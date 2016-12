8 dicembre 2015 Tutto Milan Live - Bacca: "Obiettivo Europa, sono fiducioso" Boateng rescinde con lo Schalke 04. Mihajlovic studia il rilancio di Luiz Adriano

MARTEDI' 8 DICEMBRE

BACCA: "LAVORIAMO PER ANDARE IN EUROPA"C'era anche Carlos Bacca a Siviglia per seguire il match contro la Juventus. Il colombiano è voluto andare a trovare gli ex compagni ma ha parlato anche di Milan a Premium Sport: "Lotto sempre per cercare di migliorare la squadra e anche il mio rendimento, sono fiducioso. Non è un momento difficile, sono convinto che faremo bene ma sicuramente possiamo fare di più". Sugli obiettivi: "Lavoriamo per andare in Europa, penso che ce la faremo ma dobbiamo giocare meglio".

BOATENG HA RESCISSO CON LO SCHALKECon una nota sul sito ufficiale, lo Schalke 04 ha ufficializzato la rescissione di contratto con Kevin Prince Boateng, penultimo passagio prima dell'accordo con il Milan. "I termini dell'accordo non verranno rivelati, il giocatore sarà libero di giocare con altri club a partire dal primo gennaio 2016" recita il comunicato sul sito dei tedeschi, con cui Boateng ha giocato 60 partite segnando 7 gol.

CERCI BOCCIATO: TORNA IN PANCHINANuova soluzione per Sinisa Mihajlovic in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Verona a San Siro. Bocciato Cerci che rischia di tornare in panchina come a inizio stagione. Al suo posto potrebbe giocare Niang con la coppia Luiz Adriano-Bacca in attacco. Il serbo le sta provando tutte per far rinascere una squadra ormai sull'orlo di una crisi di nervi.

LUNEDI' 7 DICEMBRE

MONTOLIVO, RINNOVO A UN PASSORinnovo in vista per Riccardo Montolivo. Secondo calciomercato.com, il capitano rossonero sarebbe a un passo dall'accordo con il club: si parla di un triennale fino al 2019 con un riduzione dell'ingaggio rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione.

L'ALLENAMENTO DI OGGIMilan subito in campo questa mattina per l'allenamento dopo la trasferta di Modena dove ha giocato contro il Carpi. Per chi non ha giocato al Braglia, riscaldamento con corsa ed esercizi per arti inferiori e superiori. Kucka, Montolivo, Niang, Bonaventura e Romagnoli hanno fatto corsa ai margini del centrale. Per i giocatori scesi in campo dall'inizio contro il Carpi lavoro defaticante in palestra. La squadra ha poi giocato una partitella su metà campo: 7 contro 7 più i portieri, prima a due tocchi e poi a tocco libero. Domani è previsto un giorno di riposo: la preparazione per Verona riprende mercoledì.

"BALOTELLI NON LO PRENDEREI MAI"Luciano Moggi, intervistato dalle Iene, ha anche parlato del Milan: "Mihajlovic è bravo. Il Milan, come squadra, non ha fatto bene. Balotelli? Non lo prenderei mai in nessuna squadra mia. Con chi sto tra Galliani e Barbara Berlusconi? Sto in mezzo e vi dico che Adriano, dal Milan, non si muove".