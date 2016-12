27 ottobre 2015 Tutto Milan Live - De Jong: "Accetto le decisioni di Miha, ma non sono felice" Lʼolandese promuove il 4-4-2: "Un modulo che mi piace". Montolivo: "Tifosi delusi, ma cʼè il loro sostegno"





MARTEDI' 27 OTTOBRE

I CONVOCATI PER MILAN-CHIEVOAl termine della rifinitura, Mihajlovic ha pubblicato la lista dei convocati per il turno infrasettimanale contro il Chievo. Assenti annunciati Balotelli, Menez e Niang, che dovrebbe tornare a disposizione da domenica. Questi i 24 convocati: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez; Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso; Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

DE JONG: "RISPETTO IL MISTER, MA VOGLIO GIOCARE""Non è vero che sono arrabbiato con il mister, accetto le sue scelte ma ovviamente non sono felice di restare in panchina. Il calcio è così, aspetterò le mie opportunità". In conferenza, Nigel De Jong dice la sua sullo scarso impiego in questo primo scampolo di stagione. Il problema non è il 4-4-2 approntato da Mihajlovic: "È un modulo che mi piace molto e in cui mi sono sempre trovato bene, poi dipende sempre da partita e giocatori a disposizione". De Jong rassicura poi sulla tenuta dello spogliatoio: "C'è un bello spirito nel gruppo dopo la vittoria di domenica. Dobbiamo continuare su questa strada"

MONTOLIVO: "TIFOSI DELUSI, MA NON MANCA IL SOSTEGNO"Non sarà un gara come le altre per Riccardo Montolivo: "Contro il Chievo ho segnato il mio primo gol in maglia rossonera - ricorda in conferenza - È vero che non segno da un po'". Il capitano è poi tornato sui striscioni esposti dalla Sud contro il Sassuolo: "C'è delusione tra i tifosi e capiamo la contestazione, però durante la gara non ci fanno mai mancare il loro sostegno. Domani speriamo di essere trascinati anche da loro"

MIHAJLOVIC: "CREDO ANCORA NELLA CHAMPIONS"Sinisa Mihajlovic vuole dare seguito, con il Chievo domani sera, alla vittoria contro il Sassuolo: "Sì, dobbiamo avere continuità e dobbiamo cacciare via la paura. La squadra può ancora andare in Champions. La Juve crede nella rimonta ed è dietro di noi, quindi noi possiamo crederci". Poi, dà una notizia per il futuro: "Quando recupereremo tutti, giocheremo con il 4-4-2. La squadra ora è più compatta. Balo? Non so quando torna".

LUNEDI' 26 OTTOBRE

BOATENG, VICINO L'ACCORDO PER GENNAIOIl Milan e Kevin Prince Boateng lavorano per il ritorno "ufficiale" del ghanese. Secondo TMW, le parti sono vicine a un accordo per sei mesi con opzione per la stagione successiva. La firma avverrà per forza di cose a gennaio, visto che la risoluzione con lo Schalke 04 è stata firmata a mercato già chiuso.

BERTOLACCI: "STO MEGLIO, VOGLIO DARE RISPSTE AL PRESIDENTE"Dopo il buon spezzone di gara contro il Sassuolo, Andrea Bertolacci non ne fa una questione di ruolo: "Sono abituato a giocare in più posizioni - ha detto a Milan Channel - ma ieri a fare la differenza è stato l'atteggiamento: mi sento meglio e sto esprimendo le mie qualità". Anche per dare una risposta a Berlusconi: "Mi fa piacere che il presidente mi stia vicino, quando sono sceso in campo ho pensato anche a lui". Bertolacci analizza poi il prossimo avversario: "Il Chievo è una squadra organizzata, corre molto. Serviranno la mentalità giusta e trame migliori, forse qualche vittoria aiuterà anche il gioco".

AG. DIEGO LOPEZ: "NESSUN PROBLEMA CON SINISA"L'agente di Diego Lopez calma le acque dopo le incomprensioni con il tecnico rossonero: "Siamo tranquilli per la situazione, Diego è sereno - ha dichiarato Manuel Garcia Quillon a Calciomercato.com - Vuole solo lavorare, allenarsi e riconquistarsi il posto. Non c'è alcun problema con la società e con Mihajlovic". Contro il Chievo probabile la conferma di Donnarumma.



GATTUSO: "DE JONG MIO SUCCESSORE. BERLUSCONI, INVESTI"È stato il guerriero del centrocampo rossonero per oltre dieci anni, ora Gennaro Gattuso ha designato i suoi successori: "Nella mediana rossonera mi piace molto De Jong: a differenza mia è un leader silenzioso, ma ha tutte le qualità per diventare un uomo chiave". In maglia azzurra, Gattuso ha le idee chiare: "Il vero trascinatore può essere De Rossi".

L'ex numero 8 ha poi indicato la via per tornare al successo ad alti livelli: "Per arrivare lontano in Champions servono campioni in una rosa di 22/23 giocatori di prim'ordine. Se il Milan e le italiane vogliono ritornare a competere in Europa, dobbiamo ricominciare a investire. Il calcio italiano sta aspettando che la crisi economica finisca, ha bisogno di nuovi stadi e che grandi patron del calibro di Berlusconi, Agnelli o Moratti facciano investimenti sostanziosi".

AG. BACCA: "PUO' GIOCARE IN QUALSIASI SCHEMA"Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, ha parlato del suo assistito a Milannews: "Il suo rendimento non mi stupisce, ha una grande intelligenza tattica. Ha un ottimo rapporto con i tifosi e con la squadra. Non ha preferenze se giocare con Luiz Adriano o in un altro sistema di gioco, si adatta alle decisioni del mister e cerca di aiutare i compagni".

NIANG, RITORNO IN GRUPPO (CON GOL)Allenamento mattutino per i rossoneri. Dal campo centrale di Milanello arrivano buone notizie per Mihajlovic: Mbaye Niang ha svolto l'intera sessione in gruppo. Scatti su ostacoli bassi, esercitazioni su passaggi e tiri in porta prima della partitella decisa dai gol di Honda e dello stesso Niang. Per il francese, reduce da una frattura al metatarso, è il primo giorno di allenemento in gruppo da agosto. Corsa defaticante per i titolari contro il Sassuolo.