27 novembre 2015 Tutto Milan Live - Berlusconi, quattro ore a Milanello Il presidente ha incontrato gli sponsor. Ha parlato a Miha e alla squadra. Ma niente dichiarazioni pubbliche





VENERDI' 27 NOVEMBRE

BERLUSCONI, 4 ORE A MILANELLOSilvio Berlusconi ha lasciato Milanello e domani sera è atteso a San Siro per la partita Milan- Sampdoria. E' durata circa quattro ore la visita del presidente rossonero: ha pranzato con gli sponsor del club assieme alla figlia Barbara e Adriano Galliani, ha salutato Mihajlovic e la squadra prima dell'allenamento. Prima di salire a bordo del suo elicottero, Berlusconi non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ribadendo il concetto espresso dopo il ko con la Juventus, ossia che quando si perde non si parla.

ANCHE BARBARA A MILANELLOC'è anche Barbara Berlusconi al pranzo di Milanello, con il presidente Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Mihajlovic e gli sponsor. Per Barbara, un arrivo ritardato. Secondo quanto filtra, un imprevisto legato ai figli ha trattenuto Barbara Berlusconi, che si è presentata nel centro sportivo verso le 14.20, mentre da una ventina di minuti era già iniziato il pranzo (preceduto da un aperitivo) organizzato dal settore commerciale che lei stessa dirige. Circa un'ora prima suo padre Silvio Berlusconi aveva chiesto allo staff di informarsi su dove fosse sua figlia.

BERLUSCONI A MILANELLOSilvio Berlusconi è atterrato a bordo del proprio elicottero a Milanello dove è in programma un pranzo con i manager delle aziende sponsor del club. Il presidente rossonero è arrivato quasi in contemporanea con l'ad Adriano Galliani. Per Berlusconi sarà anche l'occasione per incontrare Mihajlovic e la squadra alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.

MONTOLIVO: "RIPARTIAMO, NON CI MANCA LA PERSONALITA'"Riccardo Montolivo archivia il ko con la Juventus: "Non è stata una grande partita, c'è dispiacere ma vogliamo ripartire. Siamo cresciuti rispetto a mesi fa, non vogliamo farci destabilizzare dai giudizi". Sulla presunta mancata personalità del Milan: "Abbiamo una personalità ben definita, magari in alcune partite non è venuta fuori. Contro i bianconeri dovevamo dare di più caratterialmente ma non ci siamo riusciti. Mancanza di reazione? Quando abbiamo preso gol ci sono state partite in cui abbiamo reagito, ma non siamo riusciti a recuperare"

ABATE: "LE COSE MIGLIORERANNO"Ignazio Abate rifiuta di credere a un Milan senza personalità: "Sta diventando quasi un tormentone... Siamo partiti da lontano, le cose miglioreranno". Sul probabile ritorno al 4-4-2: "Potrebbe esserci più spazio per noi terzini ma credo sia più importante l'atteggiamento. A Torino dovevamo essere più propositivi tutti, non solo le punte. E' importante come interpretiamo ogni partita".

GIOVEDI' 26 NOVEMBRE

ANTONELLI: 3 PUNTI NECESSARIA Milan Channel ha parlato Luca Antonelli: "Sabato sera affrontiamo la Sampdoria a San Siro e sarà difficile, anche perché la Samp ha appena cambiato allenatore. Il Milan cambia modulo? Siamo pronti, ci prepariamo e l'importante è essere determinati e avere una gran voglia di vincere. Ce l'abbiamo, le prossime quattro partite, Coppa Italia compresa, sono fondamentali".

BALOTELLI SU INSTAGRAM: "STO TORNANDO!"Mario Balotelli è pronto a tornare in campo. O meglio, ci sta lavorando. Oggi ha infatti pubblicato una foto su Instagram prima del secondo allenamento: "I'm coming back", ha scritto. "Finalmente svegliarsi è bello.. Secondo giorno di allenamento. Sto tornando!". Procede quindi la rincorsa al ritorno in campo, che nella più ottimistica delle ipotesi, potrebbe coincidere con la sfida pre-natalizia contro il Frosinone.

BERTOLACCI TORNA IN GRUPPODopo il triangolare di Bari, il Milan è tornato ad allenarsi sui campi di Milanello. La notizia positiva per Mihajlovic è il rientro in gruppo di Andrea Bertolacci, che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lavoro personalizzato, invece, per Honda, che non è sceso in campo a Bari a causa di un colpo alla coscia subito nella gara contro la Juve. Allarme per Luiz Adriano, che non ha partecipato all'allenamento a causa di un'infiammazione al collo.