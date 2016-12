12 settembre 2015 Tutto Milan live - Bacca: "Obiettivo Champions. Il derby? Non si gioca, si vince" Lʼattaccante colombiano: "Sono nel posto giusto per vincere. Il mio idolo? Me stesso"

SABATO 12 SETTEMBRE

I CONVOCATI PER IL DERBYEcco i 24 convocati da Mihajlovic per il derby.

Portieri: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez.

Difensori: Abate, Alex, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Nocerino, Poli, Suso.

Attaccanti: Bacca, Balotelli, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

KUCKA: "MI VOLEVA IL BURSASPOR, POI E' ARRIVATO IL MILAN"Juraj Kucka, attraverso le colonne di Tuttosport, ha parlato del derby di domani e del suo trasferimento a Milano, svelando un importante retroscena: "Mi auguro di non avere problemi fisici perchè qui posso solo migliorare. Per diventare grandi giocatori bisogna affinare particolari che paiono impercettibili, ma questo lo puoi fare solo giocando a grandi livelli. Derby perfetto? Quello in cui vinco e faccio pure gol. Queste sono partite diverse in cui spesso più che a calcio si gioca sui nervi. Partite uniche, particolari, affascinanti. Dobbiamo andare in campo con un solo obiettivo: vincere. Bursaspor? Sì, era l'unica offerta arrivata per me. Le due società stavano parlando, poi è spuntato il Milan. E' stato tutto velocissimo".

BACCA: "OBIETTIVO CHAMPIONS. DERBY? NON SI GIOCA, SI VINCE"Carlos Bacca ha concesso un'intervista a La Repubblica. L'ex Siviglia ha fissato i suoi obiettivi con la maglia del Milan: "Ho ancora 29 anni, non mi voglio fermare, ho voglia di successi. Il Milan è il posto giusto per me. Non l'ho scelto per soldi, mi affascina l'obiettivo: tornare in Champions. Da 3-4 anni i rossoneri non sono nel posto che meritano, cioè in alto. Ora ci siamo rinforzati e c'è un allenatore con le idee chiare. Il mio idolo? Carlos Bacca. Derby? Ne vinsi uno subito contro il Betis, feci una doppietta. E' una partita che non si gioca, si vince".

DIEGO LOPEZ: "A MADRID TORNO COL MILAN..."

VENERDI' 11 SETTEMBRE

LE ULTIME DA MILANELLO

F. GALLI: "DE SCIGLIO STA TORNANDO QUELLO DI DUE ANNI FA"Filippo Galli ha parlato ai microfoni di Premium Sport in vista del derby: "Arriva molto presto, le due squadre sono ancora in costruzione, ma sono fiducioso e pensare positivo. Mihajlovic? C'è una condivisione continua tra Mihajlovic, il suo staff e i tecnici delle giovanili, è importante capire cosa chiede il mister della prima squadra al settore giovanile. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione". L'ex centrale rossonero ha poi parlato anche di De Sciglio: “Ha avuto un anno difficile, ma l'inizio della nuova stagione è stato positivo. Deve trovare ora continuità di rendimento, ma mi sembra che stiamo rivedendo il De Sciglio di un paio di anni fa. I nostri terzini devono essere bravi sia a difendere che ad attaccare".

ACERBI: "IL MILAN? MI PIACEVA FARE SERATA"Francesco Acerbi, ex Milan ora al Sassuolo, ha raccontato alla Gazzetta un particolare inedito sul suo passato rossonero: "Cosa mi ha fregato quando ero al Milan? Non avevo la testa sul calcio come ce l'ho ora, non avevo la testa da Milan. A 23-24 anni un ragazzo la serata ogni tanto la fa e chi la fa non certo è un deficiente. Semplicemente mi sono seduto. Ora non esco, non ho voglia, sono concentrato e sia chiaro: nessuno mi obbliga a far nulla. E' cambiata la testa, la mentalità, gli obiettivi, l'approccio al lavoro. Non vedo l'ora di venire al campo. Vivo a Formigine, vicino a Sassuolo, da solo, cucino, guardo documentari in tv più che i tg sportivi che sono troppo ripetitivi. Qualche volta vedo dei compagni a cena, e non vado a letto tardi".

MASTOUR: "AL MALAGA PER CRESCERE"Hachim Mastour ha spiegato i perché della scelta di trasferirsi al Malaga: "C'era l'interesse da parte del Malaga e ho pensato che il mio progresso come calciatore dovesse passare da qui, perciò ho deciso di venire. Il calcio spagnolo è divertente, è un calcio con tanta tecnica, mi affascina".

MONTOLIVO PROVATO TRA I TITOLARINell'allenamento di ieri a Milanello, Sinisa Mihajlovic ha provato Montolivo tra i titolari, nonostante nell'amichevole di Mantova abbia dimostrato di essere ancora lontano dalla forma migliore. Il capitano rossonero è così in ballottaggio con Poli per una maglia da titolare nel derby contro l'Inter.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

GIOCATORI AI SALUTIE' durato circa un'ora e mezzo l'incontro dei giocafori coi tifosi dinanzi a casa-Milan, una piazza -come ha detto Galliani- "più grande di piazza Duomo, che dovremo saper riempire. Vincendo". Alle 19,30, i giocatori hanno cominciato a lasciare la festa: domenica c'è il derby e domani un lungo allenamento.

GALLIANI: "QUEI TRE IN CAMPO..."Ed ecco Adriano Galliani con Carlo Pellegatti: "Ci attende il derby che fa storia a sé. Noi ne abbiamo vinto uno e mezzo, ad agosto: speriamo di continiare. Si è cambiato tanto, Mihajlovic sta facendo un gran lavoro. Saremo protagonisti, noi e l'Inter torneremo in alto. La multa di Balotelli, quella dei vigili? E' toccato ad altri giocatori del Milan, nessuno ne ha parlato. Con Balo si sa... Lui arriva per primo all'allenamento, se ne va per ultimo, rispetta il codice etico e di comportamento. Va benissimo. Se giocherà con Bacca e Luiz Adriano? L'ho chiesto a Mihajlovic e lui ha detto che qualche volta si può fare".

BARBARA: E' LA FESTA DEL POPOLO ROSSONEROBarbara Berlusconi, vicepresidente del Milan: "Questa è la festa del popolo rossonero, vogliamo incitare la squadra per ottenere i risultati che meritiamo. Sono contenta della risposta dei nostri tifosi".

MIHA LANCIA IL PALLONE: SU PUNIZIONEEd ecco Mihajlovic: "Ci aspetta un anno importante. Siamo tutti convinti di fare bene. Peccato per le prime due partite, pensavamo di fare meglio, ma faremo di sicuro bene: ci rifaremo nel debry e poi avanti". Prima, il lancio del pallone con le firme di tutti i giocatori verso i tifosi, per la felicità di chi lo ha preso. E al coro "chi non salta nerazzurro è", anche un paio di salti di Sinisa, 4 anni interisti e l'amicizia con Mancini che dura da 20 anni.

MONTOLIVO: SIAMO IN DEBITO COI TIFOSILe parole del capitano, Riccardo Montolivo: "Sono convinto che lotteremo per le prime posizioni. Siamo in debito coi nostri tifosi, la mia parola che faremo tutto per puntare al massimo. Grazie a tutti".

LA SFILATA DAVANTI AI TIFOSIPoco dopo le 18, l'arrivo della squadra, guidata da Mihajlovic. E in un clima, ovvio, da stadio, ecco uno per uno la sfilata dei rossoneri vecchi e nuovi, dietro lo slogan dei tifosi "vogliamo lo scudetto", di prospettiva lunga, e "vinciamo il derby", che si gioca domenica. Ci sono i vicepresidenti Adriano Galliani e Barbara Berlusconi.

I TIFOSI: "SUDORE PER MERITARE QUESTO AMORE" Si sta riempendo la piazza davanti a Casa Milan. I tifosi della Curva Sud, che stanno aspettando la squadra, hanno esposto questo striscione: "Sangue e sudore per meritare questo amore". Foto Twitter SpazioMilan.it

BALOTELLI: "ZAPATA E' MIO FRATELLO" Sulla strada verso Casa Milan per la presentazione ai tifosi, Mario Balotelli si è divertito a fare un selfie con il "fratello" Zapata, subito postata su Instagram.

OGGI FESTA A CASA-MILANUn giovedì speciale per il Milan e il derby alle porte c'entra relativamente. Perché oggi alle 17,30 a Casa-Milan c'è la presentazione ufficiale della squadra, una festa che vedrà coinvolti i tifosi presenti in piazza Gino Valle e che rientra nei quattro giorni di festa di Casa Milan Village.