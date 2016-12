Tutto Milan Live - Berlusconi venerdì, a Milanello, incontrerà Mihajlovic

I CONVOCATI PER IL TROFEO SAN NICOLA Questa la lista dei 25 convocati del Milan per il Trofeo San Nicola. PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri. DIFENSORI: Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Simic, Zapata, De Santis, Turano. CENTROCAMPISTI: Mauri, Nocerino, Poli, Suso, Felicioli, Gamarra, Locatelli, Crociata. ATTACCANTI: Honda, Boateng, Oduamadi, Cutrone, Hamadi, Agnero.

VENERDI' A MILANELLO INCONTRO BERLUSCONI-MIHAJLOVIC Come riporta La Repubblica, venerdì a Milanello è fissato un incontro tra gli sponsor con Sivio Berlusconi, la figlia Barbara e Adriano Galliani. Per il patron rossonero sarà l'occasione di parlare faccia a faccia con Sinisa Mihajlovic. Berlusconi è insoddisfatto dei risultati e del gioco troppo difensivo.

CON LA SAMP IL 4-4-2Sinisa Mihajlovic cambia ancora. Per la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato sera, il tecnico serbo è orientato a cambiare nuovamente. Si punterà sul 4-4-2 con Luiz Adriano e Bacca in attacco e Cerci e Bonaventura esterni di centrocampo.