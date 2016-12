10 novembre 2015 Tutto Milan Live - Boateng ad un passo dal ritorno Il ghanese ha convinto definitivamente il tecnico serbo, lʼaccordo è vicino





MARTEDI' 10 NOVEMBRE

AG. NIANG: "VUOLE ESSERE DECISIVO PER IL MILAN"In un intervista a MilanNews.it l'agente di Niang torna a parlare del suo assistito e lo fa apprezzando Mihajlovic e la fiducia che ha nei confronti del francese: "E' molto felice di essere ritornato al Milan. Attualmente lo sappiamo non è in piena forma, ma recupererà, è stato a lungo fermo. Per lui ci sono state tante richieste, ma le abbiamo rifiutate. Vuole dimostrare di essere all'altezza del Milan. Penso proprio che sia l'attaccante del futuro. Gioca ogni gara per segnare e vuole essere decisivo".

BOATENG VICINO ALL'ACCORDO COL MILANIl ghanese è ad un passo dal ritorno in rossonero. Niente di nuovo insomma se non che l'ormai ex Shalcke 04 ha definitivamente convinto Mihajlovic ed è pronto a vestire rossonero già da gennaio. Una ottima alternativa per il tecnico serbo che con ogni probabilità darà il via libera alla cessione di Honda.

MIHA VUOLE RECUPERARE BERTOLACCI PER LA JUVELa missione di Mihajlovic è quella di recuperare Andrea Bertolacci e averlo a disposizione dopo la sosta. Il 21 novembre si va a Torino in casa della Juventus e il tecnico serbo vorrebbe in campo il suo centrocampista, che contro la Lazio all'Olimpico si era fermato per un problema muscolare.

LUNEDI' 9 NOVEMBRE

BALOTELLI, CONSULTO A COPENAGHENIl ritorno in campo di Mario Balotelli non è così vicino. Come riporta il Milan in un comunicato sul proprio sito ufficiale, "Balotelli si è sottoposto ad un ulteriore consulto a Copenaghen dal professor Per Holmich. Gli staff medici di AC Milan e Liverpool FC, concorderanno a breve un nuovo percorso terapeutico".

NIANG E PINILLA, SCAMBIO DI MESSAGGI SU INSTAGRAM Dopo Milan-Atalanta, piccolo scambio di messaggi tra Niang e Pinilla. Il cileno ha postato una foto della partita che ritrae un fallo sul milanista, scusandosi per l'entrata in ritardo ma aggiungendo "Complimenti e bentornato amico!". Poco dopo Niang gli ha risposto: "Grazie, ma la prossima volta entra più piano!". Grazie amico mio pero prossima volta piano ahah #Repost @pinigol9 ・・・ Scusa amico @mniang78 per la entrata sono arrivato in ritardo ...!! Bentornato e complimenti ..!! Una foto pubblicata da Niangofficiel (@mniang78) in data: 8 Nov 2015 alle ore 06:17 PST

C'E' L'IDEA SIRIGUC'è una suggestione per il mercato del Milan. Si tratta di Salvatore Sirigu, che quest'anno non ha più il ruolo di primo portiere al Psg e a Parigi si sente messo in disparte. Ma tutto è legato al futuro di Diego Lopez: lo spagnolo potrebbe lasciare Milanello a gennaio o, al massimo, a giugno e in via Aldo Rossi stanno pensando a Sirigu.