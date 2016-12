Tutto Milan Live - De Sciglio: "Superate le paure, vogliamo l'Europa"

12 dicembre 2015 Tutto Milan Live - De Sciglio: "Superate le paure, vogliamo lʼEuropa" Il terzino rossonero: "Berlusconi ci ha caricato, io sto bene"

SABATO 12 DICEMBRE

I CONVOCATI ANTI-VERONAMister Mihajlovic ha scelto i suoi 24 per la sfida casalinga contro il Verona:

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri (97).

DIFENSORI: Abate, Alex, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso.

ATTACCANTI: Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano, Niang.

DE SCIGLIO: "PAURE SUPERATE, ORA DOBBIAMO VINCERE"Mattia De Sciglio è intervenuto al centro sportivo Vismara per incontrare la Fondazione Don Gnocchi, ecco le parole raccolte da Milannews: "Quando si aprono nuovi cicli, serve sempre un po' di tempo per tornare vincenti. Quest'anno facciamo bene una partita e nella seguente nvece facciamo un piccolo passo indietro: è una cosa su cui dobbiamo lavorare ma non è un problema psicologico, abbiamo superato le paure dello scorso anno". Sulla visita di Berlusconi a Milanello: "E' vicino alla squadra, ci ha caricato: dobbiamo dare qualcosa in più anche per lui". Sugli obiettivi di stagione: "Col Carpi battuta d'arresto ma ora dobbiamo tornare a vincere, tutti vogliamo tornare in Europa dopo due anni che le saltiamo". Infine, il terzino rossonero ha parlato del suo stato di forma: "Sto bene, ho recuperato, vedremo se sarò a disposizione".

VENERDI' 11 DICEMBRE

COLLOQUIO TRA MIHAJLOVIC E BERLUSCONII rapporti tra Mihajlovic e Silvio Berlusconi sono buoni. A testimoniarlo il colloquio odierno a Milanello tra il tecnico serbo e il presidente rossonero. I due hanno avuto un confronto diretto di 15 minuti dove hanno parlato della squadra e dell'andamento della stagione raggiungendo l'intesa. A testimoniarlo l'abbraccio finale.

BERLUSCONI A MILANELLOSilvio Berlusconi è arrivato in elicottero al centro sportivo di Milanello alle 12,30. Il presidente del Milan ha incontrato gli sponsor tra cui Huawei, che gli ha donato uno smartphone, e, dopo l'arrivo di Barbara, ha cominciato il pranzo interrotto solo quando nella sala del camino sono entrati Mihajlovic e i giocatori. Il presidente Berlusconi ha salutato il gruppo e ha presentato la squadra agli ospiti presenti prima di pronunciare un breve discorso motivazionale in vista del match contro il Verona. L'incontro si è concluso con la foto di gruppo nella quale Berlusconi ha voluto al suo fianco Balotelli.

MILAN, HONDA RESTA A GENNAIOKeisuke Honda non è tra le prime scelte di Mohajlovic, ma a gennaio resterà al Milan. Lo riporta MilanNews.it, citando un colloquio con l'entourage del giocatore, che dunque resterà in rossonero almeno fino a giugno. Il giapponese, infatti, non ha alcuna intenzione di accettare le offerte provenienti dalla Premier e vuole provare a convincere il tecnico rossonero.

NIANG: "IO COME POGBA? SONO GIOVANE, CRESCERO'"Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan Niang ha parlato di presente e futuro, degli obiettivi della squadra e del suo amico Pogba. Il francese, dopo l'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori diversi mesi, si sta dimostrando fondamentale per questo Milan. "Sono molto giovane e ho bisogno di giocare. Questa squadra la sento mia. Gli errori che ho commesso mi hanno fatto crescere. Ora sono cambiato, attualmente sto bene nella mia vita privata", ha esordito. Per il futuro idee certe: "Se dipendesse solo da me non avrei nessun problema. Mi vedo ancora rossonero. Rimarrei qui per altri 10 anni. Ora penso al presente, a diventare il migliore. Dobbiamo ottenere il massimo. E penso che la Champions sia alla nostra portata". Poi, una battuta sul suo grande amico Pogba: "Ci conosciamo da tanto tempo. Lui è più avanti di me, ma io sono più offensivo. Ho ancora un certo margine di crescita, considerata la mia età".

GIOVEDI' 10 DICEMBRE

HONDA VIA GIA' A GENNAIOChiuso dal nuovo 4-4-2 di Mihajlovic, l'avventura di Honda al Milan potrebbe terminare già a gennaio. Il giapponese starebbe pensando di lasciare i rossoneri già a gennaio accettando la corte di diversi club di Premier League senza attendere, come previsto, la fine della stagione.