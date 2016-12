17 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Abate: "Dobbiamo essere più furbi" Il terzino: "Passi avanti, ma non è bastato"

SABATO 17 OTTOBRE

ABATE: "AVREMMO DOVUTO ESSERE PIU' FURBI"Ignazio Abate ha analizzato il pari con il Torino ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo fatto dei passi in vanti, la solidità difensiva è migliorata, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. Dobbiamo crescere. Ci incoraggiamo a vicenda, stasera i è visto il nostro carattere. Ci mancano un po' di malizia e furbizia. Il mister ci ha chiesto più solidità, soprattutto a destra, dove giocava Cerci. Dovevamo cercare di più Alessio con i cambi di gioco. Rispetto all'ultima partita abbiamo fatto un passo in avanti. Dobbiamo avere la forza di credere in noi stessi e nel mister".

GALLIANI: "MIHAJLOVIC NON RISCHIA""Non drammatizziamo gli eventi calcistici, quella di oggi non è una partita decisiva per l'allenatore. Non so quale sia il motivo di queste difficoltà, l'allenatore lavora bene e con lui tutti i calciatori". Così Adriano Galliani ai microfoni di Premium prima di Torino-Milan.

BALOTELLI: "MI ALLENO PER PREPARARE IL MIO RITORNO"Niente riposo per Mario Balotelli. L'attaccante non è stato convocato per il match contro il Torino causa pubalgia, ma è al lavoro a Milanello per recuperare in fretta. L'ha scritto lo stesso Supermario sul suo profilo twitter: "Preparo il mio ritorno. Forza Milan sempre".



MILAN, VIETATO SBAGLIAREIl Milan non ha più alibi. Per l'ottava giornata di Serie A, allo stadio Olimpico di Torino, va in scena la sfida tra gli uomini di Ventura e quelli di un Mihajlovic che attraversa un momento di difficoltà. Quattro sconfitte in sette gare alimentano i dubbi sulla scelta estiva di puntare sull'ex tecnico della Samp: i rossoneri, reduci dalla batosta di San Siro contro il Napoli, non possono più permettersi passi falsi, a partire dal match di Torino

ALEX TITOLARE IN DIFESALa sorpresa di Mihajlovic è Alex che farà coppia con Romagnoli al centro della difesa. Il brasiliano preferito al rientrante Mexes e Zapata, reduce dal lungo viaggio per giocare con la Colombia. Sulle fasce torna Abate sulla destra e viene confermato Antonelli sulla corsia sinistra.



LA PROBABILE FORMAZIONE Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Montolivo, Bertolacci; Cerci, Luiz Adriano, Bonaventura.

A disp.: Abbiati, Donnarumma, Rodrigo Ely, Zapata, Calabria, Mexes, De Sciglio, Mauri, De Jong, Poli, Honda, Suso, Bacca. All.: Mihajlovic.

Squalificati: -

Indisponibili: Niang, Menez, Nocerino, Balotelli

VENERDI' 16 OTTOBRE

TESTATO ANCHE IL 4-4-2Nell'ultimo allenamento prima del Toro, Sinisa Mihajlovic ha voluto provare anche il 4-4-2 schierando un centrocampo con Kucka e Bonaventura esterni e Bertolacci al fianco di Montolivo. In attacco Cerci ha fatto da spalla a Luiz Adriano. La soluzione, però, è per il momento bocciata. Il tecnico rossonero non sembra troppo attratto da questo modulo e sceglierà quindi un 4-3-3 che diventerà 4-4-1-1 in fase di non possesso

STAFFETTA LUIZ ADRIANO-BACCARestano due dubbi per Mihajlovic in vista della trasferta di Torino e nascono entrambi dalle condizioni fisiche dei colombiani, rientrati dopo una partita con la nazionale e un volo transoceanico. Zapata è quello che più probabilmente è destinato alla panchina. In difesa il tecnico serbo pensa a uno tra Alex e Mexes. Per Bacca, invece, si profila una staffetta con Luiz Adriano (che dovrebbe partire dall'inizio) anche se Mihajlovic valuterà fino all'ultimo le condizioni di Carlitos prima di decidere se mandarlo in campo da subito oppure a gara in corso

I CONVOCATI PER TORINO: BALOTELLI NON CE LA FADopo la rifinitura, Mihajlovic ha diffuso la lista dei convocati per la trasferta all'Olimpico di Torino: out Balotelli, alle prese con la pubalgia. Si rivedono Abate e Mexes. Questi i 24 giocatori a disposizione del tecnico serbo: Abbiati, Donnarumma, Diego Lopez; Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Rodrigo Ely, Mexes, Romagnoli, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso; Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano.

MONTOLIVO: "ORGOGLIO E RABBIA PER RISCATTARE NAPOLI"Dopo gli impegni con la Nazionale il capitano del Milan è pronto a rituffarsi sul campionato, a partire dal match di domani col Torino. In conferenza stampa è trapelata un po' di delusione per la situazione Milan: "Da parte nostra c'è il dovere di mettere orgoglio e rabbia dopo la batosta contro il Napoli. Dalle mie prestazioni in rossonero dipenderà anche la mia sorte in Nazionale: dal giorno in cui sono uscito in barella il 31 maggio non penso ad altro che al ritorno in maglia azzurra".

DE JONG: "MOMENTO DIFFICILE, SERVONO I 3 PUNTI"De Jong dà la carica. Il centrocampista olandese nella conferenza stampa della vigilia analizza il momento Milan: "Non è una situazione facile, contro il Napoli non abbiamo fatto bene e dobbiamo metterci orgoglio e rabbia. Servono assolutamente i 3 punti".



GIOVEDI' 15 OTTOBRE

MILANELLO, E' ARRIVATO EMANUELSONSecondo quanto riferito da Milan Channel, è arrivato quest'oggi al centro sportivo Urby Emanuelson. L'olandese, ex rossonero e attualmente senza squadra, ha chiesto e ottenuto di potersi allenare a Milanello, anche se in un orario diverso rispetto alla squadra.