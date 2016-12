5 novembre 2015 Tutto Milan Live - A Milanello si rivede Alex Oggi test decisivo per Montolivo





GIOVEDI' 5 NOVEMBRE

MONTOLIVO SALTA LA PARTITELLA IN ALLENAMENTOSi deciderà domani: le indicazioni arrivate oggi sulle condizioni di Montolivo sono sì confortanti ma ancora interlocutorie per quanto riguarda un suo possibile impiego contro l'Atalanta. Il regista rossonero ha svolto gran parte dell'allenamento con i compagni saltando però la partitella 11 contro 11 con cui si è conclusa la sessione di lavoro. Per quanto Cerci e Bacca, i due hanno svolto l'intero allenamento con il gruppo.

DONNARUMMA, PRIMA CONVOCAZIONE CON L'ITALIAPrima chiamata per Gianluigi Donnarumma con l'Under 21 di Gigi Di Biagio per le sfide contro Serbia e Lituania valevoli per le qualificazioni ai prossimi europei. Dopo le 3 partite da titolare col Milan altra grande soddisfazione per il 16enne rossonero, che si giocherà il posto con l'estremo portiere del Cagliari Cragno e Simone Scuffet del Como.

ALEX A MILANELLO, TEST PER MONTOLIVOAlex a Milanello dopo la botta rimediata contro la Lazio e il riposo successivo. Dopo il trauma cranico accusato nella gara contro i biancocelesti, le condizioni del brasiliano sono ovviamente da valutare con estrema cautela. Non ce la dovesse fare, è pronto Mexes. Per Montolivo c'è ottimismo ma la giornata di oggi sarà molto importante per capire il suo stato di salute.

MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE

DE SCIGLIO: "IL MODULO CI HA AIUTATO MOLTO"Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Milan Channel: “C'è un clima più sereno rispetto a prima, vincere aiuta a vincere. Sabato vogliamo vincere ancora, questi ultimi successi hanno aumento il nostro affiatamento. Dobbiamo continuare su questa strada”. Successi che sono anche il frutto del cambio di modulo: "Con il passaggio al 4-3-3 noi terzini abbiamo più copertura. Il cambio di modulo ci ha aiutato molto in questo periodo”. "In difesa cerchiamo sempre di aiutarci, anche nelle ultime partite abbiamo dimostrato che stiamo ritrovando una maggiore solidità difensiva. Ci stiamo conoscendo meglio con i nuovi arrivati, lavoriamo per migliorare ancora".

DIEGO LOPEZ A MILANELLO PER LE TERAPIEDopo la visita di controllo effettuata a Madrid, Diego Lopez è tornato mercoledì a Milanello per riprendere le cure del caso. Il portiere spagnolo, come riferito dal club rossonero attraverso un comunicato, "ha goduto di un giorno di permesso per il suo compleanno e oggi, dalle 9 del mattino, ha fatto ritorno a Milanello per le cure e le terapie del caso relative alla tendinopatia sulla quale il Milan ha redatto un comunicato ufficiale nel tardo pomeriggio di lunedì".

MARTEDI' 3 NOVEMBRE



AMICHEVOLE CON LA PRIMAVERA: FINISCE 9-0Primo allenamento del Milan dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Dopo la parte di lavoro atletico - informa il sito ufficiale del club - partitella 11 contro 11 sul campo ribassato contro la Primavera: partita terminata con il risultato di 9 a 0 per gli uomini di Mihajlovic. I gol sono stati siglati da Mbaye Niang (2), da Luiz Adriano (3), da Jose Mauri, Mexes, De Jong su rigore e Rodrigo Ely. Presente durante la partitella con i giovani rossoneri, anche il responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Per quanto riguarda i singoli: lavoro personalizzato in palestra per Montolivo, Bacca e Cerci . Riposo invece per Alex.



AG. MAURI: "NO AL PRESTITO"Il Milan in estate ha puntato con forza su José Mauri, ma il giovane centrocampista non ha trovato spazio in campionato. Nei giorni scorsi è uscita la voce di mercato di un prestito al Bologna, ma l'agente del giocatore, Dino Zampacorta, ha fatto chiarezza a Fantagazzetta.com: "Perché non gioca non lo sappiamo, bisogna chiederlo a Mihajlovic. E' una situazione che lascia stupefatti considerato che è l'unico a non aver trovato spazi. José è stato voluto fortemente dal Milan ed ha scelto il rossonero per giocarsela, ma le cose stanno andando diversamente". Sull'ipotesi prestito al Bologna: "Il Milan non ci ha comunicato nulla a riguardo, ma non è una soluzione che ci piace. Ha un carattere forte comunque e non mollerà nulla".

OTTIMISMO PER MONTOLIVOIn vista del match contro l'Atalanta, Mihajlovic dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Bonaventura, ma c'è ottimismo sulle condizioni di Montolivo. Il centrocampista rossonero ha svolto lavoro differenziato, ma dovrebbe essere disponibile per sabato. Terapie invece per Bertolacci, come per Diego Lopez, che è andato a curarsi in Spagna.