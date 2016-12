24 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Bertolacci ce la fa, convocato per il Sassuolo Mihajlovic ritrova Bacca in attacco: il colombiano in campo dal 1ʼ

SABATO 24 OTTOBRE

BACCA RECUPERATO, GIOCA DALL'INIZIOSinisa Mihajlovic recupera Carlos Bacca per la partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Il tecnico serbo si affida così al colombiano per ritrovare la vittoria. L'attaccante partirà dall'inizio e al suo fianco giocheranno Bonaventura e uno tra Honda e Cerci.

I CONVOCATI CONTRO IL SASSUOLOMihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara interna contro il Sassuolo. Tra i giocatori a disposizione c'è anche Bertolacci, che negli ultimi giorni si era allenato a parte per superare la contusione rimediata nel Trofeo Berlusconi. Questi i 24 scelti dal tecnico serbo: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez; Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso; Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

BERLUSCONI A MILANELLO: SINISA A RAPPORTOSilvio Berlusconi è arrivato a Milanello: il numero uno del Milan proverà a dare la carica alla squadra in vista del match contro il Sassuolo - che peraltro dovrebbe seguire dalla tribuna a San Siro -: il presidente ha raggiunto il centro sportivo rossonero attorno alle 13.15, immediatamente dopo la conferenza stampa di Mihajlovic. Nella Sala del Camino è in corso il confronto con il tecnico e l'ad Galliani.



MONTOLIVO: "MOMENTO DIFFICILE MA NE USCIREMO"Riccardo Montolivo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo: "Loro sono un'ottima squadra ma dobbiamo pensare a noi e a quello che saremo in grado di fare. Rispetto al passato, il Milan ha perso in poco tempo tanti campioni e questo ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Di certo non è una giustificazione per le ultime due stagioni, anche ora siamo in un momento difficile, ma sono sicuro che insieme al nostro allenatore ne usciremo". Ha provato a lanciare un messaggio positivo anche De Jong: "Il Sassuolo gioca bene ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere, il centrocampo sarà la chiave della partita".

BACCA MONITORATO FINO ALL'ULTIMOPochi dubbi per Mihajlovic in vista del Sassuolo, ma dubbi importanti legati essenzialmente alla condizione fisica. Parliamo della punta centrale e, di conseguenza, di Carlos Bacca. Il colombiano ha avuto una settimana difficile, con un problemino muscolare (affaticamento) che non gli ha permesso di allenarsi al meglio. Ciò nonostante il tecnico serbo ha tutta l'intenzione di mandarlo in campo dal primo minuto e, per questo, lo terrà sotto osservazione fino all'ultimo. Pronto, eventualmente, Luiz Adriano. Per il resto dovrebbe essere confermato Alex in difesa al fianco di Romagnoli e sarà Poli a prendere il posto di Bertolacci in mezzo al campo. Honda dovrebbe essere preferito a Cerci nel tridente.

MASTOUR DEBUTTA CON IL MALAGA Fermato da problemi burocratici che, di fatto, avevano impedito il completamento del suo tesseramento, ora Mastour può finalmente esordire con il Malaga nella Liga. Lo ha fatto sapere direttamente il club spagnolo, spiegando che, in seguito a una deroga della Fifa e dopo due mesi di tempo per sbloccare il caso, il gioiellino classe '98 proveniente dal Milan può adesso scendere in campo.

VENERDI' 23 OTTOBRE

BERLUSCONI A MILANELLOSalvo imprevisti, Silvio Berlusconi è atteso a Milanello alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il presidente rossonero starà vicino alla squadra ed è la prima volta che fa visita a Mihajlovic. Il tecnico serbo è in bilico, ma Berlusconi vuole così manifestargli la propria fiducia in un grande momento di difficoltà