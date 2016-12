25 novembre 2015 Tutto Milan Live - Bertolacci in gruppo, problemi per Honda e Luiz Adriano SuperMario mette nel mirino il match del 20 dicembre con il Frosinone





MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE

GALLIANI PENSA A VELOSOSecondo quanto riporta Milannews.it, i rossoneri vogliono Miguel Veloso, già seguito dal club quanto era al Genoa. Il centrocampista ora è in scadenza di contratto con la Dinamo Kiev.

BERTOLACCI TORNA IN GRUPPODopo il triangolare di Bari, il Milan è tornato ad allenarsi sui campi di Milanello. La notizia positiva per Mihajlovic è il rientro in gruppo di Andrea Bertolacci, che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lavoro personalizzato, invece, per Honda, che non è sceso in campo a Bari a causa di un colpo alla coscia subito nella gara contro la Juve. Allarme per Luiz Adriano, che non ha partecipato all'allenamento a causa di un'infiammazione al collo.

BALO, RIENTRO ANTICIPATO?Difficile, ma ci proverà. Mario Balotelli, reduce dall'operazione cui si è sottoposto per curare la pubalgia, potrebbe bruciare i tempi e tornare in campo addirittura prima di Natale. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui SuperMario avrebbe messo nel mirino il match del 20 dicembre contro il Frosinone. Addirittura l'attaccante rossonero potrebbe essere pronto per la settimana prima quando, a San Siro, arriverà il Verona. Ovviamente trattasi di ipotesi: le condizioni di Balotelli verranno valutate nei prossimi giorni e il Milan non rischierà nulla. Insomma, Balo giocherà solo se sarà considerato completamente guarito.

MARTEDI' 24 NOVEMBRE

MIHAJLOVIC: "BERLUSCONI? L'HO SENTITO DOPO LA JUVE"Sinisa Mihajlovic riparte dal triangolare vinto al San Nicola contro Bari e Inter. "Penso che la prestazione sia stata buona. Abbiamo giocato bene e fatto girare bene palla, sono contento per la prestazione: quando si vince in queste situazioni è normale, quando perdi è una catastrofe. Passeremo al 4-4-2? Lo avete scritto voi, non ne avevo mai parlato. Il migliore in campo? Hanno fatto tutti bene, se devo dirne uno, allora dico Locatelli: è un ragazzo promettente della Primavera, gioca semplice, è bravo ma deve migliorare un po'". E su Berlusconi, Mihajlovic ha concluso: "Sì, ci siamo sentiti dopo Torino, ci sentiamo sempre, ma non abbiamo parlato della partita".