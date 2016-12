17 settembre 2015 Tutto Milan live - Barbara Berlusconi a Milanello: colloquio con Mihajlovic Lʼad ha ufficializzato una nuova sponsorizzazione per i rossoneri

GIOVEDI' 17 SETTEMBRE

BARBARA-MIHAJLOVIC, 45' MINUTI DI COLLOQUIOBarbara Berlusconi ha approfittato della prima visita stagionale a Milanello per un confronto con Sinisa Mihajlovic. Nel primo pomeriggio l'ad responsabile dell'area commerciale ha incontrato la squadra, per poi intrattenersi per quasi tre quarti d'ora con l'allenatore: nessuna questione tecnica al centro della chiacchierata, Sinisa è stato aggiornato sulle strategie di marketing che coinvolgeranno la squadra. L'amministratore delegato ha poi ringraziato il serbo per la disponibilità fin qui dimostrata sul fronte comunicazione.

MIHA STUDIA IL MILAN DI SABATOSabato sera Milan-Palermo. E l'attesa dei milanisti per capire quanto di buono (e bello) sappia ripetere la squadra dopo il derby, seppure perduto. Mihajlovic ha intenzione di schierare la stessa formazione che ha affrontato l'Inter, col dubbio Honda-Suso sulla trequarti, e la conferma del duo d'attacco Bacca-Luiz Adriano. Balotelli dovrebbe ripartire dalla panchina. Dentro a gara in corso, come contro l'Inter.

NUOVO SPONSOR PER I ROSSONERI Nuovo sponsor per il Milan. Come spiega una nota ufficiale della società, "Barbara Berlusconi, Ad del Milan, Alessandra Rubino, Ad di Kimbo e Giuseppe Ciocchetti, Direttore Generale di Infront Italy hanno siglato l'accordo annuale di sponsorizzazione tra AC Milan e Kimbo, l'azienda partenopea simbolo del caffè espresso napoletano, alla presenza di alcuni rappresentanti della squadra rossonera. Per la stagione calcistica 2015/16 Kimbo sarà il nuovo Premium Sponsor".

ABATE: "MIHAJLOVIC CI PORTERA' IN ALTO"Ignazio Abate ha grande fiducia nel nuovo tecnico e non ha dubbi sul futuro. "Mihajlovic ci fa lavorare tanto e ci porterà a grandi risultati", ha spiegato l'esterno rossonero a Milan Channel. Poi su Kucka e Balotelli: "Kucka è un elemento molto valido, è un giocatore forte e di esperienza. Mario invece da qua alla fine sarà protagonista, anche se non va caricato di troppe responsabilità. Deve riuscire a trovare la continuità, cosa che gli è mancata sin qui in carriera".

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

DOMANI BARBARA BERLUSCONI A MILANELLODopo la visita di ieri con il ds Rocco Maiorino, Adriano Galliani anche oggi è stato a Milanello e ha pranzato con Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Domani è attesa a Milanello Barbara Berlusconi per incontrare allenatore e squadra e ufficializzare un nuovo contratto di sponsorizzazione con la Kimbo.

BALOTELLI TITOLARE COL PALERMO?L'attesa, si sa, è per Mario Balotelli. Mezz'ora di derby è bastata per alimentare il sospetto, e la voglia, di vederlo in campo dall'inizio sabato sera per Milan-Palermo. Un progetto cui Mihajlovic sta lavorando, al di là della pretesa (un po' di tutti) di vedere il tridente con Bacca e Luiz Adriano. Più logico pensare al modulo tradizionale, con Bonaventura dietro due punte che possono essere, dall'inizio, Bacca e appunto Balotelli.

BERTOLACCI RIENTRA CONTRO IL GENOAAndrea Bertolacci ancora ai box. Il rientro per il centrocampista è previsto per la trasferta di Genova, contro i rossoblù, del 27 settembre, come scrive La Gazzetta dello Sport.

INCONTRO PER SAN SIROSan Siro sarà la casa del Milan ancora per diversi anni dopo la decisione di Silvio Berlusconi di abbandonare il progetto Portello. Oggi è in programma un incontro con il Comune di Milano e l'Inter per parlare appunto del Meazza. A rappresentare i rossoneri ci sarà il direttore operatività stadio Alfonso Cefaliello che parlerà con Fassone e l'assessore allo sport del Comune Chiara Bisconti.

CON BEE NUOVO ASSALTO A WITSELAxel Witsel, obiettivo mancato del mercato estivo del Milan, potrebbe tornare di moda già dalle prossime settimane. Con l'ingresso ufficiale nel club di Mister Bee e con l'entrata di soldi freschi, i rossoneri dovrebbero far ripartire l'assalto al giocatore dello Zenit anticipando i tempi per sbaragliare la concorrenza.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

DE SCIGLIO: "AVREMMO MERITATO DI VINCERE IL DERBY"Il terzino rossonero Mattia De Sciglio, ai microfoni di Milan Channel, è tornato a parlare del derby e della prossima stagione: "Aver perso il derby in questo modo ci ha lasciato tanta delusione per il risultato. Per quanto riguarda il gioco credo meritassimo noi la vittoria. Purtroppo i derby sono partite a sé in cui basta un singolo episodio per capovolgere la partita. Montolivo? E' stato sicuramente importante ritrovarlo, si è visto anche domenica. Ha qualità tecniche e a livello di fluidità di gioco è importante. Balotelli? Sta facendo bene e anche in allenamento si sta dando da fare tanto. Speriamo che continui così perché il Mario visto domenica ci potrà dare una grossa mano in tutta la stagione".

GALLIANI A MILANELLOAccompagnato da Rocco Maiorino, Adriano Galliani è arrivato a Milanello. L'ad rossonero, come ormai da tradizione, pranzerà con Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Segnale della fiducia che il club ripone sul suo tecnico.