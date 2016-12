15 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Cerci, un ex granata anti-crisi Mihajlovic prepara la delicata trasferta a Torino. Nuovo modulo e il ritorno di Cerci

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

CERCI, RICETTA ANTI-CRISIAl di là dei moduli, tocca a Mihajlovic elaborare le novità, è Alessio Cerci la carta che il Milan si appresta a giocare per affrontare il Torino e per risolvere, chissà mai, quel problema di personalità e di efficacia che ha frenato il cammino rossonero, in modo inatteso e pesante. Cerci è al Milan da 10 mesi, e su di lui i resoconti non sono mai stati granché. Ora che, a quanto pare, ha ritrovato fiducia in se steso e il Milan fiducia in lui, è il momento di provarci. Con la sua ex.

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

NIANG: "SPERO DI TORNARE NELLE PROSSIME SETTIMANE""Adesso sto facendo riabilitazione, il programmma sta andando molto bene, quindi nelle prossime settimane spero di tornare". Parola di Mbaye Niang, che su Twitter ha risposto alle domande dei tifosi. "Il terzo posto? Sì che ci crediamo, ci sono state poche partite, siamo tutti uniti. Io ci credo come tutta la squadra e la società". Su Mihajlovic: "Prima che arrivasse al Milan già lo conoscevamo tutti perchè aveva fatto una grandissima stagione con la Sampdoria l'anno scorso. Per noi è un grande allenatore e vedrete che avremo grandi risultati con lui".

CALABRIA: "DOBBIAMO REAGIRE, MIHAJLOVIC HA FIDUCIA IN ME"Il giovane terzino rossonero Davide Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Channel: "Sono felice per la convocazione in Nazionale. Ora testa alla partita col Torino, sabato dobbiamo reagire e fare risultato. Mihajlovic mi dice di stare tranquillo e pensare a giocare, crede nelle mie qualità. Io cerco di dare sempre il massimo, essere al Milan è una grande soddisfazione per me".

BALOTELLI ANCORA A PARTE Ancora lavoro personalizzato per Mario Balotelli. L'attaccante ha svolta una seduta d'allenamento differenziata nella mattinata di oggi e ha lasciato Milanello intorno alle 14. Difficilissima la sua presenza sabato nell'anticipo con il Torino, ma il bomber rossonero è apparso disteso e sereno come dimostrano le molte foto fatte con i tifosi all'uscita del centro sportivo.

DE MAIO IL NOME PER GENNAIOIl Milan vuole sistemare la difesa e a gennaio interverrà sul mercato. Il nome caldo è quello di Ranocchia, ma difficilmente l'Inter cederà il suo ex capitano ai rossoneri. Così l'alternativa è De Maio del Genoa, nell'ennesimo affare con il club di Enrico Preziosi.

JOSE' MAURI A GENNAIO ANDRA' VIAA gennaio José Mauri è destinato a lasciare Milanello. Arrivato a parametro zero dopo il fallimento del Parma, il centrocampista non è mai stato utilizzato da Sinisa Mihajlovic. Lo seguono, per averlo in prestito, Carpi, Sassuolo, Atalanta e Chievo.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

MR BEE-FININVEST, PROSEGUONO I CONTATTIProseguono a distanza i contatti tra Mr Bee e Fininvest. Nessuna certezza sulla data del closing per la cessione del 48% delle quote del Milan al broker thailandese: si ipotizza entro la fine di novembre.

GALLIANI, IL MILAN: "TUTTO REGOLARE"Il Milan ha immediatamente replicato alla notizia su Adriano Galliani e il Parma attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: "In relazione alle notizie diffuse in ordine all'iscrizione di Adriano Galliani nel registro degli indagati del Tribunale di Parma con riguardo all'acquisto del calciatore Paletta, l'A.C. Milan sottolinea la perfetta regolarità dell'operazione ed è certo che identica sarà la valutazione dei magistrati competenti".

GALLIANI INDAGATO PER IL CRAC DEL PARMASecondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l'ad del Milan Adriano Galliani sarebbe indagato dalla procura di Parma nell'inchiesta per il crac del Parma Fc. L'accusa al dirigente rossonero è concorso in bancarotta fraudolenta: nel mirino degli inquirenti la cessione del difensore Gabriel Paletta. L'ipotesi dei magistrati sarebbe che il Milan a gennaio scorso avrebbe acquistato il difensore italo-argentino 'sottocosto' sborsando solo 2,5 milioni di euro a fronte di una quotazione più elevata. Un passaggio di proprietà così basso "da creare un ulteriore depauperamento del patrimonio societario, contribuendo così ad aggravare il dissesto". La Procura di Parma nei giorni scorsi avrebbe avanzato al gip anche la richiesta di proroga delle indagini. Possibili nuovi avvisi di garanzia che, secondo il quotidiano locale, potrebbero ancora non essere stati notificati ai diretti interessati, compreso quello a Galliani.