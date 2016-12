19 settembre 2015 Tutto Milan live, Bacca: "Grande vittoria di tutto il gruppo" Il colombiano: "Il mio gol più bello? Il secondo perché..."

BACCA SI GODE LA DOPPIETTA: "CHE NOTTE"Il grande protagonista della serata rossonera è stato Carlos Bacca, intervistato a fine gara da Premium Sport: "È stata una grande partita, ho segnato una doppietta ma è merito del gruppo se sono riuscito a segnare. Il secondo gol è stato molto bello, ho anticipato bene il difensore e sono riuscito a segnare di testa, cosa che non mi capita molto spesso. Il Palermo ha giocato una grande squadra, ha grandi giocatori come Vazquez e Gilardino, le gare di serie A sono tutte difficili, per noi è un vittoria molto importante".

CALABRIA: "BERLUSCONI MI HA FATTO I COMPLIMENTI"Tra i protagonisti del successo del Milan c'è sicuramente il giovanissimo Calabria, autore di un'ottima prestazione: "Ho cercato di concentrarmi subito perché ho visto Abate che non stava bene e ho cercato di entrare in campo il più tranquillo possibile perché a San Siro non è facile. E' andata bene, è stata una buona serata e abbiamo vinto una partita importante. Dobbiamo migliorare in difesa perché abbiamo preso due gol evitabili, ma stiamo lavorando per questo. Berlusconi? Mi ha fatto i complimenti per la buona gara che ho fatto e mi ha detto di continuare così"

BERLUSCONI IN TRIBUNACome pre-annunciato, Silvio Berlusconi è in tribuna a San Siro per assistere al match contro il Palermo. Il presidente è arrivato al Meazza in macchina insieme alla figlia Barbara intorno alle 20.35

GALLIANI: "PRESTO TOCCHERA' A BALO"Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del match del Milan contro il Palermo: "Balotelli? Lasciamo che l'allenatore faccia il suo lavoro. Per ora pensa che mettere il tridente dall'inizio non sia il momento giusto. Credo che presto arriverà il momento di Mario". Poi sulle prestazioni della squadra: Ho visto un buon derby, poi spesso i risultati non rispecchiano il gioco. Questo è il calcio. La classifica? Noi potevamo pareggiare o vincere con l'Inter e perdere con l'Empoli. L'Inter è stata brava a fare nove punti, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se noi abbiamo tre punti e loro 9 è perché è andata così".

GALLIANI: "AL MILAN MASSIMA UNITA' DI INTENTI"A margine del convegno su sport e salute di questa mattina presso l'istituto di medicina dello sport del Coni a Milano, Adriano Galliani si è soffermato a parlare anche della situazione del Milan nella settimana successiva al ko nel derby: "Siamo sereni e consapevoli di aver fatto un buona partita, non meritavamo di perdere. È stata certamente la migliore come gioco delle tre partite di campionato. E per questo il ko è stato ben assorbito. Ora speriamo che già da domani al gioco si uniscano i risultati. In questo momento c'è massima unità di intenti: abbiamo scelto Miha perché sapevamo cosa potesse dare e siamo soddisfatti di quel che sta facendo. Avevamo individuato che aveva caratteristiche giuste per quel che serviva fare a Milanello e lo sta facendo. Balotelli? La battuta sull'amore? Beh, qui al Milan tutti lo amano e lui ama il Milan da sempre. E' molto migliorato, rispetto a due anni e mezzo fa è un altro uomo".

VENTITRE' CONVOCATI PER IL PALERMO: OUT MEXESSono 23 i giocatori convocati da Mihajlovic per la sfida contro il Palermo:

Portieri: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez

Difensori: Abate, Alex, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Nocerino, Poli, Suso

Attaccanti: Bacca, Balotelli, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

INCONTRO PER SAN SIROSan Siro sarà la casa del Milan ancora per diversi anni dopo la decisione di Silvio Berlusconi di abbandonare il progetto Portello. Oggi è in programma un incontro con il Comune di Milano e l'Inter per parlare appunto del Meazza. A rappresentare i rossoneri ci sarà il direttore operatività stadio Alfonso Cefaliello che parlerà con Fassone e l'assessore allo sport del Comune Chiara Bisconti.

MIHAJLOVIC: "LA STRADA E' QUELLA GIUSTA"Dopo il derby perso il Milan è chiamato al riscatto contro il Palermo: "Mi aspettavo un inizio di campionato migliore, ma sono ottimista - ha dichiarato Mihajlovic-. Serve più cattiveria e determinazione davanti, ma la strada intrapresa è quella giusta e contro l'Inter si è visto". A tenere banco sono i dubbi di formazione: "Montolivo-De Jong sono giocatori diversi, se uno non gioca non vuol dire che l'ho bocciato. Palermo? Ottima squadra".

MIHAJLOVIC STUDIA IL 4-2-3-1Per il momento si va avanti col trequartista singolo, ma nelle idee di Mihajlovic c'è un cambiamento tattico per il suo Milan. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico serbo nelle prossime settimane proverà il 4-2-3-1 che renderebbe possibile la coesistenza Montolivo-De Jong e avanzerebbe le posizioni di Bonaventura e Bertolacci.

VENERDI' 25 SETTEMBRE C'E' CASA MILAN EVENINGCasa Milan non si spegne mai. Dopo il village di settimana scorsa, è in programma un nuovo evento per venerdì 25 settembre alle 20:30: un aperitivo esclusivo nella cornice rossonera. Il tutto organizzato da iLoby, il primo Real Social Network al mondo di Christian Gaston Illan, e RYS, capitanato da Gio Urso.