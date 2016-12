21 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Bertolacci, trauma contusivo al ginocchio sinistro. Escluse lesioni intra-articolari Questo lʼesito dei primi accertamenti presso la clinica ʼLa Madonninaʼ

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

BERTOLACCI: TRAUMA CONTUSIVO AL GINOCCHIO DESTRO, ESCLUSE LESIONITrauma contusivo al ginocchio sinistro, escluse lesioni intra-articolari. Questo il responso dei primi accertamenti cui è stato sottoposto Bertolacci presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Il centrocampista rossonero si è infortunato al 15' del primo tempo del derby contro l'Inter nel Trofeo Berlusconi ed è stato trasportato fuori dal campo in barella.

NIENTE TRASFERTA ESOTICA, PREPARAZIONE INVERNALE A MILANELLOLa pausa invernale del campionato è ancora lontana, ma salvo colpi di scena dell'ultimo momento, pare che il Milan quest'anno non si allenerà in località esotiche. Dopo i problemi dello scorso anno a Dubai, e anche di qualche inverno precedente, da dove i rossoneri tornarono inspiegabilmente scarichi, sembra che la società abbia deciso di rimanere a Milanello per preparare la ripresa del campionato, quando la squadra di Mihajlovic affronterà il Bologna, il 6 gennaio.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

TROFEO BERLUSCONI: ECCO LA FORMAZIONEIn occasione del trofeo Luigi Berlusconi, in programma mercoledì a San Siro contro l'Inter, Mihajlovic pare intenzionato a proporre di nuovo il 4-3-3 visto contro il Torino, con qualche novità nella formazione. Ecco la probabile: Donnarumma; De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Antonelli; Poli, De Jong, José Mauri; Cerci, Luiz Adriano, Honda.

NUOVA CHANCE PER HONDAIl nuovo modulo proposto da Mihajlovic col Torino potrebbe dare una nuova chance a Honda, messo da parte dopo un avvio di stagione poco brillante. Cerci contro i granata non ha convinto come ala d'attacco nel 4-3-3, così il tecnico sta pensando al giapponese che già in passato ha ricoperto il ruolo d'esterno destro.

LA SQUADRA IN VISITA A EXPO DALLE 17:30Al termine dell'allenamento pomeridiano, cominciato alle ore 15, la squadra di Mihajlovic farà visita all'Expo di Milano a partire dalle 17:30.

BALOTELLI ANCORA A PARTEGiallo Balotelli. Supermario anche oggi non si è aggregato al gruppo e continua a lavorare a parte a Milanello. L'attaccante rischia di non essere a disposizione neanche per la sfida con il Sassuolo.



OGGI LA RIPRESA: ATTESA PER BALOTELLIIl Milan torna ad allenarsi oggi pomeriggio e c'è attesa per Mario Balotelli. C'è da capire se l'attaccante sarà a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la seduta di gruppo o se, ancora una volta, sarà costretto ad allenarsi a parte.