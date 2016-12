11 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli non è al top: in dubbio col Torino Mihajlovic prepara il 4-4-2. Domani presentato il Trofeo Luigi Berlusconi

DOMENICA 11 OTTOBRE

TROFEO BERLUSCONI, A DOMANI La 24.ma edizione del Trofeo Luigi Berlusconi, che vedrà di fronte Milan e Inter mercoledì 21 ottobre a San Siro (ore 18, è un mercoledì di Champions), sarà presentata domani nell'ambito di Expo. A rappresentare i due club, Franco Baresi e Francesco Toldo.

LA SETTIMANA DEL NUOVO MILANDopo la cena e i colloqui col presidente Berlusconi (e Galliani), Sinisa Mihajlovic prepara la settimana del nuovo Milan, ovvero col 4-4-2. Giorni di lavoro e di progetti, con un centrocampo che preveda la presenza di due centrali (due fra Bertolacci, Montolivo e De Jong), Bonaventura su una fascia e chi se lo merita sull'altra, freme Cerci, da considerare Poli.

BALOTELLI IN DUBBIO COL TOROA sei giorni dalla gara contro il Torino, in programma il 17 ottobre (ore 20.45), Mario Baloelli è ancora in forte dubbio. L'attaccante rossonero non è ancora al top della condizione e un suo recupero è davvero difficile, al momento. Sinisa Mihajlovic si dovrà affidare ancora alla coppia d'attacco Luiz Adriano-Bacca. Il problema inguinale di Balotelli è, in realtà, un principio di pubalgia. Un fastidio più insidioso e da curare con cautela. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

SABATO 10 OTTOBRE

VALENCIA, ASSALTO A HONDALe recenti dichiarazioni di Keisuke Honda sulla società rossonera potrebbero convincere il Milan a una pesante azione disciplinare nei suoi confronti. E il Valencia fiuta l'affare: come riportato da As, i giallorossi vorrebbero approfittare della situazione per tentare l'assalto a gennaio.

MERCATO: MIHAJLOVIC SEGUE ZUNIGAA gennaio serviranno dei rinforzi. Sinisa Mihajlovic, oltre a Ranocchia e a Boateng (lui si allenerà con i rossoneri fino al 31 dicembre), sta pensando anche a Zuniga. Il colombiano non è mai stato convocato da Sarri.

VENERDI' 9 OTTOBRE