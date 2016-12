30 settembre 2015 Tutto Milan Live - Berlusconi: "Nessun problema con Mihajlovic" Il patron rossonero: "Eʼ un allenatore e una persona capace"

MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE

BERLUSCONI: "CREDO NELLA CHAMPIONS""Non c'e' nessun problema. E' un bravo allenatore e una persona capace". E' questa la risposta di Silvio Berlusconi, arrivato alla cena dei parlamentari azzurri, a chi gli chiedeva se in caso di sconfitta del Milan domenica con il Napoli si potesse aprire un problema sull'allenatore rossonero. "Credo sia possibile che il Milan possa andare in Coppa dei Campioni. E poi mi consolo vedendo l'avvio delle altre squadre in campionato".

DS SCHALKE: "BOATENG VIA A GENNAIO"Il direttore sportivo dello Schalke, Horst Heldt, ha parlato al sito ufficiale del club della situazione di Kevin-Prinec Boateng: "Boateng si allenerà col Milan fino all'inverno, abbiamo discusso assieme di questa soluzione. Per lui sarà molto utile allenarsi con una squadra e questa opzione potrebbe portare alla realizzazione di un trasferimento a gennaio, che era alla base di questa idea ed il motivo per la quale è stata realizzata".

BALOTELLI NON SI ALLENAIn un mercoledì pieno a casa-Milan (Nesta, Boateng, Braida e il vertice Berlusconi-Mr Bee), non poteva mancare un'altra notizia sopra le righe. Niente di trascendentale, ma trattandosi di Mario Balotelli tutto, si sa, fa una certa tendenza. Ebbene, SuperMario non si è allenato. Niente di speciale, ma quanto basta per far supporre che per Milan-Napoli al fischio d'inizio Miha schieri Luiz Adriano-Bacca. Lo si mormora da giorni.

NESTA: "PRESTO IL CLUB TORNERA' AD ALTI LIVELLI"Visita speciale per il Milan, che mercoledì ha potuto riabbracciare Alessandro Nesta: "E' la prima volta che torno a Milanello da quando sono andato via ed è sempre più bello - le parole dell'ex difensore a Milan Channel -. Ho parlato un po' con i giocatori e con quelli che lavorano qui. Ho parlato anche con Mihajlovic, visto che da poco ho iniziato la carriera da allenatore ed è stato molto interessante capire come prepara l'allenamento e le partite. Il Milan è una grande occasione per lui". I rossoneri non sono partiti troppo bene in campionato, ma Nesta è ottimista in vista del futuro: "Faccio il tifo per il Milan. E' cambiato molto quest'anno, devono trovare continuità però credo che la base ci sia e che presto il club tornerà ad alti livelli. Ho tanti ricordi, dal primo giorno in cui non volevo essere qui all'ultimo in cui invece non volevo più andare via. Ho passato tanti bei momenti in rossonero".

BOATENG TORNA A MILANELLONovità di squadra a Milanello. E anche al Milan-mercato di gennaio (probabile). Perché da domani Kevin Prince Boateng torna a Milanello per allenarsi, visto che dallo scorso 11 maggio è fuori dalla rosa dello Schalke 04 per scarso rendimento. Boateng, 28 anni, ha vestito la maglia del Milan per 100 partite, dal luglio 2010 fino al 28 agosto 2013 quando fu ceduto allo Schalke. Ora il suo ritorno a Milanello, per allenarsi appunto, in attesa che a gennaio si riaprano le liste di trasferimento e chissà che il Milan non decida di (ri)tesserarlo.

MR BEE E' A MILANO Bee Taechaubol è sbarcato questa mattina in Italia. Il broker thailandese ha scelto come sue base milanese l'hotel Bulgari. In mattinata incontro con i suoi collaboratori e poco prima di mezzogiorno ad Arcore per il vertice con Silvio Berlusconi. L'ulteriore proroga che Mr Bee si prepara a chiedere non dovrebbe superare i 30 giorni.

BRAIDA PUO' TORNARE Ariedo Braida può tornare al Milan. Questa l'ultima idea di Adriano Galliani che rivorrebbe al suo fianco lo storico ds. Un'operazione comunque difficile perché Braida ora è al Barcellona e non è in rotta con la società catalana come dicono i media spagnoli. L'incarico di Braida al Barcellona è cominciato sette mesi fa, il 12 febbraio. Galliani, nelle ultime settimane, ha intensificato i contatti con l'amico per convincerlo a tornare.

CONFRONTO ACCESO MIHAJLOVIC, SQUADRA E GALLIANI A Milanello un'ora di confronto tra Sinisa Mihajlovic e la squadra alla presenza di Adriano Galliani. Allenamento ritardato con i giocatori che si sono riuniti nella sala conferenza per ricevere la strigliata del tecnico e dell'ad rossonero dopo il ko di Genova. Sinisa ha invitato la squadra a dare di più e giocare con più cattiveria e grinta. Concetto ribadito da Galliani che ha ricordato l'ottimo primo tempo di Udine e la buona seconda frazione di Genova: si deve giocare così per 90 minuti, non sono ammissibili approcci alle partite come il primo tempo di Marassi, domenica.

GALLIANI, 90 MINUTI A MILANELLODopo aver raggiunto Milanello attono alle 13.45 per la consueta visita settimanale, Adriano Galliani ha lasciato il Centro sportivo rossonero attorno alle 15.15.

AMICHEVOLE MONZA-MILAN POSTICIPATADa Milan Channel si apprende che l'amichevole Monza-Milan, amichevole inizialmente prevista allo stadio Brianteo il 7 ottobre alle ore 18, è stata posticipata al giorno dopo, l'8 ottobre, alla stessa ora.

BONAVENTURA: "CAMPIONATO SENZA PADRONI, CI CREDIAMO"Mezzala o trequartista, Bonaventura non esprime preferenze: "Anche con Inzaghi è capitato spesso di cambiare ruolo, vuol dire che si ha la stima dell'allenatore - ha detto a Milan Channel - La posizione non è così importante: a centrocampo si ruota comunque, quello che conta è lo spartito che Mihajlovic ci dice di eseguire". Il campionato non ha ancora trovato un padrone e Bonaventura ci crede: "Tutte hanno sbagliato delle partite, dobbiamo crederci perché abbiamo un organico e un mister che possono portarci in alto". Anche per realizzare il sogno Nazionale: "È una grande motivazione, Conte è uno degli allenatori più bravi in Europa e con lui dobbiamo riportare in alto la reputazione del calcio italiano".

RIVERA: "MANCANO GIOCO E FANTASIA"Gianni Rivera trova "nella mancanza di gioco e di fantasia in mezzo al campo" le cause del momento difficile del Milan. Tra le poche note liete di questo inizio stagione dei rossoneri ci sono almeno le buone prestazioni di Mario Balotelli. "Può tornare in nazionale? Dipende da lui - risponde l'ex 'golden boy' - , se ritorna un po' umile, se non si mette a fare la guerra con il mondo, potrebbe tornare: le qualità le ha". "La classifica parla da sola - aggiunge l'ex giocatore della Nazionale - il Milan continua ad avere questo livello di non troppo grande rapporto tra i reparti. C'è poco gioco, c'è poca fantasia in mezzo al campo: è quello che non è stato cambiato. C'è questo grande investimento sull'attacco, se poi però non lo fai anche per gli altri reparti è troppo poco; tanto è vero che se gli attaccanti non si inventano qualcosa da soli non si creano situazioni pericolose".

LA FIORENTINA HA BLOCCATO MEXES PER GENNAIOSecondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già raggiunto l'accordo per l'arrivo di Philippe Mexes dal Milan nella sessione invernale di mercato. Il francese era già stato vicinissimo ai viola in estate.

BROCCHI: "BERLUSCONI MI HA FATTO DIVENTARE UOMO" Mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto studiare, mi ha permesso di far parte di una società @acmilan che per anni ha vinto nel mondo, mi ha fatto alzare trofei importanti e ha sempre avuto grande fiducia in me sia da giocatore che ora da allenatore!! Grazie presidente tanti auguri !!! #compleanno #stima #passione #dna #mentalitavincente #spiritodappartenenza #famiglia Una foto pubblicata da CristianBrocchi32official (@cristian_brocchi_32) in data: 29 Set 2015 alle ore 01:29 PDT