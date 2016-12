22 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Bacca, nessun allarme: col Sassuolo ci sarà. Solo terapie per Balotelli Nel tridente con il colombiano Honda e Bonaventura. Bertolacci sta già meglio

GIOVEDI' 22 OTTOBRE

BACCA, NESSUN ALLARME: COL SASSUOLO CI SARA' Non destano preoccupazione le condizioni di Bacca, che oggi ha accusato un leggero affaticamento muscolare ma domenica contro il Sassuolo sarà regolarmente in campo. Al fianco del colombiano, nel tridente, Honda e Bonaventura. Sospiro di sollievo per le condizioni di Bertolacci, che sta già meglio e spera di recuperare. Non dovesse farcela, a centrocampo Poli con Kucka e Montolivo. In difesa Diego Lopez tra i pali, De Sciglio e Romagnoli sicuri. Zapata favorito per l'altro posto al centro e ballottaggio tra Abate e Antonelli.Continuano le cure per Baotelli, che dunque rimanda il suo rientro. Niang sarà a disposizione dopo la sosta.

BACCA, SI DISCUTE IL RINNOVOIl Milan vuole blindare Carlos Bacca. Per questo, secondo Fichajes, già la prossima settimana l'entourage del colombiano sarà a Milano per discutere il rinnovo del contratto. La data potrebbe restare invariata o essere prolungata al 2020 (la data attuale è il 2019), ma l'ingaggio dovrebbe quasi certamente subire un adeguamento.

TERAPIE PER BALOTELLI, LAVORO A PARTE PER BERTOLACCIAllenamento mattutino per il Milan all'indomani del Trofeo Luigi Berlusconi e a tre giorni dalla gara di Campionato contro il Sassuolo di Di Francesco. La squadra - come informa il sito ufficiale del club - ha iniziato a lavorare sul campo centrale con una prima fase dell'allenamento di tipo tecnico con controlli di palla e passaggi. Poi torello/circolazione di palla. A seguire un intensa fase tattica sui movimenti offensivi con l'ausilio delle sagome fino al termine dell'allenamento. Tutta i giocatori in gruppo, meno Bertolacci e Niang. Cure invece per Mario Balotelli.

BERTOLACCI, IL SASSUOLO NEL MIRINOSinisa Mihajlovic può sorridere. Dopo il ko nel trofeo Berlusconi che gli ha portato in eredità anche l'infortunio di Andrea Bertolacci, il tecnico serbo potrà probabilmente contare anche sull'ex Genoa per la gara contro il Sassuolo di domenica prossima. Per lui una forte contusione al ginocchio sinistro, gli esami hanno escluso lesioni, e dunque le possibilità di vederlo in campo tra tre giorni sono in rialzo.

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

BERTOLACCI: TRAUMA CONTUSIVO AL GINOCCHIO DESTRO, ESCLUSE LESIONITrauma contusivo al ginocchio sinistro, escluse lesioni intra-articolari. Questo il responso dei primi accertamenti cui è stato sottoposto Bertolacci presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Il centrocampista rossonero si è infortunato al 15' del primo tempo del derby contro l'Inter nel Trofeo Berlusconi ed è stato trasportato fuori dal campo in barella.

NIENTE TRASFERTA ESOTICA, PREPARAZIONE INVERNALE A MILANELLOLa pausa invernale del campionato è ancora lontana, ma salvo colpi di scena dell'ultimo momento, pare che il Milan quest'anno non si allenerà in località esotiche. Dopo i problemi dello scorso anno a Dubai, e anche di qualche inverno precedente, da dove i rossoneri tornarono inspiegabilmente scarichi, sembra che la società abbia deciso di rimanere a Milanello per preparare la ripresa del campionato, quando la squadra di Mihajlovic affronterà il Bologna, il 6 gennaio.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

TROFEO BERLUSCONI: ECCO LA FORMAZIONEIn occasione del trofeo Luigi Berlusconi, in programma mercoledì a San Siro contro l'Inter, Mihajlovic pare intenzionato a proporre di nuovo il 4-3-3 visto contro il Torino, con qualche novità nella formazione. Ecco la probabile: Donnarumma; De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Antonelli; Poli, De Jong, José Mauri; Cerci, Luiz Adriano, Honda.

NUOVA CHANCE PER HONDAIl nuovo modulo proposto da Mihajlovic col Torino potrebbe dare una nuova chance a Honda, messo da parte dopo un avvio di stagione poco brillante. Cerci contro i granata non ha convinto come ala d'attacco nel 4-3-3, così il tecnico sta pensando al giapponese che già in passato ha ricoperto il ruolo d'esterno destro.

LA SQUADRA IN VISITA A EXPO DALLE 17:30Al termine dell'allenamento pomeridiano, cominciato alle ore 15, la squadra di Mihajlovic farà visita all'Expo di Milano a partire dalle 17:30.

OGGI LA RIPRESA: ATTESA PER BALOTELLIIl Milan torna ad allenarsi oggi pomeriggio e c'è attesa per Mario Balotelli. C'è da capire se l'attaccante sarà a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la seduta di gruppo o se, ancora una volta, sarà costretto ad allenarsi a parte.