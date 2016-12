19 novembre 2015 Tutto Milan Live - Balotelli a Milanello, saluti ai compagni Lʼattaccante è tornato da Monaco di Baviera dove ieri è stato operato





GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

BALOTELLI A MILANELLO A SORPRESADopo l'intervento a Monaco di Baviera, Mario Balotelli si è presentato a Milanello dove ha salutato Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic. L'arrivo dell'attaccante non era previsto e dopo aver salutato anche i compagni ha assistito all'ultima fase dell'allenamento.

GALLIANI A MILANELLOL'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani è arrivato da pochi minuti nel Centro Sportivo di Milanello. A riverlarlo è il sito ufficiale del club.

ROMAGNOLI: "25 MLN? UN PESO, MA CI SI ABITUA"Alessio Romagnoli tramite Milan Channel è tornato a parlare dei rossoneri e del costo del suo cartellino: "Dobbiamo vincere più partite possibili e vincere con la Juventus per continuare la striscia positiva e proseguire nel futuro. Arrivare al Milan a 20 anni con questa cifra addosso so che è un bel sasso da portarsi dietro, però mi sto ambientando bene e sto riuscendo a dare il massimo. Nesta? E' un motivo d'orgoglio e un piacere enorme. E' difficile arrivare a fare quanto ha fatto lui in carriera. Nazionale? "Io sono Under 21, la maglia azzurra è il sogno di ogni calciatore. Io penso a dove sto ora. Quest'anno è un anno importante perchè c'è l'Europeo, ma non ho mai esordito in quella maggiore, quindi molto difficile che venga chiamato, però una piccola speranza c'è".

PEROTTI SE SALTA VAZQUEZNon solo Vazquez nel mirino del Milan. I rossoneri stanno valutando la possibilità di formulare un'offerta al Genoa per Perotti, giocatore già osservato, anche dall'Inter, nella scorsa estate. Preziosi, però, non ha intenzione di regalarlo e lo lascerà partire solo di fronte a un'offerta importante o a una contropartita tecnica di valore

HONDA: "NON LASCIO IL MILAN MA..."Keisuke Honda ha fatto il punto sul suo futuo a "Nikkan Sports": "Non lascerò il Milan per mia volontà. Sono sbarcato a Milano con determinazione incrollabile e se non mi diranno che non sono gradito non mi muoverò. Non sarò certo io a scappare".

GALLIANI VUOLE BLINDARE DONNARUMMAIl Milan vuole blindare Gigi Donnarumma. Galliani ha già parlato con Raiola, procuratore del giovane portiere rossonero. L'ad ha proposto un contratto fino al 2019 da un milione di euro a stagione. Aumento importane visto che Gigio guadagna attualmente 160mila euro all'anno.



DONNARUMMA: "GIOCARE CONTRO BUFFON MI DA' UNA MOTIVAZIONE IN PIU'""Io erede di Buffon? Mi fa molto piacere, anche se non penso al futuro. Un messaggio per i suoi 20 anni di carriera? Gli faccio soprattutto i complimenti. E spero di scambiare la maglia con lui sabato sera. Giocare contro Gigi mi dà una motivazione in più. Ma vorrei soprattutto vincere la partita. Magari senza subire gol...". Parola di Gigio Donnarumma in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera'. "Perché il Milan e non l'Inter? Sono stato io a scegliere perché sono milanista e perché mio fratello aveva giocato qui". Poi sulle scritte contro Inter e Juve sui social: "Non me le ricordavo neanche. Naturalmente mi scuso, non volevo offendere nessuno. Sono cose che scrivi a 13 anni, da tifoso".

MEXES: "CON LA JUVE PER LA SVOLTA"Philippe Mexes carica il Milan in vista della supersfida contro la Juve. "E' una partita importante, soprattutto per noi - ha detto il difemsore francese in un'intervista al 'Corriere dello Sport' - Siamo arrivati a un punto importante del campionato. Dobbiamo fare bene e questa deve essere la nostra svolta. Quella definitiva".

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

JENNIFER WEGERUP: "IBRA-MILAN? CAPITOLO CHIUSO, MA..."E' ancora tutto da decifrare il futuro di Ibrahimovic, il cui contratto col Psg scadrà a fine stagione e quasi certamente non sarà rinnovato. Lo svedese è stato più volte accostato al Milan, con cui i rapporti restano ottimi anche se un ritorno resta improbabile. "Zlatan mi ha confidato di considerare il Milan un capitolo chiuso, ora ha altri obiettivi nella vita - dice Jennifer Wegerup, storica confidente di Ibra, a SpazioMilan.it -. L'estate scorsa ci ha pensato poi ha capito che non stava per nascere un nuovo grande Milan. E' normale che Zlatan abbia questi grandi sentimenti nei confronti del Milan, ma tornarci è un altro discorso perché al momento non c'è un grande progetto di un grande Milan, lo abbiamo potuto constatare anche quest'estate. Se cambierebbe idea con un Milan in Champions League? Mai dire mai, magari con un grande Milan tornerebbe per giocare ancora un anno o due in Europa. Ma al momento mi risulta molto improbabile. Siamo stati insieme di recente ed era molto sincero quando mi ha escluso un ritorno. Lui è ancora un giocatore di grandissimo livello, non può tornare a vestire rossonero per aiutare gli altri e stare male. Per come è messo attualmente il Milan quella del ritorno al momento non è un'opzione percorribile”. Con Ancelotti, invece, le cose sarebbero state diverse: "Zlatan non è stupido. A giugno si parlava di un grande al Milan, di Mr. Bee e soprattutto di Carlo Ancelotti. In quel caso forse sarebbe arrivato. Poi è andata come è andata e Zlatan ha capito che non era il momento di tornare. Galliani lo ha chiamato a giugno. Hanno parlato ma Ibrahimovic non ha dato mai la disponibilità per un trasferimento al Milan, altrimenti adesso vestirebbe la maglia rossonera, anche se il PSG non voleva lasciarlo andare via". Lo svedese ha altri progetti in mente: " Credo che non rimarrà a Parigi. Pensa agli Stati Uniti, a una carriera concentrata più sugli sponsor e la pubblicità".

MEXES IN GRUPPO, DEFATICANTE PER ROMAGNOLISquadra al lavoro in vista del big match di sabato sera. A Milanello l'allenamento è durato un'ora e mezzo con una prima parte dedicata al riscaldamento con corsa ed esercizi per gli arti inferiori seguita poi da torello e possesso palla 4vs4 con 3 jolly in due gruppi. Poi esercitazioni tecnico-tattiche. In seguito tattica tutto campo con sagome, infine partitella tattica. Mexes ha lavorato interamente con il gruppo, così come Poli, dopo il leggero attacco febbrile di ieri.Con la squadra anche Abate, Montolivo, Antonelli, De Sciglio, Bonaventura e Cerci. Per Calabria e Romagnoli defaticante.