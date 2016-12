1 dicembre 2015 Tutto Milan Live - Diego Lopez: "Balo sogna il Real" Il portiere a Marca: "Possiamo arrivare in Europa"





MARTEDI' 1 DICEMBRE

RAIOLA: "IO NON SEGUO BONAVENTURA"Il cambio di procuratore da parte di Jack Bonaventura aveva suscitato qualche polemica in questi giorni che aveva coinvolto addirittura Adriano Galliani. In giornata però Mino Raiola, intervisato a Calciomercato.it, ha smentito le voci secondo cui lui sarebbe il nuovo procuratore del jolly del Milan: "Jack ha lasciato Martorelli, ma non è assolutamente vero che io abbia preso la sua procura. Non lo seguo e sinceramente non ne so nulla".

DIEGO LOPEZ: "BALO SOGNA IL REAL""Balotelli sogna di giocare nel Real Madrid". A rivelarlo è Diego Lopez in un'intervista a Marca. Sul Milan: "Abbiamo iniziato la stagione attanagliati in campo. I giocatori che sono stati presi e quelli confermati sono buoni per arrivare in Europa e chissà in Champions. Bisogna avere pazienza, perché in Italia ci sono grandi squadre". Il portiere spagnolo lancia la sfida a Donnarumma: "Confido molto nelle mie qualità e farò di tutto per tornare a difendere i pali del Milan. Sono molto motivato e sto lavorando duro per recuperare da una fastidiosa tendinite e tornare più forte di prima. Quando il mister ha deciso di schierare Donnarumma, ho pensato che era arrivato il momento di iniziare una terapia specifica per risolvere il problema. Ora mi sento molto meglio".

GALLIANI: "VOGLIO IL MILAN IN CHAMPIONS'"Adriano Galliani è ritornato a parlare della rimonta del Milan in campionato e del momento positivo dei rossoneri. Lo ha fatto ai microfoni di'Radio Sportiva': "Non mi piace parlare di svolte ma con la Sampdoria abbiamo fatto una bella partita. Noi abbiamo fatto ottimi risultati. Scudetto? Non mi piace fare pronostici. Io analizzo le cose. La squadra alterna partite belle ad altre meno quindi speriamo di acquisire continuità senza fare tabelle. Spero che il Milan torni in Champions League il prima possibile, la cosa che mi manca di più. Per noi è una cosa naturale, una piacevole abitudine".

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

BONAVENTURA: "CAMBIO AGENTE? MIA SCELTA"Cambio di procuratore per Jack Bonaventura. La notizia è uscita su alcuni giornali, ma non è piaciuta al centrocampista rossonero che si è sfogato ai microfoni di Milan Channel: "Ho letto anche io quello che è stato scritto oggi, sono state scritte cose gravi e offensive nei miei confronti. Vengo dipinto come uno che non sa prendere le proprie scelte, poi è stato attaccato anche Galliani che non c'entra nulla in questa vicenda. Non sono nè il primo nè l'ultimo giocatore a cambiare procuratore: è una scelta che ho fatto io. Quando altri giocatori cambiano procuratore non si sa niente, questa volta è uscita questa cosa che mi ha dipinto come una persona che non sono. Io penso al campo, non ho niente da dire, mi dispiace solo per Galliani che è stato descritto in questo modo. Io l'ho chiamato per comunicargli la mia decisione e lui mi ha detto che era un mio diritto farlo. E' una scelta che ho preso io quindi non vedo perchè si debba fare rumore. La società non ha assolutamente fatto pressioni per farmi cambiare procuratore".

I CONVOCATIQuesti i 21 convocati di Mister Mihajlovic per Milan-Crotone:

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri.

DIFENSORI: Abate, Calabria, De Santis (52), De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Zapata. CENTROCAMPISTI: Crociata (56), Mauri, Locatelli (73), Nocerino, Poli, Suso.

ATTACCANTI: Bacca, Honda, Luiz Adriano, Niang, Hamadi (55).

GIORNO DI RIPOSO PER 6 GIOCATORIL'allenamento dei rossoneri è iniziato all 15.30 sul campo rialzato di Milanello. Sinisa Mihajlovic ha concesso un giorno di riposo a 6 giocatori: Alex, Antonelli, Bonaventura, Cerci, Montolivo e Kucka.

MEXES: "NIANG DEVE METTERSI A DISPOSIZIONE"Philippe Mexes è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Coppa Italia elogiando il suo connazionale Niang: "E' un ragazzo che ha grandissime potenzialità, per raggiungere il top però deve mettersi a disposizione della squadra. Col tempo diventerà più professionale e diverrà fondamentale per noi".

ABBIATI: "DONNARUMMA E' IL FUTURO DEL MILAN"Nella vigilia di Milan-Crotone ad affiancare Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa è stato Christian Abbiati che si è espresso positivamente sulla squadra e soprattutto sul giovane portiere rossonero Donnarumma: "Non avendo le coppe è importante andare avanti anche in Coppa Italia. Loro sono un' ottima squadra. Dobbiamo entrare in campo cono spirito giusto. Donnarumma può essere il futuro del Milan, può solo migliorare, ha la testa sulle spalle, è eccezionale sotto ogni punto di vista, in pochi hanno le sue doti a 16 anni".

ATLETICO MADRID SU BONAVENTURAA rivelarlo è Diario As: l'Atletico Madrid segue Giacomo Bonaventura. I colchoneros infatti sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e dopo il sondaggio per Toulalan del Monaco starebbero osservando con molta attenzione anche le prestazioni del forte rossonero. Mihajlovic però non vuole perdere il suo gioiellino e difficilmente darà l'ok per la cessione nonostante gli spagnoli siano disposti a presentare un'offerta superiore ai 10 milioni di euro.

TURNOVER CONTRO IL CROTONE: DENTRO ABBIATI E MEXESTurnover in vista per il Milan che domani sera a San Siro ospiterà il Crotone a San Siro per il quarto turno di Coppa Italia. Tra i pali il giovane Donnarumma farà spazio al veterano Abbiati mentre al centro della difesa ci sarà Mexes al posto di Alex. Maglia da titolare in vista anche per De Sciglio e Honda. In attacco possibile Luiz Adriano dal 1' affiancato da Bacca o Niang.



BERLUSCONI, COMPLIMENTI A MIHAJLOVICSilvio Berlusconi non era a San Siro sabato sera ma, secondo quanto riferito da 'Repubblica', il presidente del Milan avrebbe fatto i complimenti a Mihajlovic per la bella vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria.