6 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Berlusconi: "Domenica ho sofferto". Telefonata a Mihajlovic: ribadita la fiducia Il presidente: "Ho visto la partita con Salvini"

MARTEDI' 6 OTTOBRE

LUNEDI' TELEFONATA BERLUSCONI-MIHAJLOVICConsueta telefonata post partita tra Silvio Berlusconi e Mihajlovic. Ieri il tecnico rossonero ha prima sentito Galliani e poi lo stesso presidente rossonero. Ribadita la fiducia all'allenatore nonostante la mancanza di risultati.

CALABRIA: "LA SITUAZIONE NON È BUONA, DA ANNI"Dal ritiro della Nazionale Under21, Davide Calabria analizza il momento dei rossoneri: "La situazione attuale del Milan non è buona e purtroppo e così da anni, stiamo cercando di uscirne insieme ai nuovi arrivati". Il terzino torna poi sulla batosta contro il Napoli: "È difficile dimenticare quel 4-0, dopo qualche partita fatta bene le sconfitte con Genoa e Napoli sono state un brutto colpo: dobbiamo liberare la testa dai pensieri negativi, società e giocatori". Infine, su Mihajlovic: "Questa estate non facevo parte della rosa, ma il mister mi ha dato fiducia subito, anche se data l'età poteva mettere altri giocatori. Sto cercando di ripagarla".

MILAN CHANNEL: "BRAIDA NON TORNA"Sabato scorso Adriano Galliani e Ariedo Braida si erano incontrati a Milano e si era subito pensato a un possibile ritorno in rossonero dell'attuale dirigente del Barcellona. Milan Channel ha voluto smentire questa ipotesi, ricordando che i due sono vecchi amici sin dal 1975 e quindi l'incontro era avvenuto solo a titolo amichevole senza implicazioni di lavoro. Quindi non sono vere, per il canale tematico milanista, le voce di un ritorno di Braida.

BERLUSCONI: "DOMENICA SERA HO SOFFERTO PER IL MILAN"Ecco le prime parole di Silvio Berlusconi sul Milan dopo la pesante sconfitta contro il Milan. Il presidente rossonero su Facebook ha scritto: "Ho visto la partita ad Arcore con Salvini e abbiamo sofferto entrambi per la sconfitta del nostro Milan". "E' vero, domenica sera ad Arcore l'incontro c'è stato, come è normale che sia fra due leader di partiti della stessa... Posted by Silvio Berlusconi on Martedì 6 ottobre 2015

QUESTIONE STADIO, MILAN E INTER SNOBBANO IL COMUNEContinua il braccio di ferro tra Comune e le due società milanesi sulla questione stadio. Oggi Milan e Inter hanno disertato l'incontro fissato da tempo a Palazzo Marino per fare il punto sui lavori a San Siro in vista della finale di Champions e sul futuro restyling dell'impianto. Si tratta del terzo invito rifiutato nel giro di venti giorni.



LUNEDI' 5 OTTOBRE

AG. BOATENG: "E' STATO ACCOLTO BENISSIMO"L'agente di Boateng, Edoardo Crnjar, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com del suo assistito: "Kevin è felice perché è stato accolto benissimo da tutti e lui è un grande tifoso del Milan. Non smetterà mai di ringraziare Galliani per avergli permesso di allenarsi a casa. Lo Schalke? Il primo anno ha fatto bene, nel complesso è stata comunque un'esperienza positiva. In estate è stato messo sul mercato e abbiamo trattato con tante squadre, anche italiane, ma poi non siamo riusciti a trovare alcun accordo che ci potesse soddisfare e abbiamo deciso di restare fino alla naturale scadenza dell'accordo. Per il momento è a Milano solo per mantenersi in forma e allenarsi, in futuro chissà".

IL PARADOSSO ROSSONEROC'è una statistica curiosa sul Milan. Le tre volte che i rossoneri sono passati in vantaggio (Empoli, Udinese e Palermo) hanno poi vinto. Quando, al contrario, hanno subito il primo gol hanno sempre perso. In tutte e 4 le sconfitte di questa stagione: Fiorentina, Inter, Genoa e Napoli.

SUGGESTIONE DONADONIAl momento non si pone un problema panchina, ma se la situazione dovesse precipitare, il nome più accreditato è Roberto Donadoni: è considerato un allenatore capace di dare il meglio di sé nei momenti peggiori.

E DOPO ALLEGRI, SEEDORF, PIPPO...E dopo Allegri (esonerato il 13 gennaio 2014), Seedorf (esonerato il 30 giugno 2014) e Inzaghi (out il 30 giugno 2015), anche la quarta panchina in 21 mesi più neri che rossi finisce nel vortice del rischio-esonero. E da Casa-Milan, Carlo Pellegatti riferisce quanto segue: "Adriano Galliani è nel suo ufficio e la parola d'ordine è questa: silenzio di riflessione. E' chiaro che Sinisa Mihajlovic finisce nell'occhio del ciclone, ma non scordiamo che il Milan sta pagando altri due allenatori, ovvero Seedorf e Inzaghi e dunque... Qualche cifra: mai il Milan nei suoi 116 anni di storia aveva perso 4-0 a San Siro contro una squadra non milanese (ci era riuscita l'Inter di Mourinho); secondo i dati della Lega, il Milan è una delle squadre che corre di meno, 709 i chilometri percorsi fino a ora, e Miha è stato preso per farla correre... Un anno fa il Milan aveva 5 punti in più, a un punto dal terzo posto... Ora però calma, lavorare e aspettare come dice l'allenatore. E per quanto riguarda la società, silenzio e riflessione".