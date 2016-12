3 dicembre 2015 Tutto Milan Live - Boateng primo colpo di gennaio. Problema per Antonelli, non ci sarà con il Carpi Il ghanese ha convinto Mihajlovic: sarà tesserato. De Sciglio pronto a sostituire il difensore





ANTONELLI, PROBLEMA ALLA COSCIA SINISTRAAntonelli salterà il Carpi a causa di un problema muscolare. A riportare la notizia direttamente il club rossonero con un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che nel corso dell'allenamento di ieri Luca Antonelli ha riportato una lieve lesione all'adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei primi giorni della prossima settimana".

MR BEE, NESSUN INTOPPOProsegue senza intoppi il lavoro di Mr Bee per l'acquisizione del 48% del Milan. Come già noto, nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri a Pechino con una società finanziaria e una società di beni di consumo. Nelle ultime ore, invece, ci sono dei rumors sul presunto coinvolgimento del broker thailandese nell'affare per il 13% della City Football Group che detiene il Manchester City. Voci assolutamente prive di fondamento. L'unico collegamento con le due operazioni è il fatto che siano curate dalla stessa banca, la Citic Capital. Tra dieci giorni sono attese novità importanti, come non è da escludere un altro viaggio di Mr Bee in Italia.

BOATENG PRIMO COLPO DI GENNAIOKevin Prince Boateng a gennaio sarà nuovamente un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Il ghanese, che da inizio ottobre si sta allenando a Milanello con la squadra di Mihajlovic, ha convinto tutti e sarà tesserato. Un colpo a parametro zero visto che il giocatore offensivo sta per rescindere con lo Schalke 04 come riporta La Gazzetta dello Sport.



BALOTELLI BRUCIA LE TAPPE E PUNTA IL VERONAMario Balotelli è tornato a correre e non vede l'ora di essere nuovamente convocato. Supermario ha bruciato le tappe dopo l'operazione per guarire dalla pubalgia del 18 novembre scorso. L'attaccante rossonero ha segnato una data ben precisa in calendario: 13 dicembre quando a San Siro arriverà il Verona. Deciderà lo staff medico che predica calma e pazienza. Balo potrebbe tornare così a dispozione per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e per la trasferta di Frosinone, ultima partita dell'anno solare.



BALOTELLI TORNA A CORRERE"Finalmente", "Non servono parole": con due foto su Instagram e altrettanti sorrisi, Mario Balotelli ha mostrato a tutti che il pieno recupero dopo l'operazione per pubalgia è solo questione di giorni. SuperMario è tornato a correre con i compagni a Milanello, le possibilità che Mihajlovic lo abbia di nuovo a disposizione prima di fine anno aumentano di giorno in giorno.

LA FIORENTINA NON MOLLA MEXESDopo il corteggiamento estivo, la Fiorentina starebbe sempre pensando a Philippe Mexes per il mercato di gennaio. Sul difensore rossonero ci sarebbe anche un paio di squadre di Premier League, ma la preferenza del francese resterebbe comunque Firenze. Lo riporta La Nazione.

DE JONG IN GRUPPOL'allenamento del mattino è iniziato sul campo rialzato: riscaldamento atletico, corsa ed esercizi arti inferiori per chi non ha giocato ieri dal primo minuto, defaticante per gli altri. De Jong in gruppo coi compagni.

RAIOLA: "IO NON SEGUO BONAVENTURA"Il cambio di procuratore da parte di Jack Bonaventura aveva suscitato qualche polemica in questi giorni che aveva coinvolto addirittura Adriano Galliani. In giornata però Mino Raiola, intervisato a Calciomercato.it, ha smentito le voci secondo cui lui sarebbe il nuovo procuratore del jolly del Milan: "Jack ha lasciato Martorelli, ma non è assolutamente vero che io abbia preso la sua procura. Non lo seguo e sinceramente non ne so nulla".

DIEGO LOPEZ: "BALO SOGNA IL REAL""Balotelli sogna di giocare nel Real Madrid". A rivelarlo è Diego Lopez in un'intervista a Marca. Sul Milan: "Abbiamo iniziato la stagione attanagliati in campo. I giocatori che sono stati presi e quelli confermati sono buoni per arrivare in Europa e chissà in Champions. Bisogna avere pazienza, perché in Italia ci sono grandi squadre". Il portiere spagnolo lancia la sfida a Donnarumma: "Confido molto nelle mie qualità e farò di tutto per tornare a difendere i pali del Milan. Sono molto motivato e sto lavorando duro per recuperare da una fastidiosa tendinite e tornare più forte di prima. Quando il mister ha deciso di schierare Donnarumma, ho pensato che era arrivato il momento di iniziare una terapia specifica per risolvere il problema. Ora mi sento molto meglio".