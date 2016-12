29 novembre 2015 Tutto Milan Live - Abate: "Reagito con una grande prestazione" Il difensore rossonero è carico su Twitter dopo la vittoria con la Samp





ABATE: "OTTIMA PRESTAZIONE" Dovevamo reagire e lo abbiamo fatto con un'ottima prestazione #MilanSamp @acmilan pic.twitter.com/SHWh9LBD4v — Ignazio Abate (@ignazioabate20) 28 Novembre 2015

NIANG: "IL LAVORO STA PAGANDO. SULL'ESULTANZA..."Serata da incorniciare per Niang: "Sono molto contento, tutto il lavoro ha ripagato, spero di continuare - ha detto a Premium Sport - Dobbiamo adattarci al modulo che sceglie il mister, oggi ci siamo trovati bene. Preferisco giocare in attacco, davanti alla porta riesco a tenere la palla, ma posso anche aiutare sulle fasce come ho fatto in passato. L'esultanza? Era una cosa tra Mexes e me. Ringrazio Balotelli, mi ha contattato a fine partita".

BALOTELLI, COMPLIMENTI A NIANG E AL MILAN @mniang78 ma quanto sei forte frate? bravo e grande milan! Grandi ragazzi!!! Forza Una foto pubblicata da Mario Balotelli(@mb459) in data: 28 Nov 2015 alle ore 14:16 PST

GALLIANI: "UN PASSO AVANTI. NIANG? IL MIO MERITO...""Abbiamo fatto una buonissima partita e fatto un passo avanti. Sicuramente il miglior Milan visto a San Siro questa stagione. E' soddisfatto Adriano Galliani dopo la bella vittoria sulla Sampdoria. "Il 4-4-2? A me questo modulo piace, ma continuo a pensare che il problema sia di atteggiamento. Poi certamente ci sono moduli che vanno meglio e alcuni che vanno meno - ha proseguito l'ad rossonero ai microfoni di Milan Channel - Niang? Il mio merito è aver resistito con Preziosi che mi chiedeva il diritto di riscatto, che voleva a tutti i costi. Ringrazio comunque il Genoa per aver contribuito alla sua crescita". Elogi a Bonaventura: "Mi ha sempre impressionato anche con l'Atalanta, sta crescendo e maturando ulteriormente". Sui rientri di Balotelli e Bertolacci: "Credo possiamo recuperarli tutti e due prima di Natale. Mario è felice, perchè si sveglia e non sente più dolore. Lunedì comincerà a calciare".

BONAVENTURA: "E' LA STRADA GIUSTA""Abbiamo fatto bene, è stata una vittoria meritata, abbiamo trovato buone soluzioni di gioco. È la strada giusta". Così Jack Bonaventura ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria del Milan sulla Sampdoria. "Abbiamo giocato col 4-4-2 e siamo stati ordinati, pressando con cattiveria e mettendo in difficoltà la Samp - ha proseguito - Abbiamo due attaccanti forti. Oggi abbiamo fatto bene ma deciderà il mister. Dobbiamo dare il massimo, ci crediamo, vogliamo andare in Europa. Ma non è il momento di parlarne, dobbiamo fare più punti possibile da qui a Natale".

GALLIANI A PREMIUM: "SU MONTELLA CI ABBIAMO RAGIONATO"Adriano Galliani ammette il corteggiamento del Milan qualche mese fa nei confronti di Vincenzo Montella. "E' un ottimo allenatore e quest'estate, quando si era liberato, ci abbiamo ragionato - ha detto l'ad rossonero ai microfoni di Premium Sport prima di Milan-Sampdoria - Ma noi siamo felici di aver scelto Sinisa Mihajlovic, siamo felici che sia l'allenatore del Milan".