in grado di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2. Il piccolo argentino piace molto per la sua duttilità ma soprattutto per le spiccate doti tecniche e la disinvoltura nel saltare l'uomo. Quello che manca ai rossoneri.

VAZQUEZ INCEDIBILE A GENNAIO. ARRIVERA' LA PROSSIMA ESTATEIl Milan continua il pressing su Franco Vazquez: il trequartista del Palermo piace moltissimo ai rossoneri, che dovrebbero chiudere questo affare la prossima estate. Il giocatore italo-argentino infatti non è vendita a gennaio, ed è blindato da Maurizio Zamparini che commenta così la possibile cessione del calciatore: "A gennaio è incedibile al 1000%".

BOATENG AD UN PASSO DAL RITORNOKevin Prince Boateng è sempre più vicino al ritorno in rossonero: il ghanese, il cui cartellino è ancora di proprietà dello Schalke 04, si sta allenando molto bene a Milanello e avrebbe così convinto Mihajlovic a trattenerlo, anche a causa dei problemi fisici sia di Balotelli che di Menez.

LUIZ ADRIANO: "CON LA JUVE UNA FINALE"Luiz Adriano si è confessato ai microfoni di Milan Channel. "Qui non sono esistono titolari e devo sempre essere pronto ad aiutare la squadra facendo gol e facendo fare punti al club - ha spiegato l'attaccante brasiliano - La Juve? Troveremo delle difficoltà, dovremo lavorare al massimo per conquistare la vittoria allo Stadium. E' come se fosse una finale, così come il derby. Sono le gare più importanti del campionato".

ALEX TORNA IN GRUPPOSorride Mihajlovic: il brasiliano ha lavorato con il gruppo per tutta la durata della seduta, incentrata interamente sulla fase atletica. Il difensore, che si era fermato nel corso della partita con la Lazio per un forte trauma cranico, è tornato ad allenarsi con la squadra. Nel pomeriggio lavorerà anche con il pallone: il team dovrà capire se potrà affiancare Romagnoli nella trasferta contro la Juventus.

IL NOME NUOVO E' PAPU GOMEZAlejandro Gomez, il Papu, è finito nel mirino del Milan per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giocatore dell'Atalanta ha impressionato Silvio Berlusconi durante la gara a San Siro tra rossoneri e i bergamaschi. Gomez potrebbe essere utile sia nel 4-4-2 sia nel 4-3-3, ma la sua valutazione è di 10 milioni di euro.

ZAMPARINI: "VAZQUEZ INCEDIBILE? UNA BATTUTA"Frenata sull'asse Palermo-Milan per Vazquez. Maurizio Zamparini, con un comunicato, ha fatto marcia indietro: "Non verrà assolutamente ceduto nel corso della sessione invernale del calciomercato". Il numero uno rosanero, dopo aver fatto il prezzo nella giornata di mercoledì di 30 milioni di euro più iva, ha voluto precisare: "E' stata solo una battuta nel contesto di un'intervista dai toni leggeri".