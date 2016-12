Tutto Milan Live - Berlusconi a Milanello: 15' a colloquio con Mihajlovic

MILAN, HONDA RESTA A GENNAIO Keisuke Honda non è tra le prime scelte di Mohajlovic, ma a gennaio resterà al Milan. Lo riporta MilanNews.it, citando un colloquio con l'entourage del giocatore, che dunque resterà in rossonero almeno fino a giugno. Il giapponese, infatti, non ha alcuna intenzione di accettare le offerte provenienti dalla Premier e vuole provare a convincere il tecnico rossonero.

NIANG: "IO COME POGBA? SONO GIOVANE, CRESCERO'"Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan Niang ha parlato di presente e futuro, degli obiettivi della squadra e del suo amico Pogba. Il francese, dopo l'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori diversi mesi, si sta dimostrando fondamentale per questo Milan. "Sono molto giovane e ho bisogno di giocare. Questa squadra la sento mia. Gli errori che ho commesso mi hanno fatto crescere. Ora sono cambiato, attualmente sto bene nella mia vita privata", ha esordito. Per il futuro idee certe: "Se dipendesse solo da me non avrei nessun problema. Mi vedo ancora rossonero. Rimarrei qui per altri 10 anni. Ora penso al presente, a diventare il migliore. Dobbiamo ottenere il massimo. E penso che la Champions sia alla nostra portata". Poi, una battuta sul suo grande amico Pogba: "Ci conosciamo da tanto tempo. Lui è più avanti di me, ma io sono più offensivo. Ho ancora un certo margine di crescita, considerata la mia età".