9 novembre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli, rientro lontano: consulto a Copenaghen I rossoneri hanno stabilito un nuovo percorso di cure in accordo col Liverpool





LUNEDI' 9 NOVEMBRE

BALOTELLI, CONSULTO A COPENAGHENIl ritorno in campo di Mario Balotelli non è così vicino. Come riporta il Milan in un comunicato sul proprio sito ufficiale, "Balotelli si è sottoposto ad un ulteriore consulto a Copenaghen dal professor Per Holmich. Gli staff medici di AC Milan e Liverpool FC, concorderanno a breve un nuovo percorso terapeutico".

NIANG E PINILLA, SCAMBIO DI MESSAGGI SU INSTAGRAM Dopo Milan-Atalanta, piccolo scambio di messaggi tra Niang e Pinilla. Il cileno ha postato una foto della partita che ritrae un fallo sul milanista, scusandosi per l'entrata in ritardo ma aggiungendo "Complimenti e bentornato amico!". Poco dopo Niang gli ha risposto: "Grazie, ma la prossima volta entra più piano!". Grazie amico mio pero prossima volta piano ahah #Repost @pinigol9 ・・・ Scusa amico @mniang78 per la entrata sono arrivato in ritardo ...!! Bentornato e complimenti ..!! Una foto pubblicata da Niangofficiel (@mniang78) in data: 8 Nov 2015 alle ore 06:17 PST

C'E' L'IDEA SIRIGUC'è una suggestione per il mercato del Milan. Si tratta di Salvatore Sirigu, che quest'anno non ha più il ruolo di primo portiere al Psg e a Parigi si sente messo in disparte. Ma tutto è legato al futuro di Diego Lopez: lo spagnolo potrebbe lasciare Milanello a gennaio o, al massimo, a giugno e in via Aldo Rossi stanno pensando a Sirigu.

MAHER DEL PSV PER IL CENTROCAMPOLa squadra di Mihajlovic vorrebbe rinforzare il centrocampo con un giovane di talento. Occhi puntati su Adam Maher del PSV, classe 1993, vecchia conoscenza dei rossoneri: il club lo segue già da tempo e sembra sia giunto il momento perfetto per portarlo a Milano. L'olandese ha un contratto in scadenza nel 2018 e attende il grande salto. Il problema, però, rimane il prezzo: servirebbero almeno 15 milioni di euro. Nel mirino anche Soriano e Witsel.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

KUCKA CONVOCATO PER LA SLOVACCHIAJuraj Kucka è stato convocato dalla nazionale slovacca per le prossime amichevoli previste nel weekend. La Slovacchia affronterà prima la Svizzera e poi l'Islanda.

HONDA: IL WEST HAM CI RIPROVAKeisuke Honda sembra destinato a lasciare il Milan durante il mercato invernale. Secondo il Daily Star, il West Ham avrebbe bussato nuovamente alla porta dei rossoneri con un sondaggio di mercato. Il futuro del nipponico potrebbe dunque essere in Premier League.

BERLUSCONI NELLO SPOGLIATOIO DELL'ATALANTAAl termine del match Silvio Berlusconi è entrato nello spogliatoio dell'Atalanta per complimentarsi con Reja e con i giocatori: "Sembravate il Milan dei vecchi tempi". Reja ha confessato che dopo i complimenti del presidente rossonero, i giocatori dell'Atalanta lo hanno ringraziato con un applauso.

BERLUSCONI IN TRIBUNA CON SALVINISerata fra politica e calcio per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Dopo la cena in uno skybox di San Siro, durata oltre mezz'ora, poco prima dell'inizio della partita contro l'Atalanta il presidente del Milan e leader di Forza Italia ha preso posto in tribuna autorità accanto al segretario della Lega, noto tifoso rossonero con maglia del Milan sopra la camicia. Al fianco di Salvini l'ad Adriano Galliani e in tribuna anche l'altro ad del club, Barbara Berlusconi. Una fila sotto a quella in cui hanno preso posto Berlusconi e Salvini l'esponente di Forza Italia Licia Ronzulli.

GALLIANI: "PIRLO ALL'INTER? FACCIO FINTA DI NON SAPERE"Prima del match con l'Atalanta, Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Pensiamo alle partite che ci aspettano da qui a Natale, è presto per parlare del mercato di gennaio. Pensiamo all'Atalanta, a far bene questa sera. Analizzando le ultime tre partite abbiamo fatto un notevole passo in avanti sul piano del gioco. Dobbiamo essere bravi ad andare avanti, però con la Lazio è stata una partita importante". Poi uno sguardo al futuro: "A tutti piacerebbe avere ragazzi pronti, pensiamo di avere un ragazzo che gioca a centrocampo, che è Locatelli, che l'anno prossimo potrà giocare in prima squadra". Infine su Pirlo in orbita Inter: "Pirlo? Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo per dieci anni. Io non so se va all'Inter, o meglio, se so faccio finta di non sapere. Se è vero? Beh, tutti più o meno sappiamo".