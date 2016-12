Tutto Milan Live - Balotelli verso l'operazione: domattina consulto decisivo in Germania

16 novembre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli verso lʼoperazione: domattina consulto decisivo in Germania Decisione presa in accordo con il Liverpool per risolvere la pubalgia. In caso di intervento, possibile già mercoledì o giovedì





LUNEDI' 16 NOVEMBRE

DOMATTINA CONSULTO IN GERMANIADomattina Mario Balotelli partirà per un consulto medico in Germania, concordato con Milan e Liverpool e con il professor Holmich che lo ha visitato a Copenaghen la settimana scorsa. Come riferisce Carlo Pellegatti da Milanello, dopo il consulto verrà presa una decisione per l'operazione. Che potrebbe avvenire mercoledì o al massimo giovedì.

BALOTELLI VERSO L'OPERAZIONEMario Balotelli va verso l'operazione. L'intervento chirurgico dovrebbe essere la soluzione scelta per provare a guarire la pubalgia che affligge da oltre un mese l'attaccante rossonero. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la decisione, presa dal Milan in accordo con il Liverpool, sembra essere questa, come si deduce dalle parole di Galliani. "La decisione l'abbiamo presa ma non la comunico io - ha detto l'ad a margine del Premio Facchetti - , tutto quello che facciamo è in comune accordo con il Liverpool, lascerei parlare i medici". Per lui il 2015 è già finito.



ABATE RECUPERA PER LA JUVE, BERTOLACCI IN FORTE DUBBIOIl Milan si è allenato sotto una fitta nebbia nel pomeriggio. Come riferisce Carlo Pellegatti da Milanello, Abate ha recuperato completamente e si è allenato con la squadra: sarà a disposizione di Mihajlovic per il big match di sabato sera contro la Juve e probabile titolare. Bertolacci ha lavorato ancora in palestra e dunque diventa sempre più difficile la sua presenza contro i bianconeri. Saranno decisivi i prossimi due giorni.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

PROBLEMI PER DE SCIGLIOProblema muscolare per Mattia De Sciglio durante l'allenamento di ieri dell'Italia di Antonio Conte. Il terzino, numero 2 rossonero, ha lasciato il campo nel corso della partitella per un fastidio al flessore. Le sue condizioni, però, non preoccupano.

DE JONG HA CHIESTO LA CESSIONENigel De Jong avrebbe già comunicato al Milan la sua volontà di lasciare l'Italia nella sessione di gennaio. Sul centrocampista olandese ci sarebbe il Werder Brema, pronto ad accoglierlo in squadra. Lo riporta Tuttosport.

HONDA: "SITUAZIONE NON FACILE QUI"Secondo quanto riporta Tuttosport, Honda è ormai a un passo dall'addio al Milan. Il giapponese trova poco spazio nell'undici titolare di Sinisa Mihajlovic e vuole cambiare aria. Tra le pretendenti, è in vantaggio il West Ham. "La situazione qui non è facile. Non mi era mai capitato di andare in panchina per così tante partite. Ho cominciato a capire come si sente chi lo fa".