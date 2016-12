23 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Berlusconi a Milanello, oggi visita a Mihajlovic Il presidente vuole stare vicino al serbo in un momento di difficoltà

VENERDI' 23 OTTOBRE

BERLUSCONI A MILANELLOSalvo imprevisti, Silvio Berlusconi è atteso a Milanello alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il presidente rossonero starà vicino alla squadra ed è la prima volta che fa visita a Mihajlovic. Il tecnico serbo è in bilico, ma Berlusconi vuole così manifestargli la propria fiducia in un grande momento di difficoltà

ZAPATA: "IL SASSUOLO STA MEGLIO DI NOI"“E' un momento difficile, non riusciamo ad esprimere il nostro gioco e prendiamo gol troppo facilmente" Questa l'analisi chiara e autocritica di Zapata. Il difensore colombiano ha parlano a Milan Channel: "Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di vincere da squadra. Vincere una partita potrebbe darci maggiore autostima per risalire la classifica. Stiamo provando il 4-3-3 in allenamento: col Sassuolo sarà una gara difficile, loro stanno meglio di noi e stanno giocando bene. Noi però dobbiamo fare di tutto per vincere e iniziare a risalire la classifica".



BACCA A PARTE, SPERANZE PER BERTOLACCIAlle 15 il Milan è tornato in campo per allenarsi e per Sinisa Mihajlovic arrivano due buone notizie. Carlos Bacca e Andrea Bartolacci lavorano a parte: sul colombiano filtra ottimismo in vista del Sassuolo, ci sono speranze anche per il centrocampista, anche se per lui sarà più difficile. Ancora out Balotelli, che prosegue con le cure.

MILANELLO, MIHA LAVORA SULLA TATTICAContinua la preparazione dei rossoneri in vista del match di domenica contro il Sassuolo. La seduta pomeridiana è iniziata alle 15 sul campo centrale di Milanello. Dopo una fase di riscaldamento, lavoro con il pallone per gli uomini di Mihajlovic: torello e poi un'intensa parte tattica. I portieri hanno svolto esercizi specifici. Per quanto riguarda i singoli: Andrea Bertolacci e Carlos Bacca hanno svolto lavoro personalizzato mentre Mario Balotelli ha proseguito con le proprie cure.

DIEGO LOPEZ COL SASSUOLOCambiare portiere o no? No, non si cambia, perlomeno non adesso. Dopo aver visto (e promosso) Donnarumma nel derby contro l'Inter, Mihajlovic allestisce il Milan anti-Sassuolo e la decisione è di confermare fra i pali Diego Lopez. Partita importante, troppo importante: se si sbaglia, si paga, Miha su tutti. E il rischio di bruciare un giovane portiere, e di perdere quello titolare. è un rischio ulteriore da non correre, al momento.

GIOVEDI' 22 OTTOBRE

BACCA, NESSUN ALLARME: COL SASSUOLO CI SARA' Non destano preoccupazione le condizioni di Bacca, che oggi ha accusato un leggero affaticamento muscolare ma domenica contro il Sassuolo sarà regolarmente in campo. Al fianco del colombiano, nel tridente, Honda e Bonaventura. Sospiro di sollievo per le condizioni di Bertolacci, che sta già meglio e spera di recuperare. Non dovesse farcela, a centrocampo Poli con Kucka e Montolivo. In difesa Diego Lopez tra i pali, De Sciglio e Romagnoli sicuri. Zapata favorito per l'altro posto al centro e ballottaggio tra Abate e Antonelli.Continuano le cure per Baotelli, che dunque rimanda il suo rientro. Niang sarà a disposizione dopo la sosta.

BACCA, SI DISCUTE IL RINNOVOIl Milan vuole blindare Carlos Bacca. Per questo, secondo Fichajes, già la prossima settimana l'entourage del colombiano sarà a Milano per discutere il rinnovo del contratto. La data potrebbe restare invariata o essere prolungata al 2020 (la data attuale è il 2019), ma l'ingaggio dovrebbe quasi certamente subire un adeguamento.

TERAPIE PER BALOTELLI, LAVORO A PARTE PER BERTOLACCIAllenamento mattutino per il Milan all'indomani del Trofeo Luigi Berlusconi e a tre giorni dalla gara di Campionato contro il Sassuolo di Di Francesco. La squadra - come informa il sito ufficiale del club - ha iniziato a lavorare sul campo centrale con una prima fase dell'allenamento di tipo tecnico con controlli di palla e passaggi. Poi torello/circolazione di palla. A seguire un intensa fase tattica sui movimenti offensivi con l'ausilio delle sagome fino al termine dell'allenamento. Tutta i giocatori in gruppo, meno Bertolacci e Niang. Cure invece per Mario Balotelli.