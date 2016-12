3 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli non convocato per il Napoli Supermario non ha recuperato dal fastidio muscolare

SABATO 3 OTTOBRE

BOATENG: "FELICE DI ESSERE QUI"Boateng si sta allenando a Milanello e lo farà fino al 31 dicembre: "Sto bene, sono contento di avere questa possibilità di allenarmi. Milanello è casa mia, mi piace stare qua e il Milan è la squadra del mio cuore. Ho chiesto questo favore e ho realizzato un piccolo sogno. Milan-Napoli? Gara difficile, ma serve fiducia. Il Milan può vincere domani e far bene in campionato, sempre forza Milan".

BALOTELLI SALTA IL NAPOLI Niente da fare: Mario Balotelli non ha recuperato dal fastidio muscolare e non è stato convocato da Mihajlovic per la sfida contro il Napoli. Ora è emergenza attacco con il solo Cerci possibile alternativa a gara in corso alla coppia Bacca-Luiz Adriano.

INCONTRO BRAIDA-GALLIANI Questa mattina in centro a Milano si sono incontrati Adriano Galliani e Ariedo Braida. Sicuramente si sarà parlato di un possibile ritorno in rossonero del ds ora al Barcellona.

IL MONACO PRONTO A RISCATTARE EL SHAARAWYStephan El Shaarawy non tornerà al Milan. Lo scirve Tuttosport, precisando che il Monaco verserà a rate i 17 milioni pattuiti per il cartellino del giocatore, che ormai è solo a tre presenze dal riscatto automatico.

SAVICEVIC: "BALOTELLI MUCCA DA LATTE..."Dejan Savicevic, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha paragonato Mario Balotelli a "una vacca da latte". L'ex Genio rossonero ha spiegato: "Mario è come quella vacca che fa 20 litri di latte e poi li rovescia con un calcio. Come qualità è il più forte della rosa, ma cio non significa automaticamente che faccia bene". Poi un commento anche su MIhajlovic: "Sinisa è un duro, ma non cattivo. Vuole tenere sotto mano il gruppo, che con lui è spinto a dare il massimo".



VENERDI' 2 OTTOBRE

IL MILAN ANTI-NAPOLI E' FATTO Balotelli no. Al massimo in panchina. E, di conseguenza, niente azzurro di Conte. Il Milan si prepara per la delicatissima sfida al Napoli, a San Siro, e Mihajlovic progetta il 4-3-1-2 con scelte obbligate in difesa: De Sciglio e Antonelli laterali, Ely-Zapata centrali. A metà campo riecco Kucka con Montolivo e Bertolacci; poi Bonaventura alle spalle di Bacca e Luiz Adriano.

SOLO PALESTRA PER BALOTELLISeduta di allenamento mattutina per i giocatori rossoneri a Milanello. Una seduta iniziata con riscaldamento con conduzione di palla e poi proseguita con esercitazioni tattiche. Alex e Zapata hanno lavorato in gruppo con la squadra, dopo i rispettivi lavori di scarico di mercoledì e di ieri. Per Balotelli e Honda lavoro personalizzato in palestra.

MONTOLIVO: "NON ABBIAMO PIU' ALIBI"Intervistato dal Corriere della Sport, Riccardo Montolivo ha spiegato il suo momento al Milan. Dopo l'infortunio, si è ripreso il posto da titolare: "Ho passato un'estate non facile. A livello mediatico c'era grande scetticismo nei miei confronti. È stata una grande soddisfazione. Il ruolo? Sia io che Mihajlovic siamo stati sempre d'accordo che posso dare di più davanti alla difesa. Del resto è stato Mihajlovic a collaudarmi nella Fiorentina e lo devo ringraziare per l'eternità perché lui mi ha tutelato quando, non volendo rinnovare il contratto, la società mi voleva escludere dal progetto tecnico. Ma Mihajlovic si è opposto a questa decisione perché credeva in me. Un altro allenatore senza il suo carattere e la sua personalità non l'avrebbe fatto. Che Milan vedremo contro il Napoli? Una squadra che non deve e non può più sbagliare. Anche perchè non abbiamo più alibi, dobbiamo reagire. Questa per noi è e deve essere la prova del 9".

EMANUELSON COME BOATENG: HA CHIESTO DI ALLENARSIDopo Boateng, che ieri ha lavorato per la prima volta a Milanello con la squadra di Sinisa Mihajlovic, anche Emanuelson potrebbe tornare ad allenarsi alla corte del serbo. Lo riporta il Corriere della Sera: rimasto senza squadra, l'olandese ha chiesto di potersi allenare con il Milan.

BACCA: "DARO' IL MIO CONTRIBUTO""Sono molto contento di essere arrivato al Milan, una grande squadra. E' un grande passo per la mia carriera. Sono venuto qui con la speranza di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra", lo ha detto Carlos Bacca attaccante del Milan arrivato questa estate dal Siviglia a 'As Colombia'. "Mihajlovic - ha aggiunto - è un tecnico molto esigente che vuole vedere sempre il massimo sia in allenamento che in partita". Anche la panchina durante la gara con il Genoa non sembra preoccuparlo: "Sono decisioni dell'allenatore e poi in attacco c'e' grande concorrenza. Il Milan ha grandi attaccanti e bisogna essere al 100% per essere titolari". Tra i 'rivali' per la maglia da titolare anche Balotelli. "E' un attaccante che sta dando il suo contributo alla squadra. Speriamo continui su questa strada", ha raccontato Bacca.

LAVORO A PARTE PER BALOTELLI, FERMO HONDA Ancora allenamento personalizzato per Mario Balotelli. L'attaccante, alle prese con un affatticamento muscolare, lavorerà a parte anche domani: sabato sarà la giornata decisiva per stabilire se il 45 rossonero sarà a disposizione di Mihajlovic per il big match col Napoli. Differenziato anche per Zapata, Honda non ha preso parte alla seduta per un attacco febbrile.

ALEX E' A DISPOSIZIONEMihajlovic può sorridere. In vista della gara contro il Napoli, a cui non potranno prendere parte Mexes per infortunio e Romagnoli per squalifica, il tecnico serbo recupera Alex. Possibile il suo impiego da titolare al fianco di Zapata. E' stato il Milan a comunicare ufficialmente il ritorno in gruppo del centrale brasiliano.