12 novembre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli si opera? Decisione rinviata Fra 7-10 la scelta finale per Balo. Buone notizie da Alex: il difensore brasiliano si è allenato in gruppo





GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

BALOTELLI, DECISIONE RINVIATABalotelli: slitta la decisione se operarlo o meno per risolvere i problemi di pubalgia. L'attaccante si sta sottoponendo ancora a cure per guarire dal malanno che lo affligge ormai da un mese e mezzo. L'idea dell'intervento chirurgico rimane, ma la decisione definitiva sarà presa solo fra 7-10 giorni, ovvero alla fine della prossima settimana.

LUIZ ADRIANO: "CON LA JUVE UNA FINALE"Luiz Adriano si è confessato ai microfoni di Milan Channel. "Qui non sono esistono titolari e devo sempre essere pronto ad aiutare la squadra facendo gol e facendo fare punti al club - ha spiegato l'attaccante brasiliano - La Juve? Troveremo delle difficoltà, dovremo lavorare al massimo per conquistare la vittoria allo Stadium. E' come se fosse una finale, così come il derby. Sono le gare più importanti del campionato".

ALEX TORNA IN GRUPPOSorride Mihajlovic: il brasiliano ha lavorato con il gruppo per tutta la durata della seduta, incentrata interamente sulla fase atletica. Il difensore, che si era fermato nel corso della partita con la Lazio per un forte trauma cranico, è tornato ad allenarsi con la squadra. Nel pomeriggio lavorerà anche con il pallone: il team dovrà capire se potrà affiancare Romagnoli nella trasferta contro la Juventus.

IL NOME NUOVO E' PAPU GOMEZAlejandro Gomez, il Papu, è finito nel mirino del Milan per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giocatore dell'Atalanta ha impressionato Silvio Berlusconi durante la gara a San Siro tra rossoneri e i bergamaschi. Gomez potrebbe essere utile sia nel 4-4-2 sia nel 4-3-3, ma la sua valutazione è di 10 milioni di euro.

ZAMPARINI: "VAZQUEZ INCEDIBILE? UNA BATTUTA"Frenata sull'asse Palermo-Milan per Vazquez. Maurizio Zamparini, con un comunicato, ha fatto marcia indietro: "Non verrà assolutamente ceduto nel corso della sessione invernale del calciomercato". Il numero uno rosanero, dopo aver fatto il prezzo nella giornata di mercoledì di 30 milioni di euro più iva, ha voluto precisare: "E' stata solo una battuta nel contesto di un'intervista dai toni leggeri".

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

AGENTE LINETTY: "PIACE AL MILAN"Ai microfoni di Radio CRC, l'agente di Karol Linetty, giovane talento del Lech Poznan, ha fatto il punto sul futuro del calciatore. "Non posso dire nulla riguardo all'interesse del Napoli per il giocatore, viceversa sono al corrente dell'interesse di altre squadre come Manchester City, Fiorentina e Milan. Non posso sbilanciarmi oltre fino alla chiusura dell'affare per una questione di professionalità".

ZAMPARINI: "VAZQUEZ? VOGLIO 30 MLN PIU' IVA"Ai microfoni di Radio Due, il presidente del Palermo Maurizio Zamparini apre ufficialmente alla cessione di Franco Vazquez: "Il Milan me l'ha chiesto ma i 25 milioni che mi hanno offerto non bastano, se mi dicono 30 va bene, ma a giugno. Certo, potrei anche venderlo a gennaio. A quali condizioni? Se mi offrono 30 milioni più l'iva, che è il 22%".