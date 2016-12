14 novembre 2015 Tutto Milan Live - De Jong e Montolivo, futuro incerto Lʼolandese è passato da titolare a riserva e potrebbe chiedere di essere ceduto già a gennaio, lʼazzurro invece è in scadenza





SABATO 14 NOVEMBRE

DE JONG E MONTOLIVO, FUTURO INCERTOIl futuro di Nigel De Jong è ancora tutto da decidere a Milanello. L'olandese è passato da titolare a riserva e difficilmente accetterà di restare ancora ai margini della rosa nella prossima stagione. Anzi, è anche probabile che possa chiedere una cessione già a gennaio. Discorso simile anche per Montolivo, che è in scadenza di contratto a giugno e il cui destino in rossonero è in dubbio.

VENERDI'' 13 NOVEMBRE

GALLIANI A MILANELLOAdriano Galliani è a Milanello. L'ad rossonero pranzerà con Sinisa Mihajlovic e con la squadra. Molti giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali.

ALEX: "A TORINO PER VINCERE"Alex ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e aspetta la gara contro la Juventus, a Torino: "Per noi sarà una partita molto importante, dovremo fare una bella prestazione", le parole del difensore brasiliano ai microfoni di Premium Sport. "Andremo a Torino per vincere perché i tre punti sono fondamentali per noi".

PAPU GOMEZ NEL MIRINODel possibile matrimonio tra il Milan e Vazquez se ne riparlerà dunque solo in estate, ma i rossoneri potrebbero fare un colpo nel reparto offensivo anche a gennaio, si tratta di Alejandro Gomez dell'Atalanta, che è in grado di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2. Il piccolo argentino piace molto per la sua duttilità ma soprattutto per le spiccate doti tecniche e la disinvoltura nel saltare l'uomo. Quello che manca ai rossoneri.

VAZQUEZ INCEDIBILE A GENNAIO. ARRIVERA' LA PROSSIMA ESTATEIl Milan continua il pressing su Franco Vazquez: il trequartista del Palermo piace moltissimo ai rossoneri, che dovrebbero chiudere questo affare la prossima estate. Il giocatore italo-argentino infatti non è vendita a gennaio, ed è blindato da Maurizio Zamparini che commenta così la possibile cessione del calciatore: "A gennaio è incedibile al 1000%".