Tutto Milan live - Bonaventura e quei 4 gol all'Inter: "Siamo alla pari, ma..."

BONAVENTURA: "INTER, ATTENTA AL NOSTRO ATTACCO"

Jack Bonaventura allontana le critiche piovute sul Milan dopo le prime giornate di campionato: “Dovevamo trovare la quadratura della squadra, domenica sarà un bel banco di prova. Noi comunque siamo pronti e non credo ci siano grosse differenza tra noi e l’Inter: sarà una grande partita. Scarsa qualità a centrocampo? È ancora presto per dirlo”.

Intervistato da Milan Channel, ha risposto così a Stankovic, che vede il Milan favorito per aver vinto le due sfide nel precampionato: “Rispetto alle amichevoli estive hanno preso diversi giocatori nuovi”. Nonostante le sue 4 reti all'attivo contro i nerazzurri ai tempi dell'Atalanta, il trequartista scommette sul duo sudamericano Bacca-Luiz Adriano: “L’Inter deve temere i nostri attaccanti, si sono ambientati subito. Noi invece dovremo stare attenti ai loro nuovi innesti".



ROMAGNOLI PRONTO PER IL DERBY: "NON HO PAURA"

Alessio Romagnoli ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri sull'account Twitter del Milan. E si è detto prontissimo a sfidare l'Inter: "Giocare il derby davanti a oltre 70mila persone è emozionante e stimolante, ma non ho paura. Non vedo l'ora che arrivi domenica per affrontare l'Inter. Il difensore rossonero ha risposto anche alle domande sul suo ambientamento in rossonero: "Qui tutto è perfetto, non mi manca nulla, anzi: Milano mi piace, ma mi manca il mare". Poi un passaggio sui suoi miti: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Beckham e Ronaldinho. E avrei voluto vedere dal vivo Maradona e Van Basten in campo".

ZAPATA ELOGIA MIHAJLOVIC: "CI HA CAMBIATI"

Iniziata la marcia di avvicinamento al derby di domenica sera e Cristian Zapata punta ad una maglia da titolare nella difesa del Milan. Il colombiano avrà di fronte, nell'Inter, Jeyson Murillo con cui fa coppia nella retroguardia in nazionale. "Sappiamo che il derby di Milano è una bellissima partita. Il mio messaggio è che daremo tutto quello che abbiamo per vincere". Zapata si giocherà con Rodrigo Ely il posto da titolare al fianco di Alessio Romagnoli.

MEXES E MAURI IN GRUPPO

Philippe Mexes e José Mauri sono tornati ad allenarsi con il gruppo nella seduta mattutina odierna. Nessuno dei due, però, giocherà dall'inizio il derby di domenica sera



MIHA, BALLOTTAGGIO ZAPATA-ELY

Dubbio in difesa per Mihajlovic in vista del derby. Chi giocherà al fianco di Romagnoli? Il ballottaggio è tra Zapata e Rodrigo Ely. Il colombiano è favorito, ma arriverà in Italia solo giovedì dopo gli impegni con la Nazionale.

DERBY VERSO IL TUTTO ESAURITO

Si va verso il tutto esaurito per il derby di domenica sera. A tre giorni dalla sfida sono già stati venduti la bellezza di 72mila tagliandi.

MEXES TORNA A DISPOSIZIONE

Per la sfida contro l'Inter torna a disposizione Philippe Mexes, e Sinisa Mihajlovic aspetta i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali: domani rientreranno Honda, Romagnoli, Ely, Calabria e Kucka, mentre i colombiani Zapata e Bacca saranno di nuovo a Milanello solo giovedì.

BALO-TWEET: "TORNO A FARE CIO' CHE AMO"

Il ritiro della patente per eccesso di velocità sembra già alle spalle. Mario Balotelli ritrova il sorriso e lo fa sapere su Twitter: "Finalmente torno a fare quello che amo".

NIENTE MULTA PER BALOTELLI

Mario Balotelli, cui è stata ritirata la patente per eccesso di velocità, non sarà multato dal Milan. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui SuperMario non avrebbe violato il codice di comportamento siglato con il club rossonero e avrebbe per questo evitato provvedimenti da parte della società.

VERSO IL DERBY: IN CINQUE PER DUE MAGLIE

Cinque giocatori per due maglie. A cinque giorni dal derby, Sinisa Mihajlovic non ha ancora sciolto i dubbi a centrocampo dove, fuori Bertolacci, il tecnico rossonero deve scegliere i due giocatori da affiancare a De Jong e Bonaventura. Le indicazioni che arrivano dal quartier generale rossonero lasciano presupporre che possa toccare a Kucka che, però, sarà reduce dagli impegni con la sua nazionale e non è stato quindi a disposizione di Mihajlovic in questi giorni. Per l'altro posto in mediana il ballottaggio è tra Poli e Montolivo, con il primo favorito, anche se restano in corsa per partire dal primo minuto anche Nocerino e José Mauri.



PREMIUM SPORT PRESENTA STREET ART

BERTOLACCI, LESIONE ALLA COSCIA DESTRA

Niente derby per Andrea Bertolacci. Gli esami cui si è sottoposto oggi il giocatore hanno infatti evidenziato - è scritto nella nota del Milan - "una piccola lesione alla regione adduttoria della coscia destra. Tra una settimana il calciatore effettuerà ulteriori controlli".

AG. MONTOLIVO: "SU DI LUI STRANO ACCANIMENTO"

Giovanni Branchini, procuratore di Riccardo Montolivo, intervenuto a margine della presentazione della nuova APP di Max Allegri, ha parlato del suo assistito: "Su di lui c'è un accanimento strano, chi si dimentica dei suoi problemi fisici dell'anno scorso è scorretto". Sulle voci di mercato estive: "Varie squadre tra cui la Juve hanno fatto delle offerte, ma nè lui nè il Milan le hanno prese in considerazione".



GALLIANI DA ALLEGRI: "AMICO, NON RIMPIANTO"

C'era anche Adriano Galliani alla presentazione dell'app di Massimiliano Allegri. Tra i due un caloroso abbraccio. L'ad del Milan non ha voluto parlare del derby: "Sono qui per Max, che è un amico e non un rimpianto. Siamo solo a lunedì la partita è domenica".

L. ADRIANO IN VISITA ALLO SHAKHTAR

Luiz Adriano ha approfittato della trasferta a Bergamo dello Shakhtar, impegnato in due amichevoli contro Atalanta e Carpi, per far visita ai suoi ex compagni e scambiare quattro chiacchiere con il suo ex allenatore Lucescu: "Conosco tutti da anni, ho colto l'occasione per salutarli appena ho saputo che fossero in Italia. Ho un sacco di ricordi, sono felice di aver riabbracciato i miei vecchi compagni di squadra. Avevo nostalgia e volevo rivederli tutti. Sapevo che venendo qui avrei riso e scherzato e così è stato. Lucescu? Si è congratulato con me, ha detto che ho iniziato bene la stagione al Milan e che merito di giocare in questa squadra".

WEED-END AGITATO PER ABATE

Week-end agitato per Ignazio Abate. Una "crisi" social che ha costretto il difensore rossonero e pubblicare tre tweet, uno dopo l'altro, per chiarire un equivoco che rischiava di scatenare una sorta di tempesta (per lui) calcistica. Il problema: alcune interpretazioni giornalistiche che hanno riguardato un tweet di sua moglie che come testo riportava: "Chi semina vento, raccoglie tempesta...". A chi si riferiva? Qualcuno ha pensato a Mihajlovic, e l'ha pure scritto. Ma poteva essere? Così Abate ha scritto quanto segue: "Per chiarezza: il tweet di mia moglie di ieri era riferito ad una sua questione personale. Ed è stato eliminato per evitare fraintendimenti. Chi pensa il contrario e scrive eresie è in malafede e sputa sentenze senza conoscere questioni private che non riguardano il mio lavoro. Dopo anni di carriera non permetto a nessuno di intaccare la mia professionalità...e l'integrità e la correttezza mie e della mia famiglia".

DUBBI A CENTROCAMPO PER MIHAJLOVIC

Manca ancora una settimana al derby ma Sinisa Mihajlovc sta già pensando a come sistemare il centrocampo, reparto maggiormente in difficoltà in questo inizio campionato. Se il ritorno da titolare di Bonaventura, come trequartista, è dato per scontato, il tecnico serbo deve fare i conti con l'infortunio di Bertolacci di cui si attende l'esito degli esami. Se l'ex Genoa non ce la farà, sarà emergenza: Montolivo non è ancora in condizione, Poli e Nocerino non hanno convinto e l'unico certo del posto è Kucka.